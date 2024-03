El condado de Garfield se declara "condado no santuario"

You can find an English-language version of this story here.

Los comisionados del condado de Garfield afirman que no abrirán albergues ni prestarán servicios que no sean de emergencia a "inmigrantes no invitados o indocumentados" que lleguen a la zona.

Así lo establece una resolución que declara a Garfield "condado no santuario" que los comisionados aprobaron por unanimidad durante la reunión del lunes en Rifle.

Esta resolución surge después de que los comisionados del condad denegaran la solicitud de ayuda de la ciudad de Carbondale para dar refugio a los recién llegados, muchos de ellos procedentes de Venezuela. Carbondale ha estado buscando una transición hacia una respuesta más regional ante los refugiados sin alojamiento, y a finales de mes cerrará los refugios temporales.

La resolución declara que el condado de Garfield "apoya la inmigración legal a Estados Unidos" y que reconoce a las personas que buscan asilo de "gobiernos opresores".

Pero la resolución también dice que "los que entran ilegalmente en el país pueden suponer un riesgo significativo para la salud pública y la seguridad de una comunidad". Cita ejemplos como aumento de la delincuencia, enfermedades contagiosas y suponer una carga para las infraestructuras públicas, como son los servicios sociales, la seguridad pública, las escuelas y el sistema judicial.

La resolución afirma que el condado no dispone de la infraestructura "para hacer frente a las necesidades humanas a las que se enfrenta en la actualidad", y dice que los recursos del condado se ven sobrecargados por "la población de personas sin hogar no protegidas" y el aumento de personas que reciben beneficios públicos.

El comisionado Mike Samson dijo a sus colegas comisionados que pidió al fiscal del condado que redactara la resolución en respuesta a los comentarios de la comunidad.

"Hacía varios años que no recibía tantas llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto, conversaciones personales con personas muy preocupadas por este tema", dijo, y añadió que sólo una de las llamadas estaba en contra de dicha resolución, mientras que todas las demás con las que habló estaban a favor.

Samson añadió que la prioridad del condado debe ser atender a los ciudadanos locales y no a los recién llegados, porque sus recursos son muy escasos.

Tras las objeciones de su colega el comisionado Tom Jankovsky, Samson accedió a eliminar varias cláusulas de "considerando" que detallan cómo la ciudad de Denver se ha visto afectada por un repunte de la inmigración en los últimos meses. Jankovsky dijo que la resolución debería centrarse en el condado y su respuesta.

¿Qué es un "condado santuario"?

Jennifer Smith es abogada de inmigración en Smith Immigration en Glenwood Springs.

En una entrevista con Aspen Public Radio, Smith dijo que no hay realmente una definición legal establecida de una "ciudad santuario", o condado, o cualquier otra entidad gubernamental. Sin embargo, lo más común es que se refiera a un municipio que limita la cooperación de las fuerzas de seguridad locales con el gobierno federal, más comúnmente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) en la aplicación de la ley de inmigración.

Smith dice que, a menudo, los acuerdos entre ICE y las fuerzas de seguridad locales pueden vulnerar los derechos de una persona amparados por la cuarta enmienda, que protege a las personas de registros e incautaciones irrazonables. Dijo que ha tenido clientes que han sufrido esos problemas en el condado de Garfield.

"En estas comunidades más pequeñas, la policía sabía quién tenía permiso de conducir y quién no, y los paraban, y entonces ICE aparecía en la parada de tráfico", dijo. "Eso les ocurrió a algunos de nuestros clientes. Hemos tenido casos en los que... esencialmente, la policía local y el sheriff se presentaban en casa de alguien acompañados por ICE. Y, digamos, esta persona no había sido condenada por nada. Así que era realmente un problema".

Las ordenanzas de ciudades santuario entraron en vigor para combatir estos incidentes en comunidades de todo el país, dijo.

"No vamos a utilizar el dinero de nuestros contribuyentes locales para hacer el trabajo del gobierno federal", explicó Smith sobre el planteamiento.

Pero la definición del término no se ha limitado a la cooperación de las fuerzas del orden con ICE.

"Parece que se ha transformado en mi mente en algo así como si acoges a los inmigrantes o no, lo cual... es un término bastante amplio, ¿verdad?", dijo. " Acoger a inmigrantes puede significar muchas cosas diferentes. No significa que digas, necesariamente, 'dales casas gratis' o algo así".

La política actual del sheriff del condado de Garfield es no encerrar en la cárcel del condado a los detenidos por ICE que no hayan sido acusados de un delito.

Durante la reunión del BOCC, el sheriff del condado de Garfield, Lou Vallario, dijo a los comisionados a través de Zoom que el condado sigue cooperando con el ICE en la medida permitida por la ley de Colorado - algo que también se indica en la resolución.

"Por la razón que sea, ya no son elegibles para estar detenidos por cargos penales, notificamos a ICE, les hacemos saber que esta persona va a ser puesta en libertad, y luego ICE tiene la oportunidad de poder venir por ellos ", dijo Vallario sobre los detenidos.

Smith dijo que no está segura de por qué era necesario explicar esto en la resolución, porque si alguien comete un delito, tiene derecho al debido proceso según la constitución y la ley, independientemente de su estatus migratorio.

"El sheriff tiene su trabajo. ICE tiene su trabajo", dijo. "Esta persona necesita pasar por un proceso penal protegido por la constitución y entonces (los funcionarios) deciden si es, digamos, alguien que entonces merezca la atención de ICE. Pero esa no es una decisión que tome el sheriff. Esa es una decisión que toma ICE, basada en sus propias prioridades de aplicación de la ley. Y por eso lo que me preocupa de esa redacción es que suena como si el sheriff estuviera asumiendo que cualquier inmigrante que entra en contacto con las fuerzas del orden es alguien que debe ser detenido por ICE."

Respuestas de la comunidad a la resolución

El grupo local de defensa de los latinos Voces Unidas de las Montañas dijo en un comunicado que la resolución es política y no hace nada para abordar realmente la falta de recursos del condado para las personas sin hogar y los servicios sociales. El grupo también escribió que perpetúa los estereotipos racistas al vincular el aumento de la inmigración con el aumento de la delincuencia.

La diputada estatal Elizabeth Velasco (D-Glenwood Springs) también emitió una declaración en la que denuncia la resolución, y afirma que difunde "una retórica inhumana contra los inmigrantes y promueve estereotipos peligrosos e información errónea". A continuación, escribió que no sólo deshumanizaba a los recién llegados al condado de Garfield, sino que "también enviaba el mensaje de que la comunidad inmigrante establecida en el condado de Garfield no es valorada, vista ni bienvenida".

Jennifer Smith se mostró de acuerdo y dijo que parte del lenguaje utilizado en la resolución es preocupante, en particular la idea de que un aumento de la inmigración contribuye a un aumento de la delincuencia. Dijo que es una "afirmación falsa y alarmista".

"Eso... de ninguna manera está respaldado por ningún tipo de datos o estadísticas. De hecho, han salido múltiples estudios que no son partidistas... que han demostrado durante años y décadas que nunca ha habido una correlación o causalidad entre la inmigración y la delincuencia. Eso es simplemente falso", dijo.

Smith también señaló que, si la resolución se refiere a los nuevos inmigrantes que han llegado a Carbondale, muchos de los cuales proceden de Venezuela, la caracterización de que están "entrando en el país ilegalmente" no es cierta.

"Todas esas personas habían sido procesadas en la frontera y se les había permitido la entrada en el país mientras trabajaban en sus casos, ya fuera a través de la aplicación CBP One, de libertad vigilada o de cualquier otra cosa", dijo.

También coincidió con Voces Unidas y Velasco en que el mensaje de la resolución podría tener un impacto negativo en las comunidades de inmigrantes existentes en el condado de Garfield.

"Nuestro condado se ha beneficiado del trabajo de generaciones de inmigrantes", dijo. "Y por eso es realmente confuso que hicieran la declaración y no intentaran separar eso un poco u honrar esa historia que tenemos. Y en lugar de eso, sólo se siente como un blanco en la espalda de cualquiera que... pueda parecer un inmigrante".

Otras comunidades de Colorado que han aprobado resoluciones similares son los condados de Mesa, El Paso, Moffat y la ciudad de Colorado Springs.

Esta noticia fue traducido en Español por Convey Language Solutions.