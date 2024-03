Para los defensores latinos locales, la resolución del "condado no santuario" del condado de Garfield significa más retórica antiinmigrante

You can find an English-language version of this story here.

Los comisionados del condado de Garfield rechazaron recientemente una petición de $50,000 de la ciudad de Carbondale, que buscaba apoyo para la respuesta ante los nuevos inmigrantes, entre lo que se incluye refugio y asistencia en casos. Desde noviembre han llegado a Carbondale unos 150 nuevos inmigrantes.

Los comisionados fueron un paso más allá en su reunión de la junta del 5 de marzo de 2024, al redactar y aprobar por unanimidad una resolución que declara a Garfield "condado no santuario".

"La junta de comisionados del condado declara que el condado de Garfield no es un condado santuario, y no abrirá directamente refugios ni proporcionará servicios, que no sean servicios de emergencia, a inmigrantes no invitados o inmigrantes indocumentados que puedan llegar al condado no incorporado de Garfield", leyó el comisionado Mike Samson de la resolución.

Samson fue también el comisionado que solicitó que el fiscal del condado redactara la resolución.

Pero si un lugar es una ciudad no santuario, o condado, no se trata realmente de proporcionar servicios básicos. El término era originalmente una descripción legal que limita la forma en que la policía local coopera con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o ICE.

En Colorado, la ley estatal prohíbe a las fuerzas de seguridad locales compartir información personal sobre inmigrantes indocumentados con ICE, y prohíbe a las cárceles y prisiones llegar a acuerdos con ICE para retener a inmigrantes detenidos.

Lou Vallario, sheriff del condado de Garfield, abordó el posible conflicto entre el condado de Garfield y las políticas estatales en la reunión de los comisionados. Dijo a los comisionados por teléfono que su oficina coopera con ICE sólo en la medida permitida por la ley de Colorado.

Aún así, según Jennifer Smith, abogada de inmigración con sede en Glenwood Springs, podría tener un efecto aterrador en las comunidades de inmigrantes.

"Y lo que me preocupa de ese lenguaje es que parece que el sheriff asume que cualquier inmigrante que entra en contacto con las fuerzas del orden es alguien que debe ser detenido por ICE", dijo en una entrevista con Aspen Public Radio.

Smith dijo que hay mucha confusión en torno a lo que significa ser una ciudad santuario, y por qué se crearon estas políticas en primer lugar.

"Las ciudades santuario se convirtieron en una especie de forma de decir: 'Oye, no vamos a llevar a cabo estas detenciones y acuerdos de detención con inmigración'", explicó. "'No vamos a usar los dólares de nuestros contribuyentes locales para hacer el trabajo del gobierno federal'".

Pero Smith dijo que incluso si la resolución del condado de Garfield sigue la letra de la ley, le preocupa el mensaje engañoso que envía. Por ejemplo, dice que las personas que "entran ilegalmente en el país" pueden suponer un riesgo para la salud y la seguridad, como un aumento de la delincuencia.

"De hecho, se han publicado múltiples estudios no partidistas que han demostrado durante años y décadas que nunca ha habido una correlación o causalidad entre la inmigración y la delincuencia", dijo. "Es una especie de falsa declaración alarmista".

Ha habido una amplia gama de reacciones a la resolución de la comunidad, incluyendo la ira y el miedo de los líderes latinos locales.

Alex Sánchez es el director general del grupo de defensa de los latinos de Voces Unidas de las Montañas y Voces Unidas Action Fund.

Caroline Llanes / Aspen Public Radio Alex Sánchez se dirige a la multitud en Sayre Park en Glenwood Springs el 10 de marzo de 2024. Sánchez es el director general de Voces Unidas.

"Y así hemos estado aquí, hemos estado contribuyendo, hemos estado trabajando duro", dijo en una entrevista con Aspen Public Radio. "Somos parte del tejido del condado de Garfield. Y es chocante, para algunas personas, revivir los miedos que hemos vivido antes. Por desgracia, esto no es nada nuevo. Es sólo otra ola de un sentimiento antiinmigrante que ha llegado a los niveles más altos de nuestro gobierno. Pero no es nada nuevo".

Sánchez y otros líderes latinos están decididos a asegurarse de que los residentes no sólo conozcan sus derechos cuando se trata de la aplicación de la ley, sino que quieren movilizar a la gente para cambiar el liderazgo actual.

El 10 de marzo de 2024, Voces Unidas celebró una concentración en Sayre Park, en Glenwood Springs.

“¿Se puede o no se puede? ¡Sí se puede!”, fue la frase frecuente que se escuchó esa tarde.

Significa: "sí, se puede hacer".

Caroline Llanes / Aspen Public Radio Steven Arauza reads remarks in Sayre Park on Mar. 10, 2024. Arauza is running as a Democrat for the District 3 seat on the Garfield Board of County Commissioners.

Steven Arauza fue uno de los oradores. Es bisnieto de inmigrantes mexicanos y se identifica como chicano. Se postula como demócrata para el escaño del distrito 3 del republicano Mike Samson en la junta de comisionados del condado.

"Les pido que dejen que este sea un momento de galvanización para nuestra comunidad", dijo durante su discurso. "Permanecer unidos como uno. Contra las fuerzas del odio y el miedo. Espero que este sea un momento para reflexionar sobre la importancia de nuestras elecciones locales, y un recordatorio de que lo que uno hace con su voto tiene un profundo impacto en miembros de la comunidad que no siempre comparten el derecho a hacerlo".

Arauza, geólogo de formación que trabaja en la regulación del petróleo y el gas, también hizo hincapié en la importancia de la comunidad latina para la economía del condado de Garfield.

"Somos la columna vertebral de la hostelería, el turismo, la construcción y otras industrias que impulsan este condado", dijo. "Somos los profesores, los trabajadores de los hospitales, los cuidadores de niños, los propietarios de pequeñas empresas y los mecánicos que hacen funcionar nuestras comunidades".

En un condado que tiene aproximadamente un 30% de población latina, Arauza es popular entre los demócratas y tiene muchas posibilidades de sustituir a Mike Samson en la junta de comisionados del condado.

Si eso ocurre, la resolución de condado no santuario podría durar poco. Pero por ahora, la junta de comisionados del condado de Garfield, totalmente republicana, ha enviado un mensaje claro: los inmigrantes recién llegados no deben esperar apoyo alguno aquí.

Esta noticia fue traducido en Español por Convey Language Solutions.