Los residentes y defensores presionan para que se refuercen las protecciones respecto a las casas móviles, a medida que los inversores compran propiedades

You can find an English-language version of this story here .

Los parques de casas móviles ofrecen un lugar más asequible para vivir, especialmente en comunidades turísticas de montaña como el valle de Roaring Fork, pero el número de estos parques registrados en Colorado se redujo de unos 900 en 2019 a 761 en 2024 , según datos estatales publicados el año pasado y una encuesta realizada por 12 medios de comunicación.

A medida que un número creciente de inversores compran parques de casas móviles, los residentes pueden enfrentarse a acciones de desalojo debido a la reurbanización y al aumento de alquileres.

En respuesta, los gobiernos estatales y locales han aprobado en los últimos años leyes y políticas destinadas a proteger a los residentes de acciones de desalojo o expulsión por no poder pagar el alquiler, y algunos defensores quieren que legisladores y partes interesadas locales hagan más para proteger una de las mayores fuentes de vivienda asequible en Colorado.

Humberto Murillo creció en el Mountain Valley Mobile Home Park, junto a la autopista 133, cerca de la entrada a Carbondale, y hoy cría a su propia familia allí.

"Donde estamos ahora, mi abuelo compró esto, diría que a principios o mediados de los años 80, y yo nací en el 91... y ahora tengo dos niñas pequeñas que viven aquí y van al colegio aquí, así que, básicamente, toda mi vida ha transcurrido aquí", explica Murillo. "Cuando mi mujer y yo compramos nuestra casa móvil, era un punto de partida, pero luego llegó COVID y todo se disparó a dos millones de dólares por aquí, lo cual es irrealista para alguien como nosotros".

Como muchos residentes de casas móviles, Murillo es propietario de su casa y paga un "alquiler del terreno" al propietario del parque por el terreno en el que se encuentra.

Durante las últimas décadas, Mountain Valley fue copropiedad de un grupo de amigos que invirtieron juntos en la propiedad del parque, entre ellos un residente de Carbondale llamado John Cooley.

"Siempre sentimos que teníamos una conexión con él, porque si pasaba algo, teníamos un administrador en el lugar", dijo Murillo.

En 2018, el grupo propietario vendió el parque a un comprador de Texas, que a su vez lo vendió dos años más tarde al actual propietario, la empresa Investment Property Group (IPG) , con sede en Utah, por $9.5 millones, según los registros de transacciones inmobiliarias del condado de Garfield. La empresa de inversión y gestión inmobiliaria tiene propiedades en 13 estados, incluyendo más de 110 parques de casas móviles, según la base de datos en línea de Mobile Home Park Home Owners Allegiance.

En 2019 y 2020, IPG también compró Apple Tree Park, al otro lado del río Colorado desde New Castle, por $22.7 millones, y el Aspen-Basalt Mobile Home Park, junto a la autopista 82, cerca de Willits, por $11.2 millones, según los registros de propiedad de los condados de Eagle y Garfield. La empresa no respondió a las múltiples solicitudes de comentarios.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Los niños del Mountain Valley Mobile Home Park, en Carbondale, escriben tarjetas de agradecimiento a las personas que hicieron donaciones en una recaudación de fondos celebrada el 28 de junio para ayudar a los residentes a comprar el terreno en el que se encuentran sus casas al propietario del parque, la empresa Investment Property Group, con sede en Utah. La empresa está vendiendo el parque, junto con el Aspen-Basalt Mobile Home Park, cerca de Willits, por un precio total de $42 millones.

Los residentes buscan ser dueños de la propiedad

Los residentes de Mountain Valley y Aspen-Basalt recibieron una notificación de IPG en la que se les informaba de que sus parques se pondrían a la venta esta primavera por un total de $42 millones de dólares, y residentes como Murillo y Miguel Carballo temen que otro grupo inversor pueda subir los alquileres o reurbanizar los terrenos. Aunque inicialmente los parques se pusieron a la venta juntos, el vendedor ha dividido la venta de las propiedades, pero los residentes están trabajando juntos para presentar ofertas por ambos.

Carballo, que trabaja en el mantenimiento del Colorado Mountain College en Aspen, ha vivido con su familia en el parque de Aspen-Basalt durante 20 años y ha visto cómo su comunidad ha cambiado de propietario varias veces a lo largo de las décadas.

"Nuestros hijos nos preguntan: 'Papá, ¿qué vamos a hacer si nos echan de aquí, si perdemos nuestras viviendas? Yo aquí tengo mi escuela, mis profesores, mis compañeros de escuela, ¿qué voy a hacer yo si nos sacan y nos echan de aquí?", dijo Carballo. "Sería una catástrofe para nosotros como adultos, pero sería aún peor para nuestros hijos tener que mudarse de nuestro valle".

Con la ayuda de la organización sin fines de lucro local West Mountain Regional Housing Coalition y la organización sin fines de lucro con sede en Boulder Thistle Community Housing , los residentes de Mountain Valley y Aspen-Basalt se han unido para recaudar fondos y obtener financiamiento para comprar el terreno donde se encuentran sus viviendas. Thistle es la filial en Colorado de ROC USA, una organización nacional sin fines de lucro que ayuda a los parques de viviendas prefabricadas a convertirse en comunidades propiedad de los residentes, también conocidas como "ROC".

El 27 de junio, los residentes presentaron ofertas para comprar ambos parques por el precio actual de venta, y aunque IPG no aceptó las ofertas iniciales, los residentes aún tienen tiempo para continuar las negociaciones, según el director del programa ROC de Thistle, Tim Townsend. Según la ley estatal, los residentes tienen 120 días a partir de la última notificación de venta, el 9 de abril, lo que significaría una fecha límite el 7 de agosto. Sin embargo, las negociaciones podrían prolongarse ligeramente, ya que un abogado que representa al vendedor escribió en su carta de rechazo que los residentes tienen hasta el 18 de agosto.

Thistle también está ayudando a los residentes del Mountain Mobile Home Park, situado junto a la autopista 6 en Glenwood Springs, que se puso a la venta en diciembre del año pasado, a comprar el parque a un propietario local. Según Townsend, están bajo contrato y es probable que cierren la compra de la propiedad en agosto.

La organización sin fines de lucro también se ha asociado con Colorado Poverty Law Center para ofrecer información a los residentes interesados en conocer los modelos de propiedad de los residentes y las protecciones estatales para los residentes de parques de casas móviles.

A fecha de 2 de julio, había nueve parques en los condados de Garfield y Eagle en venta en la base de datos de ventas de parques de casas móviles del estado.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Un niño juega al fútbol en la calle en el parque de casas móviles Aspen-Basalt el 12 de junio. En los últimos años, Colorado ha aprobado leyes destinadas a proteger a los residentes de acciones de desalojo, la subida de precios, pero algunos defensores quieren que los legisladores y las partes interesadas locales hagan más para preservar una de las mayores fuentes de vivienda asequible de la región.

Fortalecimiento de la legislación estatal

En 2020, los legisladores estatales aprobaron una nueva ley que da a los residentes la oportunidad de comprar su parque de forma colectiva si el propietario prevé "venderlo o cambiar el uso del terreno". Y en 2022, los legisladores ampliaron el plazo que tienen los residentes para conseguir financiación y presentar una oferta de 90 a 120 días después de recibir la notificación de venta.

"El propietario tiene que revisar la oferta, considerarla y, si la acepta, estupendo", dijo Townsend. "Y si no la acepta, tiene que indicar las condiciones que quizá no se cumplen o que podrían cumplirse para que sea aceptada".

Otra ley, la Ley de Parques de Casas Móviles , que se aprobó en 2019 y se actualizó al año siguiente, reforzó las protecciones contra acciones de desalojo y creó el primer Programa de Supervisión de Parques de Casas Móviles de Colorado, que supervisa un sistema de registro anual de parques y ofrece formación sobre las leyes estatales. El programa también recibe e investiga quejas , media en disputas entre residentes y propietarios de parques y tiene autoridad para tomar medidas coercitivas.

En los últimos años, los legisladores también han creado fondos estatales a disposición de los residentes interesados en comprar o mejorar sus parques, como el Fondo para la Adquisición de Parques de Casas Móviles y la financiación de la Propuesta 123 para viviendas asequibles, pero Townsend afirma que estos fondos son limitados.

"Los precios han sido tan altos que la única forma de que algunas de estas operaciones sean realistas para los residentes es que tengan acceso a tipos de interés bajos y a fondos subvencionados", dijo Townsend. "Pero si la cantidad que se les permite obtener de los fondos estatales es limitada, no se hace necesariamente justicia, especialmente en el caso de los precios elevados de Mountain Valley y Aspen-Basalt".

Alex Sánchez, que creció en el parque Aspen-Basalt y dirige la organización sin fines de lucro Voces Unidas , dedicada a la defensa de los latinos, ayudó a impulsar muchas de las medidas de protección de las casas móviles en Colorado y está de acuerdo en que se necesita más financiación estatal, junto con más garantías para que se acepten las ofertas de los residentes.

Aunque los vendedores de los parques están obligados a considerar "de buena fe" las ofertas de los residentes y a proporcionar una justificación razonable si las rechazan, Sánchez también quiere que los legisladores reconsideren la posibilidad de conceder a los residentes la misma "opción de compra" que tienen las entidades públicas de Colorado cuando presentan una oferta de compra.

Según la ley estatal, si una organización sin fines de lucro, un gobierno local o un distrito escolar ofrece comprar un parque de casas móviles en nombre de los residentes, el vendedor tiene que conceder a esa entidad pública la primera oportunidad de comprar el parque antes de aceptar cualquier oferta de terceros.

"En este momento, los residentes, incluso si tienen una oferta que cumple con el precio, el propietario hoy podría optar por no dárselo a los residentes", dijo Sánchez. "Creemos que eso está mal y que los residentes deben tener la oportunidad de comprar su propio parque primero".

En el caso de las comunidades que no pueden o no quieren comprar sus parques, Voces Unidas también está presionando a los legisladores estatales y al gobernador Jared Polis para que reconsideren la aprobación de medidas de estabilización de los alquileres que han fracasado en la legislatura en los últimos años.

"Es una forma de establecer parámetros, como: ¿qué es justo, qué es correcto?", para limitar el aumento del alquiler a un determinado porcentaje basado en las cifras del mercado", explicó Sánchez. "Es evidente que el mercado libre no ha sido capaz de regular el aumento de los alquileres en los parques de casas móviles, por lo que la estabilización de los alquileres es una gran herramienta para mantener la oferta de viviendas disponibles sin impedir que los propietarios obtengan beneficios".

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Los residentes del parque de casas móviles Aspen-Basalt posan juntos para una foto de grupo el 12 de junio. Según una encuesta realizada por los residentes esta primavera, alrededor del 90 % de las 250 personas que viven en el parque son hispanos/latinos y más de la mitad de los residentes llevan más de una década viviendo allí.

Las partes interesadas recaudan fondos

Para evitar aumentos significativos en el alquiler de las parcelas y hacer frente al elevado precio de $42 millones, los residentes de Aspen-Basalt y Mountain Valley esperan conseguir al menos $20 millones en subvenciones.

Han estado organizando eventos comunitarios para recaudar fondos en los parques y la Coalición Regional de Vivienda de West Mountain les ha estado ayudando a obtener asistencia financiera de los gobiernos locales y otras partes interesadas.

"No estamos pidiendo que alguien venga y nos compre todas nuestras propiedades", dijo Carballo. "Solo necesitamos ayuda, el apoyo de otras entidades, para que sea más factible que las familias puedan vivir y quedarse siempre viviendo en nuestra comunidad".

A fecha de 7 de julio, los condados de Pitkin y Eagle, junto con cinco municipios desde Aspen hasta Glenwood Springs, habían acordado aportar un total de $11.1 millones. Atlantic Aviation y Aspen One se habían comprometido a aportar un total de $1.5 millones y la coalición también había conseguido $275,000 en compromisos privados.

"Nuestra comunidad somos un ente que ayuda en todas las comunidades cercanas, como Aspen, Basalt y Snowmass, y por eso queremos seguir viviendo y proteger nuestra economía", dijo Carballo.

Según encuestas realizadas por los residentes de ambos parques esta primavera, hay unas 450 personas que viven en las dos comunidades, incluidos unos 150 niños. Las encuestas también revelaron que alrededor del 85 % de los adultos que viven en los dos parques trabajan en Aspen, Basalt o Snowmass, muchos de ellos en sectores como la hostelería, la construcción, la jardinería y el servicio doméstico.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Margarita Álvarez, encargada de la pastelería French Pastry Café en el centro de negocios del aeropuerto de Aspen y la cafetería Local Kitchen & Coffee Shop en Glenwood Springs, posa delante de su casa con sus hijos en el parque de casas móviles Aspen-Basalt Mobile Home Park el 12 de junio. Para evitar importantes aumentos en el alquiler de las parcelas y alcanzar un precio de venta conjunto de $42 millones, los residentes de Aspen-Basalt y Mountain Valley esperan conseguir al menos $20 millones en subvenciones.

Lecciones de las iniciativas locales

En los últimos años, los gobiernos locales, las organizaciones sin fines de lucro y los residentes también han experimentado otras vías para preservar los parques de casas móviles y mantenerlos asequibles.

En 2018, el condado de Pitkin compró el Phillips Mobile Home Park, cerca de Woody Creek, a la familia local que lo poseía, con el objetivo final de mejorar las infraestructuras obsoletas, construir más viviendas y, potencialmente, transferir la propiedad a los residentes.

En 2023, la organización sin fines de lucro local MANAUS , que cerró sus operaciones el año pasado, y su organización subsidiaria, la Roaring Fork Community Development Corporation (Roaring Fork CDC), compraron el 3-Mile Mobile Home Park, al sur de Glenwood Springs. Los residentes se encuentran hoy en proceso de recomprarlo a Roaring Fork CDC.

Pero según Kelly McNicholas Kury, comisionada del condado de Pitkin y directora ejecutiva de Roaring Fork CDC, los costes de mantenimiento de los parques 3-Mile y Phillips han sido significativos, especialmente en lo que se refiere a las mejoras necesarias en infraestructuras importantes como carreteras, agua y sistemas de alcantarillado.

"Es un verdadero reto hablar de cómo financiar eso y, además, lidiar con el hecho de que no financiamos estos sistemas en otros parques", dijo Kury. "A esos residentes se les ha encargado que lo resuelvan por su cuenta".

En las últimas décadas, varios parques de Aspen y el condado de Pitkin, entre ellos Smuggler, Aspen Village, Woody Creek y Lazy Glen, han adoptado un enfoque más fragmentado.

Los residentes de estos parques se organizaron por su cuenta y colaboraron con los gobiernos locales en una serie de estrategias que incluían la compra colectiva o individual de la propiedad para subdividir el terreno, así como la creación de asociaciones de propietarios y restricciones en las escrituras.

Si bien la subdivisión de la tierra puede permitir a las personas generar riqueza, a Kury le preocupa que algunos residentes no puedan permitirse comprar sus lotes individuales y que la división de las propiedades provoque un aumento de los precios.

"Hoy en día, a veces vemos propiedades en estos parques de casas móviles que alcanzan el millón de dólares , en lugar de un nivel más bajo y asequible, porque han sido sustituidas por casas, no por casas móviles", explica Kury.

Los gobiernos locales también pueden utilizar políticas de zonificación y uso del suelo para proteger los parques existentes de futuras remodelaciones, algo que Kury considera otra herramienta para preservar las viviendas asequibles que ya existen.

"Al final, resulta más barato que construir viviendas nuevas", afirma Kury. "Y, además, evita el desplazamiento de familias que forman parte de nuestras comunidades".

El desplazamiento de familias es algo que Jon Fox-Rubin, quien ha participado en una serie de iniciativas locales de vivienda durante décadas, ha visto antes.

Fox-Rubin formó parte del consejo municipal de Basalt, así como de la comisión de planificación y zonificación a principios de la década de 2000. Durante ese tiempo, ayudó a elaborar y aprobar una ordenanza que exigía que cualquier reurbanización de viviendas asequibles construyera unidades de reemplazo en la misma propiedad o en otro lugar de la ciudad.

"Así, si alguien quería reurbanizarlas, tenía que crear un número equivalente de viviendas", explica Fox-Rubin. "El objetivo original era que primero se crearan esas viviendas y luego se diera a los residentes el derecho a comprarlas antes de ser desalojados. Era un objetivo muy ambicioso, pero, por desgracia, la legislación no prosperó".

Más tarde, Basalt revocó el requisito de sustitución del 100 % de las viviendas en la legislación y, en 2014, cientos de residentes se vieron obligados a abandonar el Pan and Fork Trailer Park después de que la ciudad considerara que la zona era propensa a las inundaciones y decidiera reurbanizar el terreno en colaboración con MANAUS y su filial Roaring Fork CDC.

En lugar de viviendas de sustitución de nueva construcción, se ofreció a los residentes ayuda en efectivo para reubicarse. A partir de 2024, el plan de mitigación de la vivienda de Basalt incluía una combinación de ayuda para reubicación y requisitos de sustitución de viviendas para los proyectos de desarrollo en propiedades donde se encuentran viviendas para personas con bajos ingresos.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Los residentes del Mountain Valley Mobile Home Park juegan a la lotería, un juego tradicional mexicano, durante una reciente recaudación de fondos para ayudar a la comunidad a comprar su parque. Según una encuesta realizada por los residentes esta primavera, alrededor del 80 % de los 135 adultos que viven en el parque trabajan en Aspen, Basalt y Snowmass, muchos de ellos en sectores como la construcción, la jardinería y el servicio doméstico.

Un futuro incierto

En cuanto a los residentes de los parques Aspen-Basalt y Mountain Valley, están cansados de vivir en la incertidumbre cada vez que su comunidad cambia de propietario.

"Tenemos la misma meta, el mismo ideal, que es comprar nuestras propiedades, porque este es nuestro hogar", dijo Carballo. "Es donde vivimos, nuestros hijos y nuestros nietos".

Si los residentes no pueden comprar su parque de casas móviles y los alquileres de los terrenos siguen subiendo, Murillo teme que su familia no pueda quedarse en Carbondale.

"Mucha gente con la que crecí aquí se ha mudado al valle, y no solo a Glenwood o New Castle", dijo Murillo. “Me refiero a Silt, Rifle, Parachute”.

Murillo, que es entrenador de baloncesto en el instituto Roaring Fork y dirige una empresa de esgrima con su padre, dice que mudarse más lejos de su trabajo, donde los precios son más asequibles, significaría pasar menos tiempo en casa.

“Tengo dos niñas pequeñas, si tengo que viajar cuatro horas al día, ¿cuánto tiempo voy a pasar con ellas, con mi familia?”, se pregunta.

Murillo y Carballo coinciden en que las leyes actuales de Colorado son un buen comienzo, pero les gustaría que se hiciera más para proteger a los residentes de casas móviles a nivel estatal y local.

Con aproximadamente un mes para recaudar fondos y convencer al propietario de que les venda, no se dan por vencidos.

“Tenemos 120 días para eso, ya pasó parte de este tiempo”, dijo Carballo. “Pero nosotros vamos a seguir luchando por el sustento de nuestras familias, por el sustento de nuestros hijos”.

Esta historia forma parte de la serie “Cost of Living” (El costo de la vida) de Aspen Public Radio, que cuenta con el apoyo de una subvención de United Way of Eagle River Valley.