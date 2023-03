Los padres y madres que viven en Aspen quieren una mejor comunicación tras las recientes amenazas a las escuelas y los cierres de emergencia.

You can find an English-language version of this story here.

El distrito escolar de Aspen está recibiendo críticas de los padres sobre su comunicación el 22 de febrero, cuando una llamada telefónica con amenazas que recibió el Centro Regional de Despacho de Emergencias del Condado de Pitkin provocó el cierre de todo el plantel escolar.

Cerca de 50 personas llenaron el Teatro del Distrito de Aspen la noche del 23 de febrero para informarse sobre la respuesta de las fuerzas del orden y de los funcionarios del distrito escolar.

Muchos sentían que todavía desconocían lo que ocurrió exactamente la mañana del 22 de febrero.

El superintendente de las escuelas de Aspen, Dave Baugh, el alguacil adjunto del condado de Pitkin, Alex Burchetta, y el alguacil del condado de Pitkin, Michael Buglione, hicieron declaraciones antes de abrir el foro a las preguntas.

"Vivimos en un lugar seguro, pero hacemos mucho entrenamiento", dijo Buglione. "Traemos agentes y policías para que conozcan las escuelas, conozcan al personal, conozcan a los alumnos, pero siempre se puede mejorar".

Buglione dijo que después de que la oficina del alguacil fuera notificada de la amenaza, en menos de 20 segundos un oficial de recursos escolares ya estaba en la escuela primaria de Aspen. Otros agentes llegaron al lugar en 67 segundos, seguidos rápidamente por agentes de la Patrulla Estatal de Colorado y de otras jurisdicciones locales.

Cuando llegó el momento de las preguntas, muchos padres seguían sintiendo curiosidad por saber por qué recibieron una comunicación diferente de la oficina del alguacil y del distrito escolar en una serie de plataformas.

El superintendente de las escuelas de Aspen, Dave Baugh, intentó responder a esas preocupaciones y asegurar a los padres que el distrito había aprendido de esta experiencia.

"Lo sentimos mucho", dijo Baugh. "Sabemos que fue un fallo y ahora hemos estado informando regularmente a todos los departamentos. Y hay un plan concreto en marcha para hacerles llegar toda la información auténtica y real en tiempo real".

Baugh no dio detalles de esta nueva estrategia de comunicación en la reunión de anoche, pero la especialista en comunicación del distrito, Mónica Mendoza, está aceptando respuestas a encuestas de los padres sobre cómo se podría mejorar la comunicación en el futuro.

"Me gustaría escuchar a los padres y diseñar un plan de comunicación realmente directo y saber cómo les gustaría recibir esa información", dijo Mendoza. "¿La quieren en las redes sociales? ¿La quieren por correo electrónico? ¿Quieren mensajes de texto? ¿Lo quieren todo? Porque sin duda podemos hacerlo. Entiendo perfectamente lo frustrante que fue para la gente el esperar recibir esa información".

Baugh añadió en un correo electrónico a la Radio Pública de Aspen esta mañana que, durante una futura emergencia similar, el distrito "proporcionará información tan pronto como sea posible y luego a la media hora."

Halle Zander / Radio Pública de Aspen El alguacil Michael Buglione ofrece estadísticas sobre la respuesta de las fuerzas del orden a la llamada de amenaza del 22 de febrero a los padres en el Teatro del Distrito de Aspen. Algunos padres y miembros de la comunidad también se unieron a la reunión a través de Zoom.

Planes de mejora

El distrito escolar de Aspen envió un correo electrónico a los padres a las 8:59 de la mañana del 22 de febrero para informarles del cierre de emergencia.

La escuela también estuvo actualizando el anuncio en su página web, y la oficina del alguacil del condado de Pitkin estuvo actualizando su página de Facebook a lo largo de la mañana.

Y se envió una Alerta Pitkin a la comunidad en general a las 10:20 a.m. cuando ya se había desalojado todo el plantel.

Burchetta añadió que podrían haber asignado a un oficial de información pública para que estuviera en el lugar con el mando del incidente, que estuviera informado y fuera capaz de difundir información actualizada.

Está seguro de que así se hará en la próxima emergencia.

"Estamos haciendo progresos en este sentido", dijo Burchetta. "No es palabrería. Estamos avanzando en dar pasos significativos para corregir y abordar las deficiencias de comunicación en todos los ámbitos."

Algunos participantes mencionaron que estaban en una situación de espera con parte de la información porque, si había habido un tirador en el plantel, no querían dar demasiados detalles.

"No sabemos quién está escuchando nuestros mensajes", dijo Burchetta. "No sabemos si el individuo que estamos intentando buscar o tratando de encontrar es realmente un destinatario de algunos de nuestros mensajes. Así que si decimos: 'Vayan aquí. Hagan esto'. No vayan aquí. No vayan a hacer eso', en realidad podemos estar proporcionando información al individuo que buscamos y cómo eludir nuestros esfuerzos".

Kiara González, estudiante de último año de Aspen High School, asistió a la reunión y quería saber por qué ninguno de los correos electrónicos del distrito escolar y las actualizaciones de la web se enviaron en español esa mañana.

Baugh dice que el distrito ha hecho esfuerzos para mejorar la mensajería en español en los últimos dos años y medio, pero que actualmente no tienen un traductor de planta.

Halle Zander / Radio Pública de Aspen La Escuela Primaria de Aspen entró en cierre de emergencia el 22 de febrero de 2023 después de que el centro de despacho del condado de Pitkin recibiera una llamada amenazante dirigida a los estudiantes. El distrito escolar de Aspen tuvo una reunión el 23 de febrero con los padres para discutir su respuesta y comunicación.

Investigación federal

Durante la reunión, la oficina del alguacil del condado de Pitkin proporcionó una actualización sobre la investigación federal de la persona que llamó amenazando al distrito escolar de Aspen el 22 de febrero.

Burchetta dice que la llamada era internacional, pero eso no da mucha información a los investigadores.

"Todo lo que puedo decir ahora mismo es que el origen de la llamada era internacional, pero eso no significa nada", dijo Bruschetta. "Respetuosamente, porque con las redes privadas virtuales, las VPN, se puede falsear la ubicación utilizando una tecnología sencilla que está al alcance de cualquiera".

Burchetta afirma que casi una docena de otras jurisdicciones de Colorado recibieron amenazas de naturaleza similar el 22 de febrero, incluido el distrito escolar de Roaring Fork, y que el FBI está tomando en serio los incidentes.

Sin embargo, no puede proporcionar más detalles por el momento, ya que de lo contrario se arriesga a comprometer la integridad de la investigación.

