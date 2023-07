Las bibliotecas del condado de Garfield son para todos, dice el director ejecutivo, tras la reacción en contra de los empleados de la comunidad LGBTQ

You can read the English version of this story here.

Durante una reunión del consejo de administración de las bibliotecas del condado de Garfield celebrada en mayo, un usuario de la biblioteca dijo a las bibliotecas del condado de Garfield que un empleado de su sucursal de Parachute no debería trabajar allí, porque el usuario pensaba que el empleado era transgénero.

Esas reuniones rotan entre las sucursales, y la más reciente tuvo lugar el 2 de junio en la sucursal de Carbondale.

El director ejecutivo de las bibliotecas del condado de Garfield, Jamie LaRue, dijo que lo único que le importa es que los empleados hagan su trabajo, y lo hagan bien, y cree que su personal hace un trabajo ejemplar al servicio de la comunidad.

También dijo que es ilegal discriminar a cualquier empleado por su identidad de género u orientación sexual, por lo que de todas formas no podrían despedir a un empleado por ser transgénero.

"Después escuchamos a muchas personas de la comunidad de Carbondale que estaban allí para hablar en nombre de la comunidad LGBTQ", dijo, refiriéndose a la reunión de junio. "Y creo que la mejor forma de resolver cuestiones comunitarias como ésta es con un diálogo abierto, con toda la comunidad".

Otra queja que surgió durante la reunión de mayo en Parachute fue que un usuario consideraba que no había suficientes libros que, en su opinión, expresaran puntos de vista conservadores.

"Tendemos a comprar lo que la gente pide", fue la respuesta de LaRue. "Así que si viene y no encuentra lo que quiere... lo más probable es que esté en préstamo porque otra persona lo quería y puede ponerlo en espera".

James Larsen, director de comunicaciones de las bibliotecas, dice que también han recibido reacciones negativas sobre las exhibiciones dedicadas al Mes del Orgullo que han colocado.

"Pero la idea es que se hace una buena biblioteca añadiendo cosas, no quitándolas", dijo LaRue en respuesta a esas críticas.

Dice que la biblioteca es un lugar donde la gente puede ir a explorar nuevas ideas, y que por eso ponen exposiciones para el Mes del Orgullo, que muestra libros con historias LGBTQ.

"Creemos que el propósito de la biblioteca es recabar la historia humana, y eso incluye a las personas de la comunidad LGBTQ", dijo.

Pero a pesar de las críticas, Larsen también dijo que el mostrador de las bibliotecas en el Orgullo de Glenwood Springs fue muy popular. Allí repartieron botones con varias banderas del orgullo y eslóganes que decían cosas como "lee libros prohibidos".

"Una cosa muy sencilla, pero creo que tuvo un gran impacto para que la gente supiera que la biblioteca está ahí para apoyarlos a ellos y a este grupo que a menudo está privado de derechos", dijo.

La próxima reunión de la junta de las Bibliotecas del condado de Garfield será el 6 de julio en la sucursal de Glenwood Springs.

Esta noticia fue traducido en Español por Global Language Services.