Nueva aplicación de seguridad probada en las escuelas de Aspen un día antes de los cierres de emergencia del mes pasado

Los profesores del distrito escolar de Aspen recibieron formación y fueron sometidos a pruebas sobre el uso de la aplicación Raptor Alert a principios de este semestre, que está diseñada para proporcionar comunicaciones rápidas y seguras en casos de crisis.

El distrito realizó un simulacro de cierre de emergencia el martes 21 de febrero para poner a prueba el sistema, y sólo un día después, el 23 de febrero, todo el plantel escolar entró en un cierre de emergencia real.

El superintendente del distrito escolar de Aspen, Dave Baugh, organizó una reunión el jueves 23 de diciembre con padres y profesores para informar sobre los acontecimientos de la mañana anterior.

Mencionó que la aplicación fue de gran ayuda para los funcionarios escolares y les permitió cerrar todas las escuelas más rápido de lo habitual.

"Y hasta que tuvimos Raptor, teníamos que recurrir a las radios", dijo Baugh. "Teníamos que llamar a la gente. Nos habría llevado 20 minutos, media hora. Y así, si hubiera sido una situación realmente activa, nos habría resultado muy difícil asegurar todos los edificios".

El distrito aún se encuentra en las primeras fases de implementación de la aplicación, que ofrece a los profesores y al personal la posibilidad de compartir información crítica sobre lesiones y ubicaciones durante una emergencia que puede enviar al personal de emergencia a donde más se necesite.

Kim Zimmer es profesora en el instituto Aspen y dijo que el distrito todavía está trabajando para que todo el mundo tenga la aplicación.

"Cualquiera en el distrito que tenga Raptor puede poner la escuela en situación de cierre de emergencia (lockdown), en evacuación (evacuation) o refugio en el lugar (shelter in place) o en espera (hold)", dijo Zimmer. "Así que cada miembro del personal tiene esto. Estamos trabajando con los suplentes ahora mismo y con todos los equipos de mantenimiento".

La subdirectora de Aspen High, Becky Oliver, dice que Raptor Alert da al personal la capacidad de hacer un recuento de los estudiantes, profesores y personal.

Y en el futuro, se utilizará para facilitar la reunificación, y está diseñada específicamente para las escuelas. En un correo electrónico enviado a la Radio Pública de Aspen, Oliver dijo que la aplicación está diseñada específicamente para las escuelas y que la seguridad de los estudiantes y el personal es una prioridad para el distrito.

