'Aquí invertimos': El festival Raizado regresa a Aspen para celebrar la comunidad latinx

El festival Raizado volverá a Aspen para su segundo verano y contará con oradores invitados, excursiones al aire libre, música en directo y películas que celebran a la comunidad latina en diversos lugares de la ciudad.

El festival, de cuatro días de duración, del 24 al 27 de agosto, está organizado por la Latinx House , que organiza eventos culturales en todo el país, y fue creado por Mónica Ramirez y Olga Segura, que se han comprometido a traer el festival a Aspen durante al menos 10 años.

El 8 de junio en el Hotel Jerome, Ramírez anunció que el festival se amplía este verano para incluir un día comunitario gratuito y familiar el 27 de agosto, y los asistentes al festival también disfrutarán de la actuación de Carla Morrison, ganadora de tres premios Grammy Latinos.

Y como parte de una nueva serie veraniega previa al festival, la Latinx House acogerá un evento especial junto con el programa Epicurean Passport del Hotel Jerome durante el Aspen Food & Wine Festival.

En las próximas semanas se concretarán y darán a conocer los detalles de las entradas para el festival Raizado y el programa del evento.

Ramírez reside en Ohio, pero para recabar más aportaciones locales, creó un comité anfitrión para proporcionar comentarios y sugerir contenidos para el festival de este año.

Habló con Halle Zander sobre el valor de centrar la cultura y la gente latinx en un lugar como Aspen.

Mónica Ramirez: Cuando se tomó la decisión, ya sabes, cuando tuve la idea de crear el festival a raíz de la pandemia del COVID, cuando tantas personas Latinx estaban muriendo en todo el país, muchas de las cuales trabajaban en empleos esenciales, se hizo evidente que hay algunas personas en nuestro país que son consideradas, esencialmente, como personas desechables - personas en las que nuestro gobierno no está invirtiendo, personas en las que las instituciones no están invirtiendo, ya sabes, el sistema de salud no estaba invirtiendo.

Y así es como miles y miles de personas de ciertas comunidades murieron y eran más propensas a contraer el COVID y a estar expuestas y a no tener las protecciones adecuadas.

En mi opinión, la forma en que se ha enmarcado a nuestra comunidad en los medios de comunicación y en la sociedad es que somos unos aprovechados. Aceptamos trabajos, aceptamos oportunidades, aceptamos beneficios, aceptamos recursos, y la verdad es que somos dadores, por lo que este festival trata de mostrar todas las formas en las que damos. Damos cultura. Creamos puestos de trabajo. Creamos empresas. Damos oportunidades a otras personas. Damos nuestras ideas, y por eso, para que la gente de este país piense en nosotros como dadores, necesitamos una pasarela de 10 años, y eso requiere un compromiso profundo, y por eso lo hicimos.

En la organización, hay algo que llamamos organización basada en el lugar. Eso significa que vas a un lugar y empiezas a trabajar con una comunidad, y te organizas en torno a cuestiones y temas. Y la organización basada en el lugar suele producirse en lugares muy empobrecidos para abordar la falta de atención sanitaria, la inestabilidad alimentaria o lo que sea, y esencialmente estamos dándole la vuelta a eso.

Decimos: "No, ésta es una de las comunidades más ricas del mundo, y esta comunidad es fuerte, rica y vibrante porque hay gente que trabaja en los hoteles, que trabaja en las tiendas, que son, ya sabe, los jardineros".

Y así, esencialmente, lo que experimentamos es: "¿Qué aspecto tiene tomar a miembros de la comunidad que literalmente sostienen una comunidad como ésta pero que son en gran medida invisibles? ¿Cómo lo cambiamos para que se conviertan en el centro de atención?".

He hablado con miembros de la comunidad que me han dicho que trabajan en todos los festivales de aquí y que nunca han sido invitados.

Este año, una de las cosas que estamos haciendo que es un poco diferente es que el día de la comunidad, el domingo [27 de agosto], vamos a fletar autobuses para tener un bucle para traer a la gente del valle Roaring Fork para que puedan asistir porque no queremos que el dinero o el transporte o cualquier cosa sea una barrera".

Cuando nos reunimos con el comité anfitrión local el año pasado, ya se habían ideado muchos de los elementos del festival, por lo que uno de los comentarios fue que querían participar más en la planificación real del programa y sugerir ponentes y contenido. Y dijimos: "De acuerdo, éste también es su festival. No es sólo nuestro, así que vamos a crearlo juntos. Necesitamos escucharlos. ¿Quiénes son los ponentes? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son las cuestiones prioritarias?"

Y la otra parte era que necesitábamos más actividades al aire libre como ésta en este hermoso lugar, y hay gente que está haciendo un trabajo estupendo sobre el clima y el medio ambiente y están dirigiendo, ya sabe, excursiones y recorridos. Y por eso la mañana del sábado [26 de agosto] va a estar reservada para esas oportunidades al aire libre.

Me encantaría que las comunidades de Aspen y Roaring Fork supieran que éste es su festival. Queremos seguir creciendo y comprometiéndonos con ellos y que sepan que nuestra intención no es simplemente llegar volando, montar algo durante unos días y luego marcharnos. Estamos aquí. Estamos invirtiendo aquí.

Espero que con el tiempo podamos tener más personal aquí, y espero que la gente de la comunidad de Aspen también nos pida lo que haga falta. Ya saben, ¿cómo podemos ayudar? ¿Con qué podemos apoyar?, porque así es como queremos participar.

