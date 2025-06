Abogados locales crean conciencia sobre el aumento de las estafas dirigidas a inmigrantes

You can find an English-language version of this story here.

Los abogados de inmigración del valle de Roaring Fork están difundiendo información sobre el reciente aumento de estafas y extorsiones dirigidas a inmigrantes en Colorado y en todo el país .

El aumento de las medidas federales de control de la inmigración bajo la administración Trump este año ha provocado un aumento del miedo y la inseguridad entre muchos inmigrantes, lo que puede hacer que las personas sean más vulnerables a las estafas.

A las abogadas Jennifer Smith y Claire Noone, con sede en Glenwood Springs, no les sorprende que los estafadores se aprovechen del clima político actual.

"Desgraciadamente, el clima de miedo e incertidumbre ha creado un panorama propicio para las estafas lucrativas", afirma Noone. "La gente está desesperada por encontrar un punto de apoyo —pasaportes, visados, ayuda para evitar la deportación— y está dispuesta a pagar lo que sea por ello".

Los ejemplos de estafas y extorsiones que los abogados están viendo en la región van desde exigir el pago de un rescate a personas indocumentadas o sin estatus migratorio seguro, hasta falsas promesas de agilizar los trámites de inmigración, como visados o tarjetas de residencia, a cambio de una cuantiosa suma de dinero.

"Hay una cantidad increíble de personas que se hacen pasar por abogados, agentes de inmigración, funcionarios consulares y hacen que la gente envíe dinero por todo el mundo para obtener documentos como parte de diferentes estafas" dijo Smith. "Y me rompe el corazón cuando la gente viene a vernos y nos dice: "Pero me enviaron este papel y yo les envié $20,000".

Y yo les respondo: "Sí, eso es horrible, porque ese papel es falso. No es legítimo".

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Varias redes sociales y aplicaciones de mensajería que aparecen en la pantalla de un iPhone el 5 de junio. Los abogados del valle de Roaring Fork están concienciando sobre el aumento de las estafas relacionadas con la inmigración, incluso en las redes sociales.

Reconocer las tácticas en evolución

Aunque existen estrategias para protegerse contra este tipo de actividades ilegales, los estafadores evolucionan constantemente sus tácticas y pueden llegar a grandes extremos para engañar a personas desprevenidas.

"Incluso llegan a hacer cosas como organizar una conferencia por Zoom en la que la persona se viste como un juez de inmigración", dijo Smith. "Es increíble la profundidad de la estafa... y, francamente, es horrible lo mucho que la gente está dispuesta a traumatizar a otras personas"

Según ambas abogadas, los funcionarios de inmigración nunca se pondrán en contacto para realizar trámites oficiales a través de las redes sociales o de cuentas de correo electrónico personales, y las personas nunca deben enviar dinero directamente a una persona que afirme pertenecer al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) o a otra agencia gubernamental. Los trámites oficiales de inmigración, incluida la presentación de cualquier pago o documentación para visados o tarjetas de residencia, deben realizarse directamente a través de un sitio web del gobierno, como uscis.gov.

"Incluso si se trata de una situación de emergencia, si tiene que adelantar una cita u obtener servicios urgentes, existe un proceso para ello en el USCIS", dijo Noone. "Puede llamar al USCIS para obtener esa información y hablar con alguien en su propio idioma, en el idioma que mejor entienda, y asegurarse de que está siguiendo el proceso tal y como está previsto y de que no le están extorsionando".

Según Noone, los estafadores también se aprovechan de las diferencias lingüísticas. Por ejemplo, ofrecen a las personas la opción de presentar la documentación de inmigración en español, cuando el USCIS solo acepta documentación en inglés.

Otro ejemplo es el "fraude notarial", en el que los estafadores se identifican como "notarios", una palabra en e spañol utilizada en los países latinoamericanos para referirse a un abogado autorizado o acreditado. En algunos casos, según Noone, esta táctica se utiliza para engañar intencionadamente a las personas, ya que un notario en Estados Unidos es alguien designado por el gobierno estatal para presenciar la firma de documentos importantes y no proporciona asesoramiento jurídico.

"Esta desafortunada situación lingüística ha dificultado mucho advertir sobre ese tipo de 'fraude notarial', dijo Noone. "Así pues, el idioma también ha influido en la situación de las estafas, y esto ha existido desde siempre, pero se está volviendo aún más prolífico a medida que aumenta el clima de miedo y la desesperación de la gente".

En el caso de alguien que afirme ofrecer servicios legales, los residentes pueden consultar el Consejo de Regulación de Abogados de Colorado para comprobar si la persona que se ha puesto en contacto con ellos tiene una licencia válida para ejercer la abogacía en el estado.

"Por lo tanto, si alguien se presenta como abogado u ofrece asesoramiento legal, puede consultar el consejo en línea y buscar un abogado por su nombre o número de colegio de abogados, y comprobar que realmente tiene licencia en su estado", dijo Noone.

Según Noone, los estafadores frecuentemente emplean la urgencia para persuadir a las personas a enviar dinero rápidamente. Ser consciente de esta táctica puede ayudar a identificar situaciones sospechosas.

"Intento animar a las personas a que confíen en su instinto y confirmen directamente cualquier oferta, amenaza o aviso", dijo Noone. "Luego, si se trata de una estafa, denúncienlo a la oficina del procurador general de Colorado. Es fundamental sacar a la luz las estafas y a los estafadores, porque al exponerlos se evita que sigan actuando, y además permite aprender de sus tácticas, que están en constante evolución".

Las personas también pueden denunciar las estafas y extorsiones a las fuerzas del orden locales y federales, incluido el FBI, especialmente si se ha transferido dinero a otro estado o al extranjero, así como consultar a un abogado con licencia.

"Algunas de estas estafas pueden dar lugar a que se investiguen los cargos, lo que podría dar derecho a ciertos tipos de ayuda en virtud de la ley de inmigración, dependiendo de la situación", dijo Smith.

Las protecciones contra la deportación para las personas sin estatus migratorio seguro que denuncian ser víctimas de un delito específico, como extorsión o violencia doméstica, incluyen la obtención del estatus de no inmigrante U, también conocido como "visa U".

"La visa U fue diseñada por el Congreso y las fuerzas del orden para animar a las personas indocumentadas a denunciar los delitos y cooperar con la policía," explicó Smith. "Por lo tanto, es algo que siempre exploramos como opción, al menos cuando trabajo con personas que han sido víctimas de un delito como la extorsión, si se aplica a su situación".

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio En respuesta a los casos de terceros que vendían citas en el consulado mexicano en Denver, el consulado compartió el 5 de junio una publicación en Facebook en la que recordaba a la población que las citas para visados de residencia y otros servicios son gratuitas y deben reservarse directamente con el consulado. Aunque vender citas reales no es ilegal, la abogada de inmigración de Glenwood Springs, Jennifer Smith, lo describió como “problemático, ya que impide que las personas realicen el trámite por su cuenta”.

"Problemático" frente a "ilegal"

Muchos planes de explotación que se dirigen a los inmigrantes son ilegales, pero algunas actividades lucrativas no lo son.

Los funcionarios del consulado mexicano en Denver han estado advirtiendo a la gente sobre los usuarios de las redes sociales que reservan citas gratuitas en su sitio web y luego intentan venderlas.

"En ninguna circunstancia debe pagar por adelantado una cita para un visado de residencia temporal o permanente ni ningún otro servicio en el consulado mexicano. Si cumple los requisitos, el documento tiene una tarifa fija, que puede verificar en nuestro sitio web oficial. No facilite información personal a nadie; las citas son gratuitas y deben ser tramitadas y revisadas por un funcionario autorizado. Si le han cobrado por una cita, póngase en contacto con nosotros inmediatamente en: infodenver@sre.gob.mx . No trabajamos con intermediarios", afirmó el consulado en un comunicado escrito publicado en su página de Facebook el 5 de junio.

El consulado celebró recientemente citas presenciales en el Colorado Mountain College de Aspen, y su personal confirmó que un usuario de las redes sociales que no trabaja para su oficina parecía estar publicando en grupos locales de Facebook animando a los residentes a reservar citas a través de un número personal de WhatsApp.

"Con las redes sociales, hay todo tipo de formas en que la gente intenta ganar dinero, y también hay estafas legítimas", dijo Smith. "Mi mensaje más importante para la comunidad es que no crean nada de lo que se publica en las redes sociales y que no envíen ni transfieran dinero a nadie a través de contactos establecidos en las redes sociales".

Según Smith, vender citas reales no es ilegal, pero es una práctica preocupante.

"Supongo que no sería una estafa real, suponiendo que la persona consiga realmente la cita, pero sería problemático, ya que impide que la gente haga el trámite por su cuenta" dijo Smith. "Pero si una persona paga a [un individuo] para que le consiga una cita y luego descubre que la cita no es legítima, entonces eso sería un robo y una estafa".

Aspen Journalism y Aspen Public Radio se pusieron en contacto con el usuario de Facebook en cuestión, así como con la empresa matriz de Facebook, Meta, para recabar comentarios sobre esta práctica. Ninguno de ellos respondió a la solicitud ni confirmó si este usuario en concreto vendía citas reales a cambio de dinero, pero Federico Bass, cónsul general adjunto de México en Denver, afirmó que el consulado ya había visto este tipo de actividad anteriormente.

"Esas personas suelen decir: 'Oh, no, no te estoy vendiendo la cita. Te estoy vendiendo mi tiempo para que puedas tener una cita'", dijo Bass. "Es una forma muy bonita de describir algo que no es ético, porque te estás aprovechando de las necesidades de una comunidad y de un sistema que pagan los contribuyentes mexicanos para ganar dinero".

El consulado está haciendo un esfuerzo por combatir este tipo de actividades, limitando las citas a determinadas fechas y horas y comunicándolas con antelación a los residentes, además de denunciar a las personas sospechosas de suplantar al personal del consulado o de vender citas falsas.

"Hemos pedido a nuestras oficinas en Ciudad de México que se pongan en contacto con Facebook para denunciar a este tipo de personas, y luego informamos a la comunidad de qué día y a qué hora se abrirán las citas, para que puedan hacerlo personalmente y de forma gratuita, como debe ser", dijo Bass.

Las citas gratuitas para la renovación del pasaporte y el visado mexicanos y otros servicios relacionados se pueden reservar directamente en la página web del consulado o a través de su número oficial de WhatsApp que figura en su página de Facebook : 424-309-0009.

Esta noticia fue traducido en Español por Convey Language Solutions.