La Dra. Anna Cole es la candidata preferida para superintendente del Distrito Escolar de Roaring Fork

You can find an English-language version of this story here.

Los miembros del Consejo de Educación del Distrito Escolar de Roaring Fork (RFSD) anunciaron el martes que la Dra. Anna Cole es su candidata preferida para superintendente.

Si las negociaciones del contrato se desarrollan sin problemas, la Dra. Cole podría convertirse en la superintendente oficial del distrito escolar a finales de este año, pero ya ha estado sirviendo como superintendente interina desde el otoño de 2023.

RFSD identificó al Dr. Cole como uno de los tres finalistas para la superintendencia el 27 de febrero junto con Tharyn Mulberry, el superintendente adjunto del Distrito Escolar de Aspen, y el Dr. Bill Wilson, el superintendente del Distrito Escolar de Brush en el noreste de Colorado. Mulberry retiró su candidatura el 4 de marzo para optar al puesto de superintendente en Aspen después de que su actual responsable, David Baugh, anunciara su dimisión.

La Dra. Cole se ha desempeñado como jefa de servicios estudiantiles y familiares de RFSD desde 2021, y se desempeñó como directora del Centro de Recursos Familiares, un socio sin fines de lucro de RFSD, de 2019 a 2021. Según su currículum, tiene experiencia como maestra a nivel de escuela secundaria y universidad y recibió su doctorado en Pensamiento Educativo y Estudios Socioculturales de la Universidad de Nuevo México en 2009.

El consejo escolar confía en la capacidad del Dr. Cole para hacer bien su trabajo. En su reunión del martes, miembro de la junta escolar Lindsay Defrates dijo que está entusiasmado con el futuro del distrito escolar bajo el liderazgo del Dr. Cole.

"Los días siempre serán largos", dijo Defrates. "Estoy entusiasmado con su mentalidad de crecimiento y su voluntad de no sólo estar aquí, sino de buscar la retroalimentación de la junta, de los profesores, de los estudiantes y de la comunidad. Porque si esa retroalimentación deja de llegar, entonces es cuando sabemos que tenemos un problema".

Muchos de los otros miembros de la junta dijeron que creen que el Dr. Cole dará prioridad a la reducción de la brecha de rendimiento entre los estudiantes blancos y latinos.

En una presentación a las familias el 7 de marzo, la Dra. Cole identificó algunas de sus prioridades como superintendente. Dijo que abordar esa brecha de rendimiento entre los estudiantes blancos y latinos es el mayor desafío que enfrenta RFSD, y dijo que parte de abordar este problema es la contratación de un grupo más diverso de maestros.

"En las escuelas de Roaring Fork, los alumnos de color representan entre el 55 y el 60% de la población estudiantil, y los profesores de color, alrededor del 10%", afirma el Dr. Cole. "Estamos muy lejos. Estamos muy lejos de eso. Necesitamos tener asociaciones con organizaciones que estén formando y apoyando y reclutando y reteniendo a los profesores."

Alex Sánchez, presidente y director ejecutivo de la organización de defensa de los derechos de los latinos Voces Unidas, preguntó a la Dra. Cole si la junta le había exigido que presentara pruebas de su experiencia en la reducción de la brecha de rendimiento de los estudiantes. Ella dijo que era un gran tema de conversación en sus entrevistas.

"Definitivamente diría que me han preguntado mucho sobre ese tema", dijo el Dr. Cole. "En las últimas dos o tres semanas de conversaciones y comunicación, ése ha sido el tema. ... '¿Cuál es el plan? ¿Cómo van a abordarlo? ¿Cuáles son sus medidas? ¿Cómo vais a atacarlo? ¿Cómo vamos a trabajar juntos en ello?".

Añadió que la construcción de más viviendas para los profesores y el aumento de los salarios es un componente importante para atraer a educadores de alta calidad y personal de apoyo para reducir la tasa de rotación de profesores del distrito escolar.

Desde que la Dra. Cole se convirtió en superintendente interina en el otoño de 2023, ha estado trabajando en la consolidación del nuevo plan estratégico del RFSD y respondiendo a las preocupaciones de las familias sobre el nuevo plan de estudios de salud y educación sexual 3R del distrito, que incluye lecciones sobre orientación sexual e identidad de género.

El distrito escolar de Roaring Fork tiene previsto finalizar las negociaciones contractuales con el Dr. Cole, pero no se ha anunciado ningún plazo.

Esta noticia fue traducido en Español por Convey Language Solutions.