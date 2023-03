Torre gana su tercer y último mandato como alcalde de Aspen, Bill Guth y Sam Rose ocupan puestos en el consejo

You can find an English-language version of this story here.

El martes 7 de marzo, la ciudad de Aspen celebró sus elecciones municipales. El consejo de la ciudad de Aspen verá unos cuantos cambios, al tiempo que se mantiene al actual alcalde Torre en el cargo para un tercer y último mandato.

Resultados de la votación para la alcaldía

Eleanor Bennett / Aspen Public Radio El alcalde Torre, segundo por la derecha, celebra su victoria en la reelección con amigos en el restaurante Kenichi, en Aspen, la noche de las elecciones.



Torre se enfrentó a un desafío de la agente inmobiliaria local Tracy Sutton. Torre recibió 1,675 votos frente a los 1,114 de Sutton.

Gran parte de su campaña se centró en Aspen como comunidad, y en no vender a la comunidad en favor de intereses externos.

En Kenichi, en Aspen, la noche de las elecciones, Torre dijo que está entusiasmado por seguir trabajando por su comunidad, y por examinar realmente lo que significan los resultados de esta contienda.

"Creo que hay muchos cambios diferentes en los patrones de voto y en las prioridades y valores de esta comunidad", dijo "Y lo que diré es que escucho a los del otro lado. Ya sabe, eso es algo que aporto, que siempre escucho a los del otro lado. Y mire, mi oponente tuvo mucho apoyo en esto, y yo escucho eso".

Por su parte, Sutton dijo que aunque estaba decepcionada por los resultados, desea trabajar con Torre por la ciudad.

"Pero ya sabe, estoy muy orgullosa de mis logros, creo que hice un gran trabajo, y aún no he terminado", dijo. "No estoy fuera de juego, definitivamente voy a seguir participando".

Resultados del Consejo Municipal

Eleanor Bennett / Aspen Public Radio Sam Rose, tercero por la derecha, posa con los amigos que acudieron al Ayuntamiento de Aspen para apoyarle la noche de las elecciones.



En la carrera por el consejo municipal, el bombero voluntario Sam Rose fue el más votado, logrando 2,323 votos. Rose será el miembro más joven del consejo municipal de Aspen, con 29 años, y trabaja como bombero voluntario.

En el Ayuntamiento de Aspen, la noche de las elecciones, Rose dijo que se sentía "honrado hasta lo indecible" por haber sido el más votado, y atribuye su éxito al arduo trabajo realizado durante la campaña.

"Es decir, es la Entrada a Aspen, es la vivienda, es el cuidado de niños, es arreglar el proceso de permisos, todo lo que contribuirá a la calidad de vida de sus ciudadanos", dijo. "Estoy impaciente por empezar".

El empresario y agente inmobiliario local Bill Guth ganó el segundo escaño del ayuntamiento con 1,499 votos.

Kaya Williams / Aspen Public Radio Bill Guth celebra su elección a un escaño en el ayuntamiento de Aspen con los simpatizantes de su campaña durante una fiesta en Aspen Tap la noche de las elecciones.

Expresó su agradecimiento a Erica Robbie, su directora de campaña, y a Dwayne Romero, su tesorero de campaña, así como a su esposa e hijos y a la comunidad que le apoyó.

"Estoy muy ilusionado por el futuro de Aspen", dijo. "No sabía qué esperar. Sin datos, es difícil saber qué esperar. Pero soy súper humilde y estoy agradecido con toda la comunidad".

Tanto Rose como Guth vencieron al titular Skippy Mesirow, que obtuvo 1,286 votos.

Mesirow dice que la campaña fue exactamente como quería que saliera.

"Desde el primer día, dije: 'el primer objetivo es reorientar la conversación, el segundo es ganar'", dijo. "Las elecciones no son, no deberían ser, sobre un candidato, son sobre la comunidad".

Hacia las 15:30 horas, la secretaria municipal de Aspen, Nicole Henning, dijo que había acudido a votar en persona menos gente de lo habitual: en ese momento, se habían presentado a votar en persona unas 100 personas y se habían depositado en los buzones unas 400 papeletas.

"Normalmente vemos muchos más votantes en persona", dijo. "Pero en cuanto a cifras, estamos a la par de unas elecciones típicas".

Henning también afirmó la integridad de la elección, diciendo que la ciudad tenía "personal más que suficiente para procesar" las papeletas.

"También tenemos aquí a nuestro representante de Dominion [Voting Systems], que está aquí", dijo. "Y luego nuestra comisión electoral, así que tenemos a esas tres personas supervisando las elecciones además de a mí".

Las reporteras Eleanor Bennett y Kaya Williams también contribuyeron a este reportaje.

Esta noticia fue traducido en Español por Global Language Services.