"El sistema está roto": en un seminario sobre recursos legales para venezolanos se pone de relieve los problemas del sistema de inmigración.

A principios de mes, abogados especializados en inmigración organizaron en Carbondale un seminario legal para unas 60 personas procedentes de Venezuela. Muchos de los asistentes llegaron al valle de Roaring Fork este otoño y pueden acogerse al estatus de protección temporal (TPS).

La sesión cubrió el proceso de solicitud de TPS, pero las abogadas Claire Noone y Jennifer Smith también cubrieron los desafíos legales y las fallas en el sistema de inmigración de Estados Unidos.

Aquellos que llegaron a los Estados Unidos procedentes de Venezuela antes del 31 de julio de 2023 pueden ser elegibles para obtener el TPS dadoel aumento de inestabilidad y falta de seguridad en Venezuela, con el cual se otorgan permisos de trabajo y cierta protección frente a la deportación.

Pero Noone dijo que, por desgracia, gran parte de la información sobre los requisitos y la forma de presentar la solicitud está en inglés.

"Se encuentra oculta tras barreras burocráticas de información que resultan incomprensibles para la gente", dijo Noone. "Así que intentamos que fuera sencillo: cómo hacerlo y qué hacer para asegurarse de que la solicitud sea sólida".

Representantes del grupo de migrantes pidieron el mes pasado apoyo legal a la ciudad de Carbondale porque la adquisición del TPS permitiría a muchos de ellos conseguir empleos estables, mantener a sus familias y depender menos de los servicios públicos.

Alex Sánchez es el presidente y director ejecutivo de la organización de defensa de los latinos Voces Unidas, con sede en Glenwood Springs. Ayudó a organizar el seminario para asegurarse de que los nuevos vecinos de Carbondale no sean estafados cuando buscan asesoramiento sobre sus solicitudes.

"Vemos muchos abusos, muchos fraudes", dijo Sánchez. "Y a veces les crea más problemas a largo plazo".

Sánchez trajo a Noone y Smith al centro comunitario para ayudar a aclarar la desinformación, y las abogados coincidieron en que ciertos requisitos hacen que la solicitud de TPS sea difícil de navegar sin apoyo.

"Cada formulario que entregas al gobierno de Estados Unidos tiene que estar en inglés, y tiene que ser 100% exacto", dijo Noone. "Usted afirma eso. Y así, si hay algo que no entiendes, [eso es] otra barrera de entrada."

Noone dijo que el pago de la solicitud del TPS por primera vez requiere el pago de una tarifa de $545, y aunque recibir asesoramiento jurídico puede reforzar la solicitud, también supone incurrir en gastos adicionales.

"Es probable que te cueste entre 1,500 y 2,000 dólares porque no se trata sólo de enviarla, ¿verdad?". dijo Smith. "Es como, 'Oh, ahora recibimos las notificaciones de recibo'. Si el gobierno dice 'Necesitamos más pruebas', entonces tenemos que lidiar con eso."

Sánchez dijo que Voces Unidas está dispuesto a ayudar con algunas de las tarifas utilizando su fondo de emergencia, pero no tienen suficiente dinero para todos.

Retos tras la presentación

Incluso cuando alguien presenta su documentación correctamente, el Departamento de Seguridad Nacional dice que algunos casos se demoran más que otrospara procesar.

Smith espera que se tarde entre tres y seis meses, pero los retrasos en todos los niveles del sistema de inmigración hacen que ese plazo sea incierto, incluso si los solicitantes tienen un familiar que pueda patrocinarlos.

"El sistema no funciona", afirma Smith. "No funciona. Está anticuado. Ni siquiera podemos proteger a los más vulnerables".

Noone dijo que incluso cuando alguien recibe el TPS, sólo es válido durante 18 meses, y tienen que seguir renovándolo en intervalos de 18 meses.

"Nunca va a proporcionar a nadie la seguridad suficiente para respirar hondo", dijo Noone. "Y no ofrece una vía hacia la ciudadanía. No ofrece un camino hacia la residencia. En realidad sólo protege a las personas que ya están aquí físicamente procedentes de un país muy concreto durante un periodo de tiempo muy limitado."

Los venezolanos llegados no son las únicas personas en el Valle Roaring Fork y el oeste de Colorado que necesitan ayuda legal para sus casos de inmigración.

Smith dijo que su firma está manejando actualmente alrededor de 300 casos de inmigración con personas que buscan asilo o diferentes tipos de visas y tarjetas de residencia, y algunos de sus clientes se sienten frustrados porque el TPS no está diseñado para ellos.

"Alguien vino y dijo: 'He estado aquí 23 años. ¿Por qué no me dan esto?'". dijo Smith. "Y eso es realmente difícil de responder porque es como, 'Bueno, el gobierno no creó el TPS para ti, ¿verdad? Y eso no es justo. Eres dueño de una casa, tienes un trabajo, tienes hijos, pagas tus impuestos, haces todas estas cosas. Y no tengo una respuesta para ti'".

A pesar de las largas colas, las barreras lingüísticas y los precios, Noone y Smith tienen la esperanza de que el TPS pueda ser una solución temporal para muchos de los recién llegados de Venezuela. De todas las designaciones, dicen que el TPS es la más fácil de obtener, y vieron a mucha gente en su presentación ansiosa por aprender sobre ella.

"Hay hambre de conocimiento, así que había mucha gente haciendo fotos de las diapositivas, tomando notas, susurrando a la persona de al lado, diciendo: 'Oh, creo que somos nosotros'", dijo Noone.

A principios de enero se celebrará un seminario de seguimiento para ayudar a los emigrantes en sus casos particulares y facilitar la transición a más de 100 personas que buscan una oportunidad en el valle de Roaring Fork.

