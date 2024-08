A medida que los residentes del valle de Roaring Fork enfrentan una mayor congestión en carreteras y autopistas, los funcionarios buscan soluciones para disminuir la dependencia del automóvil.

You can find an English-language version of this story here.

Si alguna vez ha charlado con alguien aquí en el valle de Roaring Fork, lo más probable es que haya sacado el tema del tráfico.

Un accidente en la autopista 82, un incendio en la I-70 y el agobio dos veces al día de la hora punta para entrar y salir de la ciudad. Es una parte habitual de la vida de todos nosotros, sobre todo porque tanta gente viaja por la región para trabajar, hacer diligencias diarias y llegar a las montañas.

Arnie Bay es técnico de instalaciones del condado de Pitkin. Vive en el valle desde 1973, y cuando lo entrevistamos, estaba muy animado, para alguien que lleva levantado desde antes del amanecer.

"Salimos de Silt a las 4:40 de la mañana porque trabajamos cuatro días de 10 horas", explicó. "Así que llegamos a trabajar aquí a las 6:00 y salimos a las 4:00. Si todo va bien, es alrededor de una hora y 15 minutos".

Caroline Llanes / Aspen Public Radio Arnie Bay se toma un breve descanso del trabajo frente al edificio administrativo del condado de Pitkin, en Aspen.





Vive en Silt y comparte el trayecto en coche cuatro días a la semana hasta Aspen, yendo a trabajar con un grupo de unos cuatro a siete empleados más del condado, que viven todos en diferentes pueblos del valle de Aspen.

La historia de Bay es común en esta zona. Es uno de los miles de trabajadores del valle que se desplazan diariamente durante largas horas a sus trabajos.

Como dice la representante estatal Elizabeth Velasco (D-Glenwood Springs), nuestra región es una comunidad muy móvil.

"Nos desplazamos por trabajo, ocio e incluso para recibir servicios", comentó. "Creo que es posible que muchos de los miembros de nuestra comunidad tengan su guardería en un condado, su trabajo en otro distinto, su casa en otro condado".

La economía turística de la región hace que mucha gente no pueda permitirse vivir donde trabaja, empujando a la gente a zonas fuera de Aspen y, cada vez más, de Glenwood Springs. Muchos de estos trabajadores llegan a su destino en coche. A medida que más y más gente se traslada al valle, hay más y más automóviles en las carreteras, al menos eso le parece a Bay.

"Y en los últimos 20 años, cada año el tráfico se vuelve más y más pesado", dijo. "Antes no veías a nadie a primera hora de la mañana, y ahora hay bastante tráfico a esa hora. Y ahora volvemos a casa a las cuatro. Estamos justo en medio de todo el tráfico".

Observó que el tráfico parece haberse vuelto notablemente más denso valle abajo.

"Se nota que yendo por Glenwood y subiendo hacia la I-70, a veces, durante las horas centrales del día, hay tráfico", dijo. "En los días libres, voy a Glenwood para hacer algunas gestiones personales... y me sorprende la cantidad de tráfico que sigue habiendo".

La impresión de Bay como persona que se desplaza regularmente al trabajo coincide con los datos recientes.

Caroline Llanes / Aspen Public Radio El tráfico de la hora pico de la mañana se amontona rápidamente en la autopista 82 en el centro de Glenwood Springs. Cada vez más personas que se desplazan diariamente al trabajo desde el oeste del condado de Garfield significa que más gente utiliza la ciudad como vía de comunicación.





Según el plan integral de la ciudad de Glenwood, entre 2010 y 2021, el tráfico en la autopista 82 en el sur de Glenwood creció un 23%.

Pero los niveles de tráfico valle arriba se han mantenido bastante estables en Aspen, desde la introducción del sistema de autobuses de tránsito rápido (BRT).

Eso es según Pete Rice, el director de estacionamiento y transporte de la ciudad de Aspen. Dijo que la ciudad intenta centrarse en los residentes, para que alguien que vive, por ejemplo, en el West End no conduzca hasta el Core para hacer diligencias.

"Queremos facilitarles (el acceso) para que no formen parte de este problema de congestión. Así que Car-to-Go, Downtowner o WeCycle. Todas estas cosas se hicieron con la gestión de la demanda de tráfico".

Dijo que la información de que disponen indica que si a la gente se le ofrecen opciones para salir del coche y desplazarse de otras formas, las utilizará.

Glenwood Springs, Carbondale y Basalt están aprendiendo de Aspen y empezando a incorporar algunas de esas estrategias de gestión de la demanda de transporte, como el uso compartido de bicicletas y el microtránsito a demanda, en sus propias políticas.

El mayor componente de la creación de un tránsito coherente en todo el valle es la Autoridad de Transporte Roaring Fork (RFTA). Según la Asociación Americana de Transporte Público, la RFTA es la segunda autoridad de transporte del estado de Colorado por número de usuarios, sólo superada por la RTD de Denver.

Caroline Llanes / Aspen Public Radio Un autobús de la RFTA aparcado cerca del Centro de Tránsito de Rubey Park, en el centro de Aspen, mientras un ciclista pasa a su lado.





Esto no sólo es importante para la calidad de vida de las personas que se desplazan al trabajo, sino también para el clima. El transporte, sobre todo los coches con un solo ocupante, es la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en Colorado.

"En conjunto, las emisiones netas han sido positivas, con 23,017 toneladas métricas negativas de emisiones desplazadas", dijo Jamie Tatsuno, responsable de comunicación de la RFTA.

Dijo que el objetivo de la RFTA es triplicar el número de emisiones desplazadas para 2030. Pero, señaló, la gente elige tomar la RFTA por razones distintas al impacto medioambiental.

"Ahorro de combustible por no conducir el coche, menor congestión en las carreteras, puestos de trabajo accesibles en transporte público, ahorro de beneficios públicos debido al empleo y a la reducción de aparcamientos", enumeró como ejemplos.

Arnie Bay dijo que, sin duda, no tener a diario que conducir tiene sus ventajas, tanto si se utiliza el transporte público, como el autobús, como si se comparte el coche con los compañeros.

"A veces te echas una siesta rápida", dijo. "Pero simplemente llegas a conocer a los demás, hablando de cuáles son nuestros intereses. Sabes, a algunas personas (les gusta) pescar o cazar o diferentes deportes, cosas así".

En el transcurso de esta serie, conocerá más sobre cómo otras personas como Bay intentan sacar los coches de la carretera, dar a la gente opciones para desplazarse y cómo puede facilitarse esto mediante las políticas de transporte de nuestra comunidad.

