Las Girl Scouts (niñas exploradoras) ayudan a diseñar la nueva zona de juegos de Carbondale en Hendrick's Park

La Comisión de Parques y Actividades Recreativas de la ciudad de Carbondale celebró el corte de cinta de un nuevo parque infantil que inauguró este año en Hendrick's Park y contó con la ayuda de las Girl Scouts para elegir el diseño final.

En 2022, la tropa de Girl Scouts 17082 decidió obtener la insignia " Take Action (actúa)", que requiere que los niños piensen a lo grande y aborden la causa de un problema en su comunidad.

El año pasado, la tropa hizo una excursión al Hendrick's Park de Carbondale y se dio cuenta de que la infraestructura presentaba deterioros.

Alma Rossello tiene 8 años y lleva en esta tropa de Girl Scouts desde que estaba en el jardín de infancia.

"Fuimos al parque que solía haber aquí", dijo Rossello. "Estaba un poco deteriorado y el puente empezaba a torcerse un poco, así que decidimos que este parque sería el mejor lugar para volver a empezar".

La madre de Alma, Rose Rossello, es su jefa de tropa y la vicepresidenta de la Comisión de Parques y Actividades Recreativas de Carbondale. Ella ayudó a los niños a trazar un plan para mejorar el parque infantil.

"Así que una gran parte de este proceso del parque fue en realidad ir a una reunión de Parques y Actividades Recreativas y hacer una presentación que hicieron todas las niñas sobre por qué optamos por el equipo que elegimos", dijo Rossello.

Renovar Hendrick's Park ya estaba en la agenda de la ciudad y, a finales de febrero del año pasado, la Comisión de Parques y Actividades Recreativas de la ciudad había recibido siete propuestas para el contrato de construcción de $80,000.

Eric Brendlinger, director de la Comisión de Parques y Actividades Recreativas de Carbondale, dijo que no sabían cómo elegir entre las distintas opciones y que las chicas fueron de gran ayuda.

"Ellas son las expertas", dijo Brendlinger. "Así que dijimos: 'dejemos que hagan nuestro trabajo por nosotros, de verdad', y literalmente elaboraron una presentación en PowerPoint que me dejó boquiabierta, que dejó boquiabierta a toda la comisión. Y seguimos sus recomendaciones porque tenían todo el sentido".

La tropa de Girl Scouts examinó las propuestas y tomó nota de lo que les gustaba personalmente, pero también tuvieron en cuenta lo que sería mejor para los niños de todas las edades y eligieron la opción "A".

"Me gusta que tengan muchos escaladores, para que los niños puedan hacer ejercicio", dijo DeRudder.

Una niña exploradora, Georgia Owings, dijo que le gustaba la zona de juegos de plástico, "porque no queríamos que nadie se clavara astillas y se hiciera daño en las piernas".

Halle Zander / Radio Pública De Aspen Niños y padres se reúnen en un nuevo parque infantil en Hendrick's Park en Carbondale el 20 de junio de 2023. La tropa de Girl Scouts 17082 ayudó a la Comisión de Parques y Actividades Recreativas de la ciudad a elegir el diseño final del parque infantil en 2022.

La comisión de Parques y Actividades Recreativas estuvo de acuerdo con ellas.

La opción A fue propuesta por Burke, una empresa de equipos para parques infantiles, que incluía una estructura de juego pequeña para los niños más pequeños, una estructura más grande para los niños más grandes y seis columpios.

Pero las Girl Scouts fueron muy particulares sobre qué tipo de columpios debía encargar el municipio, porque la tropa quería asegurarse de que el parque infantil fuera accesible para todos.

Eligieron dos columpios estándar, dos columpios para niños pequeños, un columpio accesible para personas con discapacidad y un columpio multigeneracional que permite que un adulto se monte con un niño.

La tropa se sintió orgullosa de haber participado en la construcción de este nuevo y divertido parque.

"Me siento mucho mejor a la hora de elegir ideas y no sólo pensar en mí, sino pensar realmente en todas las Girl Scouts", dijo Rossello.

Owings dijo que se sentía "como una adulta" por su participación en el proyecto.

"Siento que es para todos, y que pueden disfrutar de cómo lo hemos diseñado y divertirse", dijo Owings.

Luna Beattie es otra Girl Scout de la tropa.

"No es, como, 'Todo es para ti'", dijo Beattie. "Es para todos".

Con las ganancias de sus ventas de galletas, la Tropa 17082 también decidió donar un sube y baja a la ciudad de Carbondale para el proyecto.

Estas Girl Scouts planean tomar lo que aprendieron del proyecto del parque infantil de Hendrick's Park y ponerlo en práctica mientras la ciudad de Carbondale planea renovar la piscina.

Cuando se les preguntó por qué se preocupaban por la piscina comunitaria, DeRudder dijo: "Te gusta pasar el rato en la bañera, ¿verdad? Pero estás algo apretado en un espacio pequeño, y quieres nadar, así que vas a una piscina, que está abierta para todo el mundo".

Aún no saben cómo participar, pero disfrutan con el compromiso cívico.

