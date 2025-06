Defensores y abogados observan un aumento de las denuncias comunitarias de actividad del ICE, pero advierten de la propagación de información errónea

You can find an English-language version of this story here .

La semana pasada, algunos grupos de defensa de los inmigrantes y abogados locales vieron un repunte en los informes de la comunidad de las acciones federales de aplicación de la ley de inmigración en el valle de Roaring Fork y el corredor de montaña de la I-70.

Halle Zander, presentadora del programa All Things Considered de Aspen Public Radio, habló con Eleanor Bennett, reportera especializada en justicia social, sobre los últimos informes y sus conversaciones con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), las fuerzas del orden público locales, abogados especializados en inmigración y grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes.

La conversación a continuación ha sido editada para mayor claridad y extensión.

Halle Zander: ¿Qué sabemos hasta ahora acerca de cuántas personas ICE detuvo la semana pasada?

Eleanor Bennett: Así que quiero dejar claro que no tenemos un número real en este momento. El ICE se negó a compartir las cifras de detenciones locales por motivos de seguridad, y la agencia no ha actualizado su panel público con datos regionales desde diciembre. Según un portavoz, eso se debe a que han estado recibiendo apoyo de otras agencias federales y no han terminado de recopilar todos esos datos.

También nos pusimos en contacto con las fuerzas del orden público locales para ver si estaban al tanto de alguna operación del ICE la semana pasada. La mayoría de ellos dijeron que no, pero algunos en el condado de Eagle estaban al tanto de los informes de la comunidad, y el Departamento de Policía de Rifle fue notificado por ICE que estarían operando en el condado de Garfield.

La mayoría de los organismos de las fuerzas del orden público con los que hemos hablado afirman que no han participado en ninguna operación del ICE este año, pero el sherif del condado de Garfield ha declarado a que si cualquier otro organismo policial, incluidos los de inmigración, solicita refuerzos, responderán en la medida de sus posibilidades.

Zander: Bueno, hay algunos grupos locales que están siguiendo las detenciones. ¿Qué están notando?

Bennett: Sí, la organización sin fines de lucro Voces Unidas , con sede en Glenwood Springs, tiene una línea directa donde la gente puede hacer denuncias. El director ejecutivo Alex Sánchez dice que durante la última semana la organización recibió muchas más llamadas de lo habitual, y pudieron verificar algunas de ellas.

Sánchez dice que lo hacen hablando primero con los testigos y las familias que tuvieron a alguien detenido por agentes federales de inmigración, y luego rastrean a esa persona en la base de datos del ICE utilizando su información personal. En la mayoría de los casos, la persona aparece como "en tránsito", lo que podría significar que la llevan a un centro de detención del ICE como el de Aurora.

Pero sigue siendo muy difícil poner cifras exactas a esto, y aunque Voces Unidas quiere que la gente se mantenga informada, también advierte contra la propagación del miedo y la desinformación, especialmente en las redes sociales.

"Para asegurarnos de que no estamos asustando a la gente más de lo que ya está, y de que no estamos contribuyendo a los rumores, aunque la intención no sea malintencionada", dijo Sánchez.

También hablé con dos abogadas de inmigración locales, Claire Noone y Jennifer Smith, que siguen esa misma línea. Smith dijo que su oficina vio un notable aumento de llamadas la semana pasada de personas que decían que un miembro de su familia o alguien cercano había sido detenido por el ICE.

Noone trabaja como voluntaria en la Red de Respuesta Rápida de Colorado, que también realiza un seguimiento de la actividad del ICE. Bajo la nueva administración, dijo que la aplicación de la inmigración federal parece venir en oleadas y la semana pasada podría haber sido uno de esos repuntes.

Zander: Bien, ¿puede decirnos más sobre la naturaleza de estos arrestos?

Bennett: Tanto Noone como Voces Unidas dicen que parecen ser operaciones específicas en las que el ICE busca a un individuo concreto.

"Son diferentes de lo que llamaríamos 'redadas a gran escala', en las que se utiliza un gran despliegue de fuerza para causar miedo y llevar a cabo lo que se denominan 'detenciones colaterales'", explicó Noone.

Pero dice que todavía hay algunos incidentes en los que se detiene a más de una persona.

Vale la pena señalar que Noone está trabajando con varias personas que, según ella, fueron detenidas como parte de dos controles de tráfico en la carretera 82 la semana pasada - algo de lo que Voces Unidas también ha visto informes recientes.

Según las dos abogadas con las que hablé, el ICE tiene autoridad limitada para realizar paradas de tráfico y no puede simplemente detener a alguien por exceso de velocidad. Nadie está trabajando para determinar el proceso exacto que siguió el ICE en estos casos. También ha presentado solicitudes de registros públicos estatales y federales para obtener información sobre aspectos como el número de detenciones locales, qué organismos participaron y cualquier comunicación entre las fuerzas del orden público locales y el ICE.

Desde la entrada en funciones de la nueva administración, Noone afirma que también ha habido casos de detenciones en domicilios particulares y tribunales.

Zander: Bueno, el juez jefe de los condados de Pitkin, Garfield y Río Blanco recientemente emitió una orden diciendo a los funcionarios de ICE de dejar de arrestar a las personas en los tribunales - diciendo que interfiere con el sistema de justicia.

¿Ha habido detenciones de inmigrantes desde entonces?

Bennett: De nuevo, la respuesta corta es que no lo sabemos. Noone dice que no tiene conocimiento de ningún informe desde la orden del juez del 8 de abril.

La Red de Respuesta Rápida en la que trabaja como voluntaria grabó un video a principios de este año que se utilizó para ayudar al juez a emitir la orden. Como CPR informó el mes pasado, fue la primera vez conocida que un juez utilizó esta ley de Colorado de 2020 diseñada para hacer que los tribunales estén a salvo de las redadas de inmigración, pero sólo se aplica a las acciones de aplicación civil, por lo que los agentes del orden todavía están autorizados a detener a alguien con una orden penal que tiene un caso de inmigración en un tribunal.

Zander: ¿Cómo están respondiendo a todo esto los abogados de inmigración y los grupos de defensa?

Bennett: Además de las líneas telefónicas de denuncia que ya hemos mencionado, grupos como Voces Unidas y la Red de Respuesta Rápida de Colorado están trabajando para hacer un seguimiento de los acontecimientos y proporcionar a las personas recursos para conocer sus derechos. Eso incluye información sobre qué hacer si ICE viene a su puerta o cómo distinguir entre una orden de deportación de ICE y una orden firmada por un juez.

Algunos de los derechos más básicos que tienen las personas son el derecho a permanecer en silencio, a consultar con un abogado antes de responder a las preguntas y a no permitir que los oficiales del ICE entre en su casa a menos que tengan una orden judicial de registro.

Grupos como Voces Unidas están conectando a personas con abogados de inmigración tanto a nivel local como en todo Colorado. Además de manejar algunos casos específicos, la abogada Claire Noone está desarrollando un conjunto de herramientas para que las familias puedan usar después de un arresto. Se espera que estas herramientas estén disponibles la próxima semana.

Zander: Eleanor, muchas gracias por su información sobre esto.

Bennett: Por supuesto, gracias por recibirme.

