Lo que sabemos sobre las amenazas que provocaron el cierre de emergencia del distrito escolar de Aspen y de otros distritos

You can find an English-language version of this story here.

Los funcionarios del Distrito Escolar de Aspen y del condado de Pitkin informan que no ocurrió ningún incidente y que todos están a salvo después de recibir amenazas miércoles.

El plantel escolar inició los procedimientos de cierre de emergencia después de que el Despacho Regional de Emergencias del Condado de Pitkin recibiera una llamada telefónica amenazante alrededor de las 8:25 a.m. en su línea administrativa.

La persona que llamó dijo que iban a "entrar en la escuela para disparar a todos los niños", según el asistente del alguacil del condado de Pitkin, Alex Burchetta.

Los funcionarios dicen que el despachador se comunicó con la persona que hizo la llamada conforme a su entrenamiento, pero la persona que llamó se negó a dar cualquier información adicional.

El distrito escolar de Aspen fue uno de los varios distritos de todo Colorado que declararon hoy el cierre de emergencia tras recibir amenazas. A las 8:50 a.m., los funcionarios dicen que estaban en comunicación con otra jurisdicción que había recibido amenazas similares.

En una conferencia de prensa hoy, Burchetta dijo que los funcionarios creen que la amenaza local fue "probablemente una broma".

"No quiero entrar en demasiados detalles, porque asumo que habrá no sólo una investigación estatal, sino federal sobre esto, así que no quiero afectar a ninguno de esos esfuerzos de investigación", dijo. "Pero diré que la información que recibimos, era muy similar a la amenaza que recibimos aquí en Aspen, y creo que otras jurisdicciones en todo el estado también recibieron información y amenazas muy similares".

Dice que trataron la amenaza como real hasta que se demostrara lo contrario, y las fuerzas del orden recorrieron metódicamente todas las escuelas para asegurarse de que los alumnos y el personal estaban a salvo.

Bruce Benjamin, el comandante de incidentes durante este evento, dijo que el enfoque inicial fue en la Escuela Primaria Aspen porque la escuela tiene una hora de inicio más temprana que las escuelas intermedias y secundarias y ya tenían a mucho personal y estudiantes en elmomento de la amenaza. Dice que inmediatamente se procedió al cierre de emergencia y que los agentes pudieron hacer una inspección rápida de la escuela.

"Éramos muy conscientes de que... los alumnos de primaria no debían permanecer escondidos con las luces apagadas durante mucho tiempo", dijo. "Eso sería extremadamente perjudicial desde un punto de vista emocional, así que en realidad pusimos nuestra atención en tratar de despejar cualquier posible amenaza en la escuela primaria".

Se cancelaron las clases durante el resto del día y a las 12:00 p.m. todos los alumnos de los tres planteles se reunieron con sus padres.

El superintendente del distrito escolar de Aspen, Dave Baugh, dio las gracias a los socorristas, pero lamentó que un proceso así fuera necesario.

"Estos sucesos profundamente preocupantes, que son demasiado comunes en nuestro país hoy en día, son reprobables", dijo. "El trauma social y emocional es enorme para adultos y niños, y nuestros terapeutas y personal están a su disposición. Animamos a todos los padres y tutores a que se pongan en contacto con nosotros si observan algún síntoma de trauma y estrés en sus hijos. Nos lo tomamos muy, muy en serio".

La apertura de las escuelas mañana depende de la caída de nieve de la actual tormenta invernal, dijo Baugh.

"En este momento, prevemos una jornada escolar normal porque pensamos que la rutina y la vuelta a la normalidad son vitales para la salud y la riqueza de nuestra comunidad", dijo Baugh.

"Y me refiero a la riqueza emocional. Es muy importante para los estudiantes y el personal volver a la rutina después de situaciones como ésta, así que, si podemos abrir mañana con seguridad, abriremos mañana."

Un poco más abajo, todas las escuelas de Carbondale y Basalt adoptaron el protocolo de "seguridad" en respuesta al incidente de Aspen. Eso significa que nadie puede entrar o salir de los edificios escolares, no hay recreo al aire libre, y los estudiantes y el personal permanecen en los salones de clase. El distrito levantó esa situación de seguridad alrededor de las 9:30 a.m.

Glenwood Springs High School pasó a la situación de cierre de emergencia poco después de las 10:00 a.m. El Distrito Escolar de Roaring Fork dijo en un comunicado que esto se debió a "un incidente de swatting o sabotaje". Eso es cuando se hace un informe falso de una emergencia para que las fuerzas del orden acudan a una dirección real. Al mismo tiempo, otras escuelas en Glenwood Springs y escuelas en Carbondale volvieron a adoptar el estado de seguridad.

Alrededor de las 10:30, se levantó el cierre de emergencia, al igual que el estado de seguridad para otras escuelas de Glenwood. Las escuelas de Carbondale permanecieron en estado de seguridad durante el resto del día por precaución. Los alumnos de Roaring Fork High School salieron media hora antes, a la 1:40 p.m., debido a ese protocolo de seguridad.

El distrito escolar Garfield Re-2 también adoptó el estado de seguridad poco después de las 10 de la mañana, y volvió a la normalidad poco después de las 10:40.

"Actualmente las escuelas salieron del estado de SEGURIDAD. Se determinó que el asunto relacionado con la aplicación de la ley en el valle ya no representa un problema para nuestro distrito", publicó el distrito en su página de Facebook. "Específicamente este asunto fue en respuesta a una amenaza originada en el Distrito Escolar de Roaring Fork que podría haber impactado a Garfield Re-2".