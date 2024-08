A medida que más gente se desplaza valle abajo, la RFTA estudia mejoras para estas rutas de Hogback y valle abajo

You can find an English-language version of this story here.

Esta es la tercera parte de Bicicletas, autobuses y automóviles, una serie de tres partes sobre los desplazamientos al trabajo, la congestión y el transporte en el valle de Roaring Fork.

El valle de Roaring Fork es único para una comunidad rural en muchos aspectos. Para empezar, su extensa red de transporte público hace que sea realmente posible que la gente viva aquí sin coche.

Pero la RFTA quiere mejorar aún más su servicio para conectar a una comunidad cada vez más dispersa: llevar a los residentes de valle abajo a los puestos de trabajo valle arriba y de vuelta a casa.

Durante los cinco años que Jeanne Souldern ha vivido en el valle de Roaring Fork, no ha tenido coche. Se desplazaba caminando y tomando los autobuses de la RFTA.

"Lo mío siempre es que no te quedes dormido, no te quedes dormido, que puedes terminar llegando a Rifle", dijo, riendo, mientras hablaba de coger el autobús. "Sí, es conveniente, al menos eso creo".

Souldern es periodista, y es la prueba de que se puede vivir sin coche, incluso aquí en el valle.

Dice que, a la larga, fue una decisión económica, sobre todo con lo alto que es el coste de la vida aquí.

"Porque no se trata sólo de tener un coche", dijo. "Debes tener en cuenta la gasolina, el mantenimiento mensual, los cambios de aceite, las reparaciones, el seguro... todos esos gastos extra que van más allá de tener un coche".

Aunque muchas personas aun dependen en cierta manera de los coches, como lo hacía Souldern, aún dependen en gran medida de la RFTA para llegar a donde necesitan ir.

Mac Benning vive en New Castle y trabaja como funcionario de zonificación para el condado de Pitkin. Va a la oficina dos veces por semana, y toma el autobús para llegar allí.

"Es cómodo y es gratis desde el condado de Pitkin", dijo, refiriéndose a la política del condado de dar a los empleados pases de autobús gratuitos. "Así que es más barato y seguro y, sí, puedo dormir o leer o hacer cualquier trabajo".

La comodidad no es la única motivación de Benning.

"El 82 es notoriamente peligroso", dijo. "Tuve un amigo que murió... en un accidente de moto en (la autopista) 82. Cada dos semanas llego hasta una hora tarde al trabajo, aunque suba al autobús a las 7 de la mañana, por culpa de algún accidente de coche casi mortal o algo así".

En 2023, el CDOT registró 306 accidentes en la carretera 82, lo que supone un aumento del 50% respecto a hace 10 años. En junio, el CDOT ya había registrado 267 choques.

Entre el tráfico, el coste y los factores de seguridad, no es de extrañar que cientos de miles de personas utilicen los autobuses de la RFTA cada año. Es la segunda mayor agencia de tránsito del estado por número de usuarios y la mayor agencia de tránsito rural del país.

Jamie Tatsuno es la directora de comunicaciones de la RFTA. Dijo que hay algunos factores que contribuyen al lugar que ocupa la RFTA en las tablas de clasificación de tránsito.

"Una comunidad turística, ya sabe, la gente no puede vivir en ella", dijo. "Así que transportamos a la gente en autobús hasta esa comunidad, para trabajar, jugar y vivir".

Y el número de usuarios aumenta en invierno, lo que indica que no sólo los residentes confían en la RFTA.

"Tenemos el factor turístico por el que vienen y utilizan nuestros servicios", dijo. "Especialmente si vuelan a Aspen, tienen servicio de autobús gratuito para llegar a las montañas a esquiar en invierno".

La RFTA va a recibir una subvención federal de casi 33 millones de dólares para ayudar a construir un centro de tránsito en Glenwood Oeste. Tatsuno dice que quieren que sea el "Parque Rubey de Glenwood Springs".

"Vamos a convertirlo en una especie de centro de tránsito más grande, donde la gente pueda conectar con Aspen y las comunidades del valle", dijo. "Pero también conectar con las comunidades de rápido crecimiento del oeste. También, ya sabe, tenemos a Bustang que llega allí. Así que la gente puede viajar por todo el estado".

