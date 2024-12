Ante una segunda administración Trump, organizaciones sin ánimo de lucro de Colorado intensifican esfuerzos en leyes migratorias estatales y apoyo a familias

El presidente electo Donald Trump ha advertido que implementará deportaciones masivas que podrían comenzar en lugares como Aurora, Colorado, una vez que asuma el cargo en enero.

Esta promesa ha generado incertidumbre entre las comunidades inmigrantes a nivel nacional. Las organizaciones que las apoyan en la vertiente occidental están reaccionando al cierre de vacíos legales y brindando asistencia a familias que enfrentan un panorama incierto.

Halle Zander habló con tres organizaciones sin ánimo de lucro que han adoptado enfoques legislativos y orientados al servicio para ayudar a las familias a prepararse ante posibles redadas y otras acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Habló sobre su reportaje con Eleanor Bennett.

Eleanor Bennett: Empecemos con un grupo local: Voces Unidas. ¿Qué están haciendo en preparación para el Día de la toma de posesión, el 20 de enero?

Zander: Entonces, Voces Unidas es una organización que aboga por los derechos de los latinos, y aunque su sede está en Glenwood Springs, trabajan en 16 condados de toda la vertiente occidental.

Trabajan para cambiar las políticas a nivel local, estatal y nacional.

Alex Sánchez, presidente y director general de Voces Unidas, trabaja estrechamente con la congresista del distrito 57, Elizabeth Velasco, en propuestas legislativas que planean presentar en enero.

Sánchez dijo que era demasiado pronto para hablar de detalles todavía, pero afirmó que su objetivo es mejorar y reforzar las protecciones para comunidades diversas, incluidas las inmigrantes.

A un nivel más local, algunos municipios en Colorado, como Denver , ya prohíben a los empleados de la ciudad compartir información personal identificable con agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Voces está promoviendo que otros gobiernos locales sigan su ejemplo y adopten políticas similares.

Sánchez dice que las ciudades y pueblos de la vertiente occidental deben tomar en serio las intenciones de Donald Trump de realizar deportaciones masivas, ya que nuestras comunidades podrían verse afectadas por ello.

" No estamos aislados de un gobierno federal hostil que puede causar trastornos económicos y humanos significativos, afectando a familias, niños, empleadores y a las comunidades turísticas como Aspen, Vail, Breckenridge y Telluride. Estas localidades no pueden operar sin su fuerza laboral".

Se espera que las políticas de inmigración de Trump enfrenten varios desafíos legales en los próximos cuatro años.

Bennett: Hoy en día, la American Civil Liberties Union, ACLU, tiene una sucursal en Colorado. Y a menudo utilizan los tribunales como una herramienta para asegurar los derechos dentro de Colorado. ¿Cuáles son sus planes para los próximos meses?

Zander: La ACLU se centra en asegurar que no haya vacíos legales que puedan poner en riesgo a los inmigrantes, particularmente en lo relacionado con la cooperación entre Colorado y la Guardia Nacional.

Así que si la Administración Trump intentara movilizar a la Guardia Nacional para deportaciones masivas en Colorado, el gobernador Jared Polis tendría la facultad de bloquear esa acción.

El Título 32 del Código de EE. UU. estipula que cualquier despliegue conjunto de la Guardia Nacional requiere un acuerdo entre el gobernador estatal y el gobierno federal para desplegar a los militares.

Así que sus equipos legales quieren asegurarse de que Polis está preparado para denegar la autorización de la Guardia Nacional en este sentido.

También se van a reunir con el gobernador esta semana para establecer protecciones adicionales, pero querían reunirse con él primero antes de dar más detalles.

Bennett: Ahora bien, la mayoría de estos esfuerzos se han centrado en cambios políticos. ¿Hay alguien trabajando directamente con las familias inmigrantes, y qué servicios están proporcionando?

Zander: Sí, además de los abogados de inmigración que están trabajando arduamente en Colorado en este momento, la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC), está ofreciendo servicios directos a las familias que enfrentan un futuro incierto bajo una segunda administración de Trump.

En primer lugar, están organizando más talleres de "Conozca sus derechos" para las familias.

Quieren asegurarse de que la gente conoce algunas de las leyes que Colorado ha aprobado para proteger los derechos de los inmigrantes desde la última administración Trump.

Sólo en 2024, el estado creó un programa de subvenciones para organizaciones que ayudan a los inmigrantes que llegaron a EE.UU. en el último año a navegar por los servicios estatales.

También eliminaron las barreras para que los inmigrantes indocumentados obtengan licencias de conducir.

Pero una de las cosas que el CIRC quiere que la gente recuerde es que si el ICE viene a su casa, usted no tiene que abrir la puerta a menos que tengan una orden judicial firmada por un juez.

Y es importante saber cómo son esas órdenes judiciales, porque el ICE tiene su propio documento interno que utiliza y que puede confundirse con una orden judicial.

El CIRC también está viendo que más personas solicitan paquetes de preparación familiar.

Se trata de documentos que ayudan a las familias a prepararse para lo que ocurre si un familiar indocumentado es retenido en un centro de detención o deportado.

Ayuda a hacer planes para los niños afectados y orienta a los familiares sobre cómo encontrarle si le detiene el ICE.

Bennett: ¿Cómo se sienten hoy las familias inmigrantes a medida que se acerca el día de la toma de posesión?

Zander: Bueno, existe un ambiente de temor.

Según el CIRC, muchas familias intentan ajustar su estatus migratorio, pero estos procesos suelen durar años, si no décadas.

Raquel Lane-Arellano, directora de comunicaciones, describe este momento como especialmente difícil:

"Intentamos ayudar todo lo que podemos. Y creo que la realidad es que para miles de familias simplemente no hay camino, ¿verdad? No hay forma de hacer que los próximos cuatro años sean más seguros si no hay un camino hacia la ciudadanía para usted y su familia", dijo Lane-Arellano. "Así que la alternativa es prepararse para lo peor, que es la deportación".

Los expertos dicen que Trump aprendió mucho de sus primeros cuatro años y que probablemente será más efectivo a la hora de aprobar algunas de sus políticas durante este mandato.

Sin embargo, como ya he dicho, Colorado ha aprobado muchas protecciones.

El alcalde de Denver, Mike Johnston, ha hecho varios comentarios indicando que apoya la protección de los inmigrantes indocumentados aquí.

Aún queda por ver cómo se desarrollarán estas políticas a nivel local frente a las estrategias de la administración Trump.