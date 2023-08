Un tribunal federal anula la controvertida aprobación del ferrocarril de la cuenca del Uinta

You can find an English-language version of this story here.

Un tribunal federal de apelaciones de Washington D.C. revocó la aprobación del ferrocarril de la cuenca del Uinta.

El condado de Pitkin y la ciudad de Glenwood Springs se unieron al condado de Eagle para demandar a la Junta Federal de Transporte Terrestre (STB), por la aprobación del ferrocarril el año pasado.

La demanda decía que el análisis medioambiental del ferrocarril no tuvo en cuenta adecuadamente los riesgos del aumento del tráfico de trenes petroleros a lo largo del río Colorado, especialmente en lugares como el cañón de Glenwood.

El juez Robert Wilkins estuvo de acuerdo, y escribió en su dictamen que había "deficiencias significativas" con el análisis, y múltiples incumplimientos de la Ley Nacional de Política Medioambiental o en inglés NEPA (National Environmental Policy Act).

Wilson escribió que la STB no examinó los impactos descendentes del ferrocarril, como los riesgos que un posible descarrilamiento y un vertido de petróleo supondrían para las comunidades y la fauna que dependen del río Colorado.

Otro riesgo que indicó que no evaluó adecuadamente fue el aumento de los riesgos de incendios forestales en la región a causa del ferrocarril, "debido tanto a un mayor número de trenes como a la carga altamente inflamable".

Además, Wilson dijo que no se había "explicado la falta de información disponible sobre el riesgo local de accidentes".

Con la aprobación anulada por "arbitraria y caprichosa", el proyecto volverá a la STB para decidir los próximos pasos.

La representante estatal Elizabeth Velasco (D-Glenwood Springs) se ha opuesto al ferrocarril de la cuenca del Uinta, y celebró el fallo en las redes sociales.

"¡Una noticia increíble!", escribió en X, la plataforma antes conocida como Twitter. "Gracias a los defensores que trabajaron para detener este proyecto y a los funcionarios electos a nivel federal, estatal y local que se pronunciaron conmigo contra el tren petrolero".

En abril, habló de los peligros que podría causar un descarrilamiento.

"Sería catastrófico tener un incidente aquí, no sólo por el río, sino también porque tenemos las vías del tren junto a las viviendas, los comercios y las comunidades", dijo Velasco durante una conferencia de prensa en la que varios funcionarios electos se pronunciaron en contra de la aprobación del proyecto.

El proyecto también es objeto de un importante escrutinio por parte de la delegación del Congreso de Colorado, incluidos el senador demócrata Michael Bennet y el representante demócrata Joe Neguse, que intervinieron en la misma rueda de prensa.

Ambos legisladores han pedido a múltiples agencias que tomen medidas para frenar el proyecto, entre ellas la Agencia de Protección Medioambienta l, el Departamento de Agricultura y el Departamento de Transporte .

"Este fallo es una excelente noticia", escribieron Bennet y Neguse en una declaración conjunta. "El proceso de aprobación del proyecto ferroviario de la cuenca del Uinta resultó ser sumamente insuficiente y no tuvo en cuenta de forma adecuada todos los riesgos del proyecto para las comunidades, el agua y el medio ambiente de Colorado. En una nueva revisión deben tenerse en cuenta todos los efectos perjudiciales de este proyecto para nuestro estado, incluidos los posibles vertidos de petróleo a lo largo del río Colorado y el aumento del riesgo de incendios forestales. Un descarrilamiento de un tren petrolero en la cabecera del río Colorado sería catastrófico, no sólo para Colorado, sino para los 40 millones de estadounidenses que dependen de él.

"Agradecemos el liderazgo del condado de Eagle y de las numerosas organizaciones y funcionarios locales de todo Colorado que hicieron que se escucharan sus voces".

Esta noticia fue traducido en Español por Global Language Services.