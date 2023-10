Una comedia física ('slapstick comedy') en español anima el lado 'bobo' de todo el mundo

You can read an English-language version of this story here.

Muchos de los espectáculos producidos por VOICES, una organización local sin fines de lucro, ayudan a la gente a hablar de sus momentos más vulnerables: el momento en que llegaron a una nueva comprensión sobre su identidad, se enfrentaron a grandes cambios en la vida o dieron un gran salto hacia una nueva meta. Hay humor, y algún toque dramático, pero sobre todo, son historias desgarradoras que tienen una tierna conexión humana.

Pero la última producción, que forma parte de la serie en español "Nuestras Voces", fue diferente. "Noche Mística" es un espectáculo bobalicón y de comedia física, escrito de cero por el elenco y el equipo, sobre un juego que sale mal. Se estrenó en el escenario de The Arts Campus at Willits (TACAW) el fin de semana pasado, la tontería fue el punto principal.

"Es una comedia - no es nada profundo ni (lleno de) filosofía", dijo Livier Cruz Guerrero, uno de los miembros del elenco. "Es sólo para reírse".

La obra añadió algunos elementos místicos al juego mexicano de la lotería. Las figuras, como "el árbol" y "la chalupa" resultarán familiares a quienes hayan jugado este juego. En "Noche Mística", sin embargo, hubieron algunas sorpresas, como un hada embrujada y una médium psíquica que son invocadas accidentalmente durante el juego.

A veces, dijo Cruz Guerrero, uno necesita algo de humor en su vida.

"Como humanos, tenemos diferentes emociones, como la tristeza, la felicidad, (la ira)", dijo Cruz Guerrero. "Así que reír es realmente algo que te da vida, es decir, como llorar. Tienes que expresar esas emociones".

Y en este caso, esas emociones se expresan totalmente en español.

Lorenzo González-Fontes fue el director de este espectáculo.

"Esa oportunidad de 'sacar la risa de la gente con nuestra lengua', es muy muy especial poder hacerlo, porque la risa es curativa, creo yo", dijo.

González-Fontes es artista asociada de El Centro Su Teatro de Denver. Es una organización sin fines de lucro que se centra en el teatro y la cultura chicanos, y las producciones allí son en una combinación de español e inglés.

Fue reclutado para este proyecto de VOICES en el valle de Roaring Fork, donde cerca del 30% de la población se identifica como latina o hispana.

"Es muy importante oír nuestra lengua en Colorado", añadió. "Creo que es bueno que nos aseguremos de que se habla español aquí en Colorado, ¿verdad?".

Eso también les llega a los miembros del elenco, como Flor M Paz-Pastrana. Es la segunda vez que actúa en "Nuestras Voces", después de debutar en 2021.

"Es increíble", dijo.

"No hay muchos espectáculos en español, todo en español, así que cuando ves a la gente salir y están tan contentos de poder tener esto aquí en el valle, te sientes muy bien por ello", añadió. "Como, ... sí, hemos creado esto, y la gente viene, y lo disfrutan y piden más".

Todos los aspectos de este espectáculo fueron en español, desde los diálogos en el escenario hasta la página web donde se pudieron adquirir las entradas. En el espectáculo hubieron subtítulos en inglés para aquellas personas que no hablaban español, pero parte de la comedia física del espectáculo no necesito traducción ya que todos los espectadores se rieron a carcajadas.

Esta noticia fue traducido en Español por Global Language Services, con ediciones para la edición impresa de Vanessa Porras de el Sol del Valle.