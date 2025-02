Mind Springs detiene las negociaciones contractuales con el ICE debido a las preocupaciones de la comunidad

You can find an English-language version of this story here.

La Junta Directiva de Mind Springs votó por unanimidad el jueves por la noche para poner fin a las negociaciones del contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) tras escuchar las preocupaciones "significativas" de los miembros de la comunidad.

Mind Springs, el mayor proveedor de salud mental de la región de las montañas del oeste (Western Slope), estaba considerando una asociación con ICE Health Service Corp para ofrecer atención psiquiátrica hospitalaria en el Hospital West Springs de Grand Junction a los detenidos que sufren crisis agudas de salud mental.

Sin embargo, la organización sin ánimo de lucro dijo que recibió importantes preocupaciones de los miembros de la comunidad sobre el acuerdo.

"Tras una profunda deliberación, la junta concluyó que la celebración de este contrato comprometería la confianza de la comunidad", dijo Carlos Cornejo, presidente de la junta de Mind Springs, Inc., en un comunicado de prensa el jueves. "El Hospital West Springs y Mind Springs Health están completamente comprometidos a proporcionar servicios de salud conductual a todas las personas, pero creemos que es esencial mantener la confianza de las comunidades a las que servimos, y esta decisión refleja nuestra dedicación a ese principio".

El comunicado de prensa no entró en detalles sobre preocupaciones específicas, pero los grupos de defensa de los latinos y los abogados de inmigración han expresado su preocupación de que una asociación entre ICE y Mind Springs pueda dar lugar a un intercambio de información entre las dos organizaciones.

A otros les preocupa que ofrecer camas a ICE limite la capacidad del Hospital West Spring para aceptar pacientes locales.

En su comunicado de prensa, la junta directiva de Mind Springs también abordó los rumores inexactos que comenzaron a circular en las plataformas de redes sociales en enero.

Una publicación en Reddit decía que Mind Springs planeaba utilizar una de sus propiedades como centro de detención de ICE. "El rumor hablaba falsamente de edificios en Commercial Street que se convertirían en un centro de detención. Mind Springs no posee propiedades en esa calle»" Una publicación en Reddit decía que Mind Springs planeaba utilizar una de sus propiedades como centro de detención del ICE.

"El rumor hablaba falsamente de edificios en Commercial Street que se convertirían en un centro de detención. Mind Springs no posee propiedades en esa calle. Para aclarar, los edificios del campus principal de Mind Springs en 28 3/4 Road no se convertirán ni pueden convertirse en un centro de detención, ya que no cumplen los requisitos para serlo".

El personal de Mind Springs continuó diciendo que no seguirán adelante con un contrato con el ICE "en este momento", dejando cierta ambigüedad sobre si la organización sin ánimo de lucro volverá a considerar una asociación con la agencia federal en el futuro.

El personal de Mind Springs no estaba disponible para hacer comentarios el viernes.

Antecedentes

Larkin Health, que comenzó a gestionar Mind Springs en noviembre, tiene un largo historial de trabajo con el ICE en sus instalaciones de Florida.

En una reunión virtual con un alto ejecutivo de Larkin Health, el Dr. Nicholas Torres, el personal de Mind Springs hizo preguntas sobre una posible colaboración con el ICE.

El Dr. Torres dijo que estaban considerando un acuerdo para ofrecer atención de salud mental a largo plazo a los menores no acompañados bajo custodia del ICE. (Los niños indocumentados suelen estar bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, pero los recientes cambios de contratación han puesto en duda la separación que queda entre las dos agencias).

En una entrevista el 3 de febrero, el Dr. Torres aclaró que Mind Springs ya no estaba considerando un contrato en el que albergaría y cuidaría a niños, pero que el ICE estaba más interesado en utilizar camas en el Hospital West Springs para detenidos adultos que necesitaban apoyo serio de salud mental.

"Pensamos tenían una necesidad relacionada con niños" dijo el Dr. Torres. “Sin embargo, cuando salieron, los invitamos a una visita in situ, y se centraron principalmente en los servicios psiquiátricos intensivos para adultos hospitalizados”.

Desde entonces, otros medios de comunicación de Grand Junction han cubierto el tema, y los defensores de los inmigrantes se reunieron con la organización sin ánimo de lucro para disuadirlos de hacer un trato con el ICE.

La organización sin ánimo de lucro de defensa de los latinos Voces Unidas se reunió con el personal de Mind Springs después de que se conociera la noticia de un posible contrato y se comprometió a ayudar a apoyar a la organización si no buscaban una asociación financiera con el ICE.

"Nos comprometimos a trabajar con ellos en una solución regional y a abogar para ayudar a financiar y aumentar el acceso a la salud mental, ... siempre y cuando no se comprometieran con el ICE", dijo Alex Sánchez, presidente y director ejecutivo de Voces Unidas.

El viernes por la tarde, Voces Unidas elogió la decisión en uno de sus blogs, afirmando que "era crucial que las personas que buscaban ayuda no sintieran miedo al acceder a estos servicios esenciales".

Claire Noone, abogada residente en Glenwood Springs, ha estado en conversaciones con el personal de Mind Springs como representante de organizaciones que prestan servicios a inmigrantes.

Dijo que algunos líderes estaban preocupados por derivar pacientes a Mind Springs mientras se estaba considerando un contrato con ICE.

Tras enterarse de que la organización sin ánimo de lucro estaba abandonando este plan, Noone dijo en un mensaje de texto el viernes por la mañana: "Ciertamente soy cautelosa, pero tengo esperanzas en este gran paso".

