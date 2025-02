Qué esperar si ICE llega al valle de Roaring Fork

You can find an English-language version of this story here.

Las recientes órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump han cambiado drásticamente el panorama de la aplicación de la ley de inmigración en EE. UU. en las últimas semanas.

Durante el fin de semana, hubo múltiples informes de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) arrestó a más de 40 personas en una redada al norte de Denver, y los informes a la Red de Respuesta Rápida de Colorado han aumentado desde la toma de posesión del presidente Trump.

Las redadas en el valle de Roaring Fork han sido algo poco frecuentes hasta ahora, pero los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes y los abogados están advirtiendo a los residentes de la vertiente occidental que esto podría cambiar.

La reportera Halle Zander habló este fin de semana con Claire Noone, abogada de Glenwood Springs, sobre qué esperar si las autoridades de inmigración (ICE) llegan a los valles de Roaring Fork y Colorado.

Nota del editor: Esta entrevista ha sido editada para mayor claridad y extensión.

***

Halle Zander: Si el ICE viene al valle de Roaring Fork a realizar algunas de estas operaciones de expulsión, ¿cómo será? ¿Qué tipo de preguntas hacen? Hábleme un poco de las imágenes.

Claire Noone: Lo más probable es que, en lugar de que el ICE tenga la autoridad para venir y detener a todo el mundo en una parada de la RFTA, detener a todo el mundo en el City Market, hacer estas operaciones de deportación a gran escala, probablemente tengan un par de órdenes de arresto para... alguien que ha pasado por un proceso de deportación, ha estado ante un juez, ha recibido una orden de deportación, y vienen a ejecutar esas órdenes.

No pueden exigirle que muestre su identificación, no pueden exigirle que hable con ellos, que les diga su situación, que responda a preguntas sin una orden judicial firmada, lo que significa que es una orden de un juez de un tribunal estadounidense que le nombra específicamente a usted o a su casa, que nombra específicamente la hora y la fecha en que ejecutan las órdenes y que tiene un alcance limitado.

Zander: ¿Pueden los funcionarios del ICE eludir sus limitaciones de autoridad?

Noone: Tienen lo que se llama una orden administrativa , que es una especie de orden interna del ICE que no se puede hacer cumplir y que utilizan a menudo para intentar entrar en las casas por consentimiento. Así que incluso si la gente se siente segura al decir: "Sí, ¿puedo ver una orden?", y ven una orden administrativa, dicen: "De acuerdo, está firmada. Dice la palabra orden. Bien, supongo que puede entrar." Y luego terminan revelando información que luego puede ser usada en su contra.

(en la web): Esperan que la gente se asuste y se deje llevar y amplíen su autoridad para arrestar. Cuando huye, eso les da la autoridad para hacer lo que se llama una detención en persecución activa. La otra cosa es que van de puerta en puerta diciendo: “Hola, ¿conoce a, bla, bla, bla? Creo que ha perdido su teléfono. Estoy tratando de devolvérselo. ¿Sabe dónde vive?", tratando de obtener más información.

Zander: ¿Es ilegal interferir con el ICE si ves a personas siendo interrogadas?

Nadie: Hay una diferencia entre interferir y hacer valer los derechos. Si alguien está esposado y lo llevan a un vehículo de transporte, es ilegal ir y tratar de sacarlo o huir con él. Eso sería infringir la ley e interferir con la administración de justicia.

Lo que es legal es ayudar a las personas a ejercer sus derechos. Digamos que ve a un vecino siendo interrogado por ICE o ve que hay un puesto de control. Es totalmente legal y apropiado preguntar de manera educada y respetuosa: "¿Puedo preguntar de qué agencia es usted? ¿Puedo ver su placa y número de identificación? ¿Puedo preguntarle qué está haciendo, por qué está parando a la gente? Y luego, si sabe que están interrogando directamente a alguien, recuérdeselo, algo así como: "Oiga, tiene derecho a permanecer en silencio". Es un derecho que se concede a todos en este país, independientemente de su estatus. Siempre puede ejercer su derecho a permanecer en silencio.

Zander: Con la posible intensificación de la ley de inmigración en los valles del Roaring Fork y el río Colorado, el ICE expande sus operaciones nacionales para cumplir las órdenes del presidente Trump.

Para esto, deben contratar a varios proveedores de servicios. ¿Puede explicar qué debe proporcionar legalmente el ICE a sus detenidos y qué pasa si no consiguen estos contratos?

Noone: Uno de los grandes obstáculos para un plan de deportación masiva es la capacidad de detener, alojar y garantizar el debido proceso antes de esta deportación.

Por eso han surgido centros de detención temporal para alojar a las personas en caso de que las detenciones superen el espacio disponible. Para abrir un centro de detención temporal, el ICE tiene que cumplir una larga lista de normas de carácter internacional, nacional e interno, lo que incluye proporcionar una cama caliente, comida, agua, acceso a atención médica, acceso a representación legal, acceso a servicios de salud mental y acceso a su consulado.

Sin duda, los requisitos son muy claros. Esto lo lleva a cabo una red fragmentada de proveedores de servicios locales. Si no pueden contratar servicios para satisfacer esas necesidades, no pueden abrir instalaciones.

Así que lo que sucedería es que liberarían a las personas bajo fianza y estas deberían presentarse en el tribunal. Las operaciones para la deportación masiva de inmigrantes serían limitadas. Para realizar redadas en comunidades, se necesita aceptación, colaboración y cooperación en todos los niveles.

Esta noticia fue traducido en Español por Convey Language Solutions.