"Nuestros adolescentes nos necesitan": Una madre local crea concientización sobre el fentanilo y fomenta las salidas creativas tras perder a su hija

You can find an English-language version of this story here.

Mientras los jóvenes de todo el país siguen perdiendo la vida en la epidemia de fentanilo , Cath Adams, residente de El Jebel, está creando concientización sobre la droga opioide sintética en escuelas y otros lugares, y animando a los jóvenes a encontrar salidas creativas en sus comunidades.

Adams puso en marcha la iniciativa educativa y de salida creativa Aperture of Hope con su familia después de perder a su hija mayor, Emily, por una sobredosis accidental cuando tenía 21 años y vivía en Tucson, Arizona, en 2020.

Como parte del proyecto de concientización, Adams y su hija menor, Ashley, dan presentaciones en escuelas locales que se centran en educar a los estudiantes sobre el fentanilo a través de la historia de su familia.

Una tarde de un día laborable de noviembre, Cath Adams se puso delante de una clase de segundo curso de salud en el instituto Rifle High School con una foto de su hija Emily en la mano.

"Estamos hablando de las buenas razones del fentanilo en la profesión médica y en el alivio del dolor, pero el fentanilo ilícito puede causar dolor, y lo sé muy bien... porque ese doloroso fentanilo se llevó la vida de mi hija", dijo Adams a la clase.

Adams contó a los estudiantes que su hija tenía un gran corazón y se ofrecía como voluntaria para ayudar a las comunidades desfavorecidas del valle.

"Emily siempre ayudó a la gente en su vida", dijo Adams. "Cuando era una adolescente, ayudó en los jardines de la iglesia Orchard Church en Carbondale y construyó y plantó más de 45 kilos de alimentos para Lift Up".

Pero Adams les dijo a los estudiantes que su hija fue muy acosada en la escuela; comenzó a consumir metanfetamina en su primer año de preparatoria y terminó en rehabilitación en Arizona.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Cath Adams ofrece una presentación sobre el opioide sintético fentanilo a estudiantes de la escuela preparatoria de Rifle el 20 de noviembre. Adams, que perdió a su hija de 21 años por una sobredosis accidental, ha estado difundiendo información sobre la droga, así como ayudando con programas creativos para jóvenes, como clases de fotografía y un festival de música para adolescentes en Glenwood Springs.

"Ahora quiero hacerles esta pregunta: ¿qué puede llevar a alguien a consumir sustancias, drogas ilícitas, beber alcohol o fumar marihuana?", preguntó Adams a la clase.

Los estudiantes respondieron con una variedad de respuestas, incluyendo la presión de grupo, el trauma y “sólo por diversión”.

"Las respuestas más comunes que recibo son depresión, acoso, tal vez desafíos que están enfrentando en su propia vida familiar, y todo se reduce a un mecanismo de afrontamiento o simplemente a experimentar", dijo Adams a Aspen Public Radio y Aspen Journalism. "Ya sabes, la enfermedad de la adicción es real, y algunos de nuestros hijos la tienen, y eso es parte de lo que son, pero les hago saber: 'Salgamos y consigamos ayuda para ello', porque todos tenemos algo en nuestras vidas, ¿verdad?"

La hija de Adams, Emily, tuvo altibajos en rehabilitación, pero finalmente salió y estuvo sobria 18 meses antes de morir en 2020.

Los mensajes de texto en el teléfono de Emily revelaron que compró el analgésico Percocet sin receta médica a un traficante para aliviar el dolor de una infección dental, pero las pastillas contenían fentanilo y sufrió una sobredosis.

"Sabes, puedes sentir o pensar que tu hijo no tomará ese camino, pero nunca se sabe", dijo Adams. "Hay muchos jóvenes que mueren por la primera vez que se exponen".

Según los CDC, las muertes por sobredosis de drogas como el fentanilo han disminuido en Estados Unidos durante el último año, pero siguen siendo la principal causa de muerte entre las personas de 18 a 44 años.

En los condados de Pitkin , Garfield y Eagle , 30 personas murieron por sobredosis relacionadas con el fentanilo entre 2020 y 2023, según las estadísticas del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado, y al menos seis tenían entre 15 y 24 años.

"Ahora mismo, nuestros adolescentes nos necesitan, y nosotros necesitamos a nuestros adolescentes, y estamos perdiendo a esa generación por culpa de esta horrible epidemia de fentanilo", dijo Adams.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio José Rodríguez, estudiante de segundo año de preparatoria de Rifle, a la izquierda, escribe sus reflexiones sobre una presentación de concientización sobre el fentanilo durante su clase de salud el 20 de noviembre. Rodríguez, que perdió a su mejor amigo por una sobredosis de fentanilo hace dos años, desea que la educación sobre drogas en las escuelas comience antes.

Al final de su presentación en la preparatoria Rifle, Adams pidió a cada estudiante que escribiera sus pensamientos en una tarjeta y la metiera en la vieja mochila de Emily.

Laura González, estudiante de último año de preparatoria en Rifle, escribió sobre la última vez que vio a su hermano, quien ha luchado contra la adicción y ahora vive en un centro de salud mental en Pueblo por esquizofrenia y trastorno bipolar.

“Lidié con mi quinceañera sin él, mi primer concierto de banda, mi primer partido de baloncesto, y hoy cumplo 18 años y se acerca mi graduación y su presencia no estará allí”, dijo González.

González dijo que apreciaba que Adams hubiera ido a clase sin juzgarla y que hubiera compartido su historia personal.

"Es muy importante escuchar a alguien que lo ha vivido en lugar de a alguien que solo lo ha investigado, porque hay un lado completamente diferente de las cosas... incluso cómo puede afectar a otros miembros de tu familia", dijo González.

José Rodríguez, estudiante de segundo año de Rifle, que perdió a su mejor amigo por una sobredosis de fentanilo en Oklahoma hace dos años, lleva hoy naloxona o Narcan, en su mochila todos los días. El aerosol nasal recetado de venta libre puede revertir rápidamente una sobredosis de opioides.

Rodríguez dijo que le gustaría que hubiera más recursos de salud mental y adicciones para los estudiantes y que la educación sobre las drogas comenzara antes en las escuelas.

"Ojalá hubiera alguien que me sentara y me dijera: "Oye, si vas a hacer algo, estas son las consecuencias y aquí tienes pruebas", dijo Rodríguez. "En lugar de que, literalmente, uno de mis mejores amigos muera en la calle".

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Cath Adams habla sobre las reflexiones de los estudiantes que guarda en la mochila de su hija Emily durante una presentación de concientización sobre el fentanilo con la policía local en el Ayuntamiento de Glenwood Springs el 20 de noviembre. Durante la visita de Adams al instituto Rifle High School ese mismo día, una estudiante escribió sobre su relación con su hermano, que luchó contra la adicción y hoy vive en un centro de salud mental en Pueblo.

La madre local Pilar López asistió a una de las presentaciones de Adams con agentes de policía de Glenwood Springs y Basalt en el ayuntamiento de Glenwood Springs en noviembre.

Estuvo de acuerdo con Rodríguez en que las escuelas deberían desempeñar un papel más importante en la educación de los niños sobre las drogas.

"Necesitan escuchar estas conversaciones no solo de mí, sino de otra persona", dijo López. "Porque conozco a mis hijos, van a decir: 'Ah, mamá, estás loca' y 'Ah, vas a buscar información al azar sobre cosas'".

Aunque Adams quiere que los estudiantes comprendan los peligros del fentanilo, también quiere ayudarles a abordar las causas subyacentes del consumo de drogas y la adicción, buscando apoyo para la salud mental y encontrando fuentes de sentido en sus vidas.

"Si sientes que tienes dificultades, busca ayuda", dijo Adams. “Debes saber que hay personas que te tomarán bajo su protección. No sientas que tienes que hacerlo solo, porque es muy difícil”.

Según la Asociación Americana de Psicología, cada vez más psicólogos recomiendan enfoques holísticos para la prevención de sobredosis, como animar a los jóvenes a encontrar salidas creativas y un sentido de propósito en la vida.

Después de pasar por rehabilitación, la hija de Adams, Emily, encontró un propósito en ayudar a otros con adicciones y quiso volver a la escuela para convertirse en terapeuta de adicciones.

"A los 19 años, animó a una madre que quería salir de rehabilitación a que se quedara, porque si lo hacía, perdería a sus dos hijos", dijo Adams. "La madre decidió quedarse en rehabilitación, y lo sé porque me envió un mensaje después de que Emily falleciera, gracias al apoyo de Emily: "Si no te quedas aquí, puede que no vuelvas a ver a tus hijos", y hoy tiene la custodia completa de sus hijos".

Los intereses y pasiones de Emily surgieron de su propia experiencia vital, y Adams anima a otros jóvenes a seguir sus propias curiosidades o salidas creativas.

"¿Y si tomáramos un instrumento musical y ese fuera nuestro mecanismo de defensa, o si saliéramos a explorar?", dijo Adams. “Así que estoy tratando de crear o ayudar a traerles mecanismos de defensa saludables”.

Cortesía de Cath Adams Cath Adams, segunda por la izquierda, sostiene una bandera de Aperture of Hope con su marido Gregg, en el extremo izquierdo, y sus hijos AJ y Ashley. Adams y su familia quieren ayudar a los jóvenes a abordar las causas subyacentes de la adicción buscando apoyo para la salud mental y encontrando fuentes de sentido en sus vidas.

Además de impartir clases de fotografía para jóvenes a través del Departamento de Parques y Recreación de Glenwood Springs, Adams también ayuda a la ciudad a organizar su festival anual de música y arte GlenWOODSTOCK .

"Así que tenemos músicos adolescentes que actúan, vendedores adolescentes y juegos", dijo Adams. "Es solo un concierto al aire libre al que todos podemos acudir y está abierto a toda la comunidad".

En preparación para el festival de este año, programado para el 9 de agosto, Adams ha estado ayudando a organizar noches mensuales de micrófono abierto en el Bluebird Cafe de Glenwood Springs.

"En enero tuvimos el local lleno, solo había sitio de pie", dijo Adams. "Y un padre me mencionó que esta música y esta salida creativa en la que está actuando su hijo adolescente le está salvando la vida".

Aunque Adams reconoce que hay fuerzas que escapan a su control en lo que respecta a la crisis del fentanilo, dijo que eso no le impide hacer lo que pueda para compartir su historia y ayudar a otros con la iniciativa Aperture of Hope.

"Hay cosas más importantes; están los cárteles", dijo. "No puedo luchar contra ellos, no puedo conseguir que se detengan, pero lo que sí puedo hacer es hablar con los chicos a nivel local".

De vuelta en el aula de la escuela preparatoria Rifle, Adams terminó su presentación recordando a los estudiantes el valor que aportan a sus comunidades y animándolos a pedir ayuda si la necesitan.

“Mi generación los necesita, los necesitamos para sobrevivir. Los necesitamos porque están llenos de dones, tienen sabiduría, tienen esperanza”, dijo Adams.

"Y si hay un mal día y les resulta difícil afrontarlo, tienen gente que los apoyará". Si ustedes o alguien que conocen se enfrenta a dificultades de salud mental o de consumo de sustancias, pueden ponerse en contacto con SAMH. "Y si tienen un mal día y les resulta difícil sobrellevarlo, tienen personas que les apoyarán".