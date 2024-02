Las escuelas de Roaring Fork estudian nuevas estrategias de prevención del consumo de drogas, los expertos opinan

El 18 de enero, cuando el personal del distrito escolar se reunió en Basalt High School (BHS), se enseñó a las familias sobre la contaminación por fentanilo y cómo reconocer las señales de advertencia de la adicción a las drogas.

La directora interina Megan Hartmann dice que organizan estas sesiones porque los niños de todo el país están consumiendo sustancias muy peligrosas, intencionadamente o no.

"Cada vez hay más pruebas de que especialmente los adolescentes consumen drogas como el fentanilo, la cocaína, la metanfetamina, la heroína [y] otros opiáceos diferentes en las escuelas", dijo Hartmann. "Y no es sólo en nuestro valle. Es en nuestro estado y es en toda la nación".

El personal del Distrito Escolar de Roaring Fork (RFSD) dijo a la Aspen Public Radio en un correo electrónico que sus pruebas proceden de "acciones disciplinarias y datos cualitativos".

Y aunque los informes muestran que el consumo de drogas ilícitas entre los estudiantes ha descendido en general en comparación con los niveles anteriores a la pandemia, las muertes por sobredosis entre los jóvenes están aumentando en todo el país. Los Institutos Nacionales de Salud afirman que este aumento se atribuye en gran medida al fentanilo ilícito.

En respuesta, la RFSD ha ofrecido algunas estrategias potenciales para abordar estos problemas, como la puesta en marcha de un sólido programa de educación sobre drogas y alcohol.

También han sugerido aumentar el número de agentes de recursos escolares, cerrar las instalaciones para que los niños no puedan salir durante sus periodos libres o llevar perros detectores de drogas a las escuelas, todo lo cual ha suscitado escepticismo.

Maggie Seldeen, fundadora de High Rockies Reduction, trabaja en el oeste de Colorado para limitar los efectos negativos del consumo de drogas y estuvo en la reunión de BHS.

"No he visto a nadie que apoye estos métodos punitivos", dijo Seldeen. "Y si acaso, la gente parece realmente molesta. Y eso es todo lo que he oído persona tras persona, miembro de la comunidad tras miembro de la comunidad, padre tras padre."

Ella creció en el valle Roaring Fork y sabe lo que puede ocurrir cuando las comunidades avergüenzan a las personas que luchan contra la adicción, o cuando no se dispone de recursos.

Sus padres eran adictos y su madre luchó con problemas de salud mental hasta que murió en 2006 de una sobredosis de heroína.

Seldeen sólo tenía 15 años.

"Así que tuve algo así como un camino pedregoso", dijo Seldeen. "Realmente luché aquí y no tuve a nadie que creyera en mi voz cuando era adolescente".

Recibió programas D.A.R.E. en la escuela, un conjunto de lecciones sobre abstinencia de drogas que se hizo popular en EE. UU. en los años 80 y 90.

Seldeen recuerda que las lecciones a veces estaban dirigidas por agentes de policía y utilizaban tácticas de miedo ineficaces.

Su familia también le enseñó que la policía podía meterlos a todos en problemas, por lo que le preocupa que traer más agentes o perros detectores de drogas pueda alejar a los alumnos que más ayuda necesitan.

"No a todos los alumnos les va a asustar una unidad K-9, pero los que sí, [ellos] son los alumnos con los que vamos a perder la confianza", dijo Seldeen. "Vamos a perder la conexión con ellos. Potencialmente vamos a perder la posibilidad de verlos tanto en la escuela".

Seldeen sugiere más prácticas basadas en pruebas.

Blueprints for Healthy Youth Development es un registro en línea de intervenciones respaldadas científicamente que promueven hábitos saludables.

El Dr. Karl G. Hill es el director del Programa de Ciencia de la Prevención de CU Boulder y ayudó a desarrollar este recurso. En una entrevista concedida a la radio pública de Aspen, afirmó que muchos comportamientos problemáticos como el consumo de drogas y la violencia tienen un conjunto común de causas profundas.

"Si se pueden abordar esas causas profundas, entonces se consigue un efecto más amplio en muchos resultados diferentes", dijo el Dr. Hill.

Lleva estudiando la prevención y el desarrollo juvenil desde los años 90 y evaluó las distintas ideas del distrito escolar de Roaring Fork.

Cuando se trató de aumentar el número de agentes de recursos escolares, el Dr. Hill dijo que los estudios han demostrado que "la presencia de un agente de recursos escolares tenía en realidad un impacto nulo en la violencia escolar".

Tampoco espera que tenga ningún impacto sobre las drogas, ya que la violencia escolar y el consumo de drogas tienden a subir y bajar a la par, y tampoco cree que cerrar las instalaciones escolares resulte muy prometedor.

"La mayor parte de la delincuencia adolescente se produce entre las 3 y las 5 de la tarde, después de que los niños salgan de la escuela y antes de que sus padres vuelvan a casa del trabajo", dijo el Dr. Hill.

Dijo que no sabía de ninguna escuela que hubiera introducido perros detectores de drogas, y dudaba que pudiera ser una solución viable.

Muchos de los programas basados en pruebas que recomienda el Dr. Hill enseñan a los niños a controlar sus impulsos y emociones y a tomar buenas decisiones.

Añadió que los programas con un énfasis específico en la educación sobre drogas son prometedores, siempre y cuando estén dirigidos a los alumnos, los padres y los profesores, proporcionando a los educadores las herramientas que necesitan para manejar este importante plan de estudios.

Y dado que la transición de la escuela primaria a la secundaria es un momento álgido para la ingesta de drogas, el Dr. Hill recomienda a las escuelas que empiecen pronto su programación y la incorporen a una estrategia más amplia que potencie el aprendizaje socioemocional.

Seldeen afirma que los niños están realmente deseosos de adquirir este tipo de conocimientos.

"Los niños quieren saber sobre las drogas, y si tienen la ciencia y la información y las oportunidades para practicar el decir 'no' y tener estas conversaciones, es mucho menos probable que experimenten o consuman".

El personal del distrito escolar de Roaring Fork dijo que cualquiera que sea el plan de prevención de drogas que elijan, la aportación y el apoyo de la comunidad serán un componente importante.

El superintendente interino del distrito tiene previsto hablar de los próximos pasos en la reunión del consejo escolar del 6 de febrero.