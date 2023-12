"Les hace sentirse valorados": La colaboración entre el instituto y la galería de arte celebra el trabajo de los estudiantes inmigrantes

You can find an English-language version of this story here.

Una colaboración creativa entre el instituto Basalt y una galería local consolidada celebra las historias de jóvenes "recién llegados", estudiantes que han inmigrado muy recientemente a Estados Unidos.

Proceden de países como México, El Salvador, Costa Rica y Honduras. Muchos de ellos llevan menos de un año en el valle Roaring Fork. Y ahora, sus obras se exponen en The Art Base, en el centro de Basalt; tras la exposición, se distribuirán por toda la comunidad.

El programa, llamado "Home/Un Hogar", está diseñado para ayudar a los estudiantes a adaptarse a un nuevo lugar y a expresar cómo se sienten. Así que este otoño se les dieron tres puertas para decorar, y los estudiantes eligieron pintar cada una de un color diferente para representar sus emociones: Negro, para el miedo; verde, para la distancia: y azul, para la soledad. El programa también da a los estudiantes la oportunidad de expresarse a través de la escritura. Los visitantes de la galería pueden atravesar las puertas pintadas y leer poemas que los estudiantes han compuesto.

Una de las adolescentes del programa, a quien llaman Lily, se mudó aquí de El Salvador hace sólo 11 meses. (Aspen Public Radio no incluye los nombres completos de las estudiantes, para proteger su privacidad). Aunque sólo lleva un par de días en este programa de arte, ya se siente como en casa en la galería.

“Lo siento más fácil si yo agarro de que mis pinceles y comienzo a colorear, aunque sea mi cuaderno o dibujar algo", dijo Lily.

Lily dijo que espera que el arte que está haciendo con su clase ayude a la gente a entender lo que se siente al comenzar un nuevo capítulo en un nuevo lugar.

“Mi esperanza es que ellos al ver el arte puedan saber que el sentimiento que da o al menos ellos expresarse de esa forma, una forma donde puedan ser libre y no mantener todo dentro de ellos", dijo.

Halle Zander / Aspen Public Radio An exhibition at The Art Base in downtown Basalt invites people to consider and better understand students’ experiences as recent immigrants. At the gallery, people can walk through doors the students decorated and read poems they composed.

A uno de los compañeros de clase de Lily, Bryan, le encanta escribir. Dice que las palabras son como una liberación, una forma de dejarse llevar.

“Personalmente, yo me puedo así expresar o … desahogarme escribiendo como, por ejemplo, alguna poesía o música o algo que me esté pasando en el momento, me desahogo escribiéndolo,", dijo Bryan.

Bryan se trasladó aquí hace tres meses, también desde El Salvador.

En su poema, compartido tanto en español como en inglés, escribe que el olor a tierra mojada le recuerda a su infancia y que el café le recuerda a su madre.

"Cerré estas puertas del miedo y el valor", escribe. "Y ahora abriré esta puerta de la misión, para hacerlo necesito esforzarme para cumplir mi visión que tengo de mi futuro".

Al igual que Lily, Bryan espera que la gente que acuda a la galería se sienta inspirada por el trabajo de la estudiante.

"Pueden llegar a hacer algo muy maravilloso o algo muy importante - hecho por uno mismo, ¿no? Ya haciendo su trabajo de arte, metiéndose en el arte de todos", dijo.

Bryan cree que la obra de arte es algo que los estudiantes pueden compartir, entre ellos y con la comunidad.

Halle Zander / Aspen Public Radio Los estudiantes "recién llegados" del instituto de Basalt escribieron poemas sobre sus experiencias de adaptación a la vida en Estados Unidos para una exposición en The Art Base de Basalt. El instituto y la galería colaboran en un proyecto llamado "Home/Un Hogar".

Leticia Guzmán-Ingram es profesora en el instituto de Basalt y ayuda a coordinar este programa.

Ella dijo que el arte puede ser un puente para ayudar a la gente a entender las perspectivas de los estudiantes, y puede abordar el miedo que algunos miembros de la comunidad pueden tener de los recién llegados en el valle de Roaring Fork.

"Cuando ven a los estudiantes y comprueban lo increíbles que son, y de dónde vienen, la belleza de sus países, siento que esa comunidad también se fortalece", dijo Guzmán-Ingram.

Mejor aún, añadió, los estudiantes se hacen más fuertes cuando ven que la comunidad celebra su arte. Para el proyecto HOME del año pasado, los estudiantes hicieron pequeñas bibliotecas gratuitas, que ahora están repartidas por todo Basalt. Y después de la exposición de este año, Guzman-Ingram espera que las puertas de los estudiantes se instalen en lugares destacados de todo el valle.

Guzmán-Ingram también imparte clases como matemáticas e inglés como segunda lengua, y ha visto de primera mano cómo un sentido de valor y valía puede ayudar a los estudiantes a rendir mejor en la escuela.

"A veces siento que nuestros estudiantes se sienten invisibles. Y entonces vienen aquí y hacen este proyecto, y luego lo ven más tarde en la comunidad - meses o años después - y dicen: 'Eh, yo formé parte de eso'", dijo. "Y les hace sentirse valorados, y les hace sentir que su cultura es valorada por esta comunidad. Y creo que eso es lo más importante.

Nota del editor: La interpretación en directo para las entrevistas a los estudiantes estuvo a cargo de Claudia Pawl, de Convey Language Solutions.Esta noticia fue traducido en Español por Global Language Services.