Hickenlooper habla de viviendas asequibles y parques de casas móviles con los residentes en El Jebel

El jueves, el senador demócrata John Hickenlooper estuvo en El Jebel, en una reunión organizada por la organización sin ánimo de lucro Voces Unidas, en la que el escuchó a los residentes sobre una variedad de temas.

Sylvia Barragán vive en el parque de casas móviles Apple Tree, en New Castle. Le dijo a Hickenlooper que la calidad del agua es un problema constante en el parque.

"Al lavar la ropa, los colores claros se estropean debido a la calidad del agua", dijo. "Tengo que comprar agua para beber, para mis perros y para cocinar. Es preocupante, porque he cambiado muchas veces los calentadores de agua, los grifos y los inodoros de los baños durante los nueve años que llevo viviendo allí. No he podido ponerme ropa blanca, a menos que me quite la ropa en otro sitio para lavarla".

Ella dijo que el propietario en Apple Tree no vive en el estado y no entiende las preocupaciones de los residentes.

"El alquiler del lote en Apple Tree ha ido aumentando, exponencialmente, y a decir verdad, no veo que los fondos se estén utilizando para mejorar los caminos o cualquier otra cosa que beneficie a la comunidad", dijo.

En cuanto a la calidad del agua, Hickenlooper dijo que los parques de casas móviles podrían recibir fondos federales.

"Es decir, una de las cosas que aprobamos en el proyecto de ley de infraestructura bipartidista, fue - no puedo recordar cuánto era $20 (mil millones) o $30 mil millones - para ir a las comunidades de bajos ingresos en primer lugar y reemplazar las tuberías, para asegurarse de que el agua que entra no está contaminada por eso", dijo. "Lo que usted está describiendo suena muy parecido pasa esto".

En 2020, el gobernador Jared Polis firmó una ley que da a los residentes de parques de casas móviles la oportunidad de comprar el parque si el propietario pretende vender. Los residentes tienen 90 días después de recibir el aviso del propietario para hacer una oferta.

Hickenlooper elogió la ley, pero reconoció que a menudo hay obstáculos para que estas compras se lleven a cabo.

"Creo que merece la pena hablar de otras formas de catalizar o acelerar el proceso", dijo. "Ahora mismo, tenemos que esperar a que alguien haga una oferta, pero quizá haya una forma de trabajar con un par de fundaciones y ser más proactivos".

Daniel Lizardo vive en El Jebel y trabaja en jardinería. Originario de Guadalajara (México), él y su mujer tienen dos hijos y quieren comprar una casa.

Pero dice que el precio de las viviendas en el valle lo hace imposible. Lizardo dice que, si quisiera comprar una casa en El Jebel o Basalt, tendría que conseguir un anticipo para una casa de un millón de dólares, una cantidad que su salario no cubriría.

Dijo que esto significa que él y su comunidad pasan menos tiempo en casa con sus familias cuando tienen que recorrer largas distancias para ir a trabajar.

"Tal y como han ido las cosas, la gente que ha estado aquí y ha vivido en los parques de casas móviles, que se han ido porque querían tener una casa, han decidido irse a Rifle, New Castle, Parachute. Estamos a una hora o dos (de distancia) y la misma persona viene y trabaja en nuestras comunidades de Aspen y Basalt".

Hizo una pregunta a Hickenlooper, preguntándole si se podía hacer algo a nivel federal para crear programas de vivienda asequible para las personas que trabajan en la construcción, el turismo y la hostelería.

"¿Habrá una oportunidad para nosotros?", preguntó. "¿Qué debemos hacer? Trabajamos todo el día, de seis de la mañana a medianoche, ¿deberíamos trabajar más?".

Hickenlooper respondió que incluso la creación de programas federales de viviendas asequibles para profesores, médicos y personal de emergencias es una cuestión políticamente delicada.

"La mayoría de la gente lo considera algo más íntimo", dijo. "Son más parte de mi familia que alguien que ha construido mi casa'. Y eso puede estar mal. Quizá haya que tratar a todos los trabajadores por igual, en cuyo caso entonces no hay beneficio".

Dijo que, en general, es necesario construir más viviendas en las comunidades turísticas para que bajen los precios.

"En resumidas cuentas, todo el mundo debería poder permitirse una casa", dijo Hickenlooper. "Este país se construyó sobre la noción de que si trabajas 40 horas a la semana, deberías poder tener un apartamento, y después de unos años, deberías conseguir aumentos y poder comprar una casa... y estamos fracasando".

Antonia Peña vive en Parachute. Dijo que estaba agradecida por una reciente orden ejecutiva del presidente Joe Biden, que creó una vía a la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados que están casados con ciudadanos estadounidenses, y los protege de la deportación.

Pero, dijo, ella lleva 25 años en Estados Unidos, y la gente como ella se ha quedado sin nada.

"Somos personas a las que se puede escuchar, y hemos contribuido a esta nación", dijo. "Creo que somos pioneros, que hemos estado contribuyendo mucho a este país, y tengo sentimientos encontrados".

Dijo que, si no se logra pronto una reforma migratoria integral, su marido quiere que regresen a su país de origen.

"¿Qué pueden hacer por los que llevamos años aquí, para que tengamos un respiro? No estoy luchando por la residencia (permanente). Por supuesto que la quiero, pero al menos, me gustaría un alivio".

Hickenlooper dijo que la reforma migratoria no sería posible

"Es evidente. Estoy de acuerdo en que el país sería más fuerte y mejor. Tu vida sería más feliz. Tendrías una mayor sensación de seguridad", dijo. "Pero hay gente en contra de esa dirección que ha ganado elecciones, sigue ganando elecciones. Y en este país, lo único que puedes hacer es luchar más para ganar las próximas elecciones".

Simpatizó con Peña y las luchas de su familia, y dijo que esperaba que él y otros legisladores pudieran encontrar un camino a seguir.

"La reforma migratoria no hace daño a nadie", dijo. "No hace daño a nadie. Sólo ayuda. Ayuda a las empresas. Ayuda a las familias. Ayuda a los distritos escolares, porque tienen la capacidad, la certeza de su tamaño, de su población estudiantil. Pero aún nos queda camino por recorrer".

