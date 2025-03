Los comisionados del condado de Garfield eligen al ex concejal Tony Hershey para ocupar un puesto en la junta de la biblioteca

You can find an English-language version of this story here.

Los comisionados del condado de Garfield eligieron por unanimidad el lunes 10 de marzo al abogado y ex miembro del Consejo Municipal de Glenwood Springs, Tony Hershey, para representar a la ciudad en la junta de la biblioteca pública, en medio de una controversia sobre el proceso de selección y si las restricciones de libros deben ser consideradas en las seis bibliotecas del condado.

El puesto de la biblioteca ha estado abierto desde el 1 de enero después de que los comisionados Tom Jankovsky y Mike Samson no pudieron ponerse de acuerdo sobre si se debe volver a nombrar como fideicomisario titular a Susan Use, antigua bibliotecaria y maestra que sirvió en la Junta de Comisionados del Condado durante los últimos cuatro años, u otro de los nueve candidatos . En su lugar, reabrieron las candidaturas para el puesto y aplazaron la selección hasta después de la toma de posesión del recién elegido comisario Perry Will.

Después de la última ronda de entrevistas a los candidatos , realizada el 27 de febrero, la junta de la biblioteca, una vez más recomendó que los comisionados volver a nombrar a Susan Use de los cuatro candidatos recientes . Hershey recibió la siguiente mayor cantidad de votos de los fideicomisarios, y al considerar su segunda opción, la mayoría seleccionó a Maureen Biermann, quien ayuda a administrar la biblioteca en el campus Spring Valley del Colorado Mountain College.

Aunque la última experiencia de Hershey trabajando directamente con bibliotecas fue en el instituto, donde fue ayudante de biblioteca, actualmente es fiscal de la oficina del fiscal del distrito de Glenwood Springs y ha sido miembro del Consejo Municipal de Aspen y, más recientemente, del Consejo Municipal de Glenwood Springs.

En 2023, perdió su candidatura a la reelección tras rechazar las peticiones de dimisión de sus compañeros del Consejo Municipal por una serie de acusaciones, entre ellas comportamiento poco ético durante una sesión ejecutiva, creación de un ambiente de trabajo hostil e incumplimiento de su función en el Consejo Municipal. Demandó a la ciudad de Glenwood Springs en noviembre de 2023 alegando que el Consejo Municipal incumplió la ley de reuniones abiertas en la forma en que manejó el despido de un ex gerente de la ciudad. Un juez falló a favor de Hershey y obligó a la ciudad a entregar la grabación de una sesión ejecutiva.

En una entrevista con Aspen Journalism y Aspen Public Radio sobre su controvertido historial, Hershey reconoció su reputación de "provocador", pero dijo que considera valioso decir lo que piensa.

"Planteé cuestiones que no les gustaban, así que no me voy a dejar silenciar por ninguna de las partes en ningún asunto. Así que, sí, me pidieron que dimitiera, y dije: 'No, gracias'. Y se acabó", dijo Hershey.

Y añadió: "Como abogado, créeme, es un papel diferente al que tengo como miembro de la junta de la biblioteca y como concejal, que es, creo, un papel más político, ya sabes, de abogacía que éste".

Durante la decisión del 10 de marzo, en la que Hershey no estuvo presente, y en su entrevista el mes pasado, el BOCC no abordó las llamadas para que renuncie o la demanda y quejas que ha presentado contra la ciudad de Glenwood Springs en los últimos años, pero Will dijo que estaba impresionado con la entrevista de Hershey para el puesto de fideicomisario de la biblioteca. Jankovsky estuvo de acuerdo, destacando la experiencia de Hershey en el gobierno y el derecho, junto con un historial de expresar opiniones fuertes.

"Creo que hemos visto que en donde él estaba cuando estaba en el Ayuntamiento y como abogado", dijo Jankovsky en la reunión. "Ha prometido mediar y comprometerse como una nueva perspectiva, y quería trabajar junto con los otros miembros de la junta".

Aunque los comisionados agradecieron a la antigua fideicomisaria Susan Use por sus servicios, también expresaron su decepción por el hecho de que ella y otros miembros no hubieran realizado ciertos cambios en respuesta a una petición ciudadana liderada por dos residentes locales para restringir o eliminar los libros con avisos de advertencia a los padres.

"Me hubiera gustado que la junta de la biblioteca se hubiera limitado a satisfacer los deseos de, creo, la gran mayoría de la gente de este condado en relación con el tema que nos ocupa", dijo Samson. "Pero no lo hicieron, y se llegó a un punto muerto, y ahora estamos aquí, y estamos tomando las decisiones que estamos tomando".

Según el director ejecutivo del distrito de bibliotecas Jamie LaRue, las bibliotecas no han tenido ninguna queja de los padres que han tenido un problema con su hijo tratando de leer o sacar libros para adultos, pero la petición, sin embargo, llevó a los comisionados a tomar un papel más activo en el proceso de nombramiento de la junta.

Los comisionados también han recibido una contrapetición del grupo ciudadano Protect Our Garfield County Libraries . El grupo, que postula que la controversia local se centra en los libros relacionados con LGBTQ y es alimentado por un esfuerzo nacional de prohibición de libros , ha estado pidiendo a los comisionados para restablecer la capacidad de la junta de la biblioteca para dirigir la selección de sus propios miembros.

La cuestión ha ocupado un lugar central durante los cuatro nombramientos de administradores del año pasado, incluso en la última ronda, en diciembre, cuando los comisionados eligieron a la autora local Stephanie Hirsch frente a la recomendación de la junta de la biblioteca de volver a nombrar a la administradora titular de Carbondale, Jocelyn Durrance, que había trabajado en las bibliotecas locales durante décadas.

Durante las entrevistas a los candidatos para el puesto de Glenwood Springs el mes pasado, se pidió de nuevo a Hershey y a los otros tres candidatos que compartieran sus puntos de vista sobre la restricción del acceso de los niños a libros con contenido para adultos.

"Los niños no deberían tener acceso a material para adultos, creo que el 99% de la gente puede estar de acuerdo con eso", dijo Hershey durante su entrevista el 27 de febrero. "Pero, ¿cómo hacerlo sin impedir el derecho de otras personas a acceder a las cosas que quieren hacer?".

Hershey hizo varias sugerencias a los comisionados y a la junta de la biblioteca, incluyendo el uso de la tecnología para aplicar las mismas políticas que tienen las bibliotecas para proteger a los niños de cierto material en Internet, aunque no proporcionó detalles sobre cómo podría funcionar un sistema de este tipo cuando se trata de libros.

"Tenemos secciones para adultos, tenemos personal bibliotecario, y ojalá tuviéramos más, pero eso puede garantizar que los libros para adultos sean vistos sólo por adultos, y no estén en la zona infantil", dijo Hershey. "También corresponde a los padres y profesores que llevan a sus hijos a la biblioteca asegurarse de que el niño no está mirando cosas que no son apropiadas".

Con el nombramiento de Hershey el 10 de marzo, cuatro de los siete fideicomisarios son nuevos en la junta de la biblioteca, pero dijo a los comisionados y a los fideicomisarios de la biblioteca que espera aportar una perspectiva fresca para asegurar que las bibliotecas del condado sigan prosperando.

"No estoy buscando entrar en esta junta y, como, prender fuego al lugar. ... Mi objetivo es reunir a la gente y resolver algunas de estas cuestiones. Ya sabes, vamos a llegar al fondo de lo que algunas personas dicen que no es un problema, y otras personas dicen que es un gran problema, y luego vamos a seguir adelante", dijo Hershey a Aspen Journalism y Aspen Public Radio. "Creo que lo último que queremos hacer es luchar y luchar y luchar y no conseguir nada y poner en peligro la financiación y malgastar el dinero y ahuyentar al personal o ahuyentar a los usuarios de la biblioteca".

Esta noticia fue traducido en Español por Convey Language Solutions.