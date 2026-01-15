© 2026 Aspen Public Radio
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Listen live: Governor Jared Polis outlines his priorities in the annual State of the State address today at 11 am.
Aspen Public Radio Newscast

Thursday, January 15

Published January 15, 2026 at 10:10 AM MST
aspen_morning_news_logo-storypost.png
Aspen Public Radio Newscast