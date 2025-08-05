Jóvenes indígenas completan un viaje histórico por el río Klamath con la ayuda de una organización sin fines de lucro con sede en Aspen tras la eliminación de las presas

You can find an English-language version of this story here .

KLAMATH, California — A principios de este mes, en un espeso bosque a lo largo de la remota costa norte de California, un grupo de kayakistas indígenas, en su mayoría jóvenes, se adentraron en las aguas cristalinas del río Klamath, recientemente liberado de su presa .

Los jóvenes, de entre 13 y 20 años, procedentes de más de seis tribus de la cuenca del Klamath, junto con varios instructores, llevaban un mes remando y habían recorrido más de 300 millas.

En pocas horas llegarían al océano Pacífico, convirtiéndose en uno de los primeros grupos en más de un siglo en descender el río desde su nacimiento en el sur de Oregón hasta su desembocadura en el norte de California. La expedición comenzó a principios de junio, tras la finalización el otoño pasado del mayor proyecto de eliminación de presas de la historia, destinado a restaurar las poblaciones de salmón, mejorar la calidad del agua y apoyar las tierras gestionadas por las tribus.

En el grupo se encontraba Carmen Ferris, de 15 años, miembro de la tribu Hoopa Valley, que proviene de una larga estirpe de pescadores del río Trinity, en California.

“El Trinity es el mayor afluente del Klamath”, explicó. “Así que siento que tengo una profunda conexión y ascendencia con ambas aguas”.

Carmen y otros 40 kayakistas indígenas habían pasado años entrenándose para la expedición con la ayuda de Ríos to Rivers. Fundada por Weston Boyles, de 38 años y residente en Aspen, esta organización sin fines de lucro trabaja con jóvenes indígenas de todo el mundo para proteger los ríos a través de programas de defensa, educación e intercambio.

Erik Boomer / Cortesía de Ríos to Rivers Scarlett Schroeder, de 13 años, a la izquierda, y Coley Miller, de 14, que pertenecen a tribus del Alto Klamath, posan con sus remos en la orilla del río Klamath. El grupo Paddle Tribal Waters, formado por jóvenes de entre 13 y 20 años de más de seis tribus de la cuenca del Klamath, junto con varios instructores, fue uno de los primeros en un siglo en remar por el río, que ahora fluye libremente tras la eliminación de varias grandes presas hidroeléctricas el año pasado.

Remada histórica

En previsión de la eliminación de cuatro de las seis presas del Klamath, Boyles se asoció con jóvenes indígenas locales e instructores de kayak para poner en marcha el programa Paddle Tribal Waters , con el objetivo de apoyar a los jóvenes miembros de la tribu que desean ser los primeros en remar en el río, en su mayor parte de flujo libre, desde que se construyó la primera presa en 1918.

Aunque Carmen había oído hablar de las presas mientras crecía, no fue hasta que se unió al programa cuando conoció toda la historia de los décadas de esfuerzos de las tribus y los ecologistas, incluida su propia gente del valle de Hoopa, para eliminar las presas del Klamath y restaurar el salmón del que dependían las tribus locales.

“Yo pensaba: ‘Dios mío, eso está pasando, y está cerca’”, dijo. “Estaba en shock y aprendí sobre la historia y lo que mis antepasados y mi pueblo habían pasado para que estas presas finalmente desaparecieran”.

Erik Boomer / Cortesía de Ríos to Rivers Ruby Rain Williams, de 18 años, de la tribu Karuk, y varios otros kayakistas de Paddle Tribal Waters, navegan por un tramo de aguas bravas en el río Klamath, a lo largo de la frontera entre California y Oregón. El grupo de jóvenes indígenas locales se entrenó durante varios años con el apoyo de la organización sin fines de lucro Ríos to Rivers, con sede en Aspen, para ser de los primeros en un siglo en remar por el río, recientemente liberado de presas.

Carmen pasó dos años en el programa Paddle Tribal Waters, asistiendo a clases impartidas por la tribu sobre los ecosistemas fluviales, la defensa de los derechos y el conocimiento cultural, además de aprender a navegar en kayak en aguas bravas tanto en su propio patio trasero como en viajes de intercambio a Chile.

“Me enamoré del kayak”, dijo. “Y entonces pensé: ‘Definitivamente voy a hacer el descenso, ahora no puedo dejar el kayak’”.

El trayecto desde el nacimiento del río hasta el Pacífico fue complicado, con campamentos en zonas remotas y rápidos de clase 4 como “Big Ikes” en el alto Klamath.

“Me golpeé contra este agujero durante un rato y, si no hubiera sabido cómo girar, probablemente habría acabado nadando ese día, lo que no habría sido nada divertido, porque había muchas rocas”, cuenta. “Al final, salí ilesa, pero todos me decían: ‘Carmen, ¿qué ha pasado?’”.

Ruby Rain Williams, de la tribu Karuk, que cumplió 18 años durante el viaje, dijo que el grupo de remeros se enfrentó a otros retos además de navegar por rápidos técnicos y peligrosos.

“Hubo algunas partes difíciles, como levantarse cada mañana a las 6:30, y también los días de aguas tranquilas en el lago con viento en contra fueron bastante traicioneros”, dijo Ruby.”

También aprendieron algunas lecciones valiosas sobre los viajes por el río, incluida la importancia de protegerse del sol.

“Recuerdo que los primeros días todos decíamos: ‘Oh, no necesitamos protector solar. Nunca usamos protector solar’”, dijo Ruby. “Ya sabes, estamos nadando en el río todo el día y me puse zinc rosa en la cara solo por la apariencia y me quemé las mejillas y orejas, e incluso los ojos porque no llevaba gafas de sol. Fue horrible”.

Cortesía de Cal Poly Humboldt Un mapa de la cuenca del río Klamath muestra las cuatro presas hidroeléctricas que se eliminaron el año pasado: Iron Gate, Copco 1, Copco 2 y J.C. Boyle. Las dos presas restantes en la cuenca alta del río (situadas al oeste y noroeste de la presa J.C. Boyle y representadas como puntos grises) se utilizan principalmente para el riego agrícola.

Paisaje remodelado

A lo largo del río, los jóvenes kayakistas vieron cómo la eliminación de la presa y los esfuerzos de restauración habían comenzado a remodelar el paisaje y las comunidades mientras remaban por antiguos embalses y emplazamientos de presas, incluido el cañón Kikacéki, en el norte de California, donde durante décadas el agua había sido desviada hacia una central eléctrica, dejando un tramo seco del lecho del río.

Las cuatro presas hidroeléctricas recientemente eliminadas, construidas entre 1918 y mediados de la década de 1960, seguían produciendo cantidades relativamente bajas de electricidad. Según PacifiCorp, que explotaba las presas y es propiedad de la empresa Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, las instalaciones producían menos del 2 % de la energía total generada por la empresa, suficiente para abastecer a unos 70,000 hogares a plena capacidad operativa.

Además de la pérdida de una cantidad relativamente baja de energía, la eliminación de las presas suscitaba otras preocupaciones. Entre ellas figuraban los posibles efectos del drenaje de los embalses, como la exposición de lugares sagrados de enterramiento que anteriormente estaban sumergidos, el aumento del riesgo de incendios, la pérdida de ingresos fiscales para los condados cercanos y la disminución del valor de las propiedades situadas junto al lago.

Aun así, los científicos y los defensores de la eliminación de las presas sostuvieron que estas y sus embalses empeoraban la calidad del agua del río y que su eliminación reduciría la probabilidad de acumulación de sedimentos, la proliferación de algas tóxicas y las enfermedades que prosperan en aguas más cálidas y estancadas y que son perjudiciales para el salmón. También sostuvieron que las presas impedían que el salmón regresara a su hábitat río arriba, donde los peces desovan y las crías crecen antes de migrar al océano.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio El río Klamath, que ha sido recientemente modificado con el desmantelamiento de estructuras, pasa por el sitio donde se ubicaba el embalse del lago Copco, denominado así por la presa Copco 1, en el norte de California. Se están realizando trabajos de restauración en la zona situada por encima del antiguo emplazamiento de la presa, aunque aún persisten restos del embalse previo en el entorno.

Finalmente, las tribus locales y otros defensores de la eliminación de las presas llegaron a un acuerdo con PacifiCorp y los reguladores federales, y en 2022 se aprobó la eliminación de las cuatro presas ubicadas en el tramo inferior del Klamath.

Con el fin de aliviar algunas de las preocupaciones de la comunidad, la Klamath River Renewal Corporation (KRRC), que ayudó a negociar el acuerdo para la eliminación de las presas, y Resource Environmental Solutions (RES) supervisan ahora los esfuerzos de restauración. Entre ellos se incluye la colaboración con los bomberos preocupados por la pérdida de un recurso para la lucha contra los incendios forestales una vez que se drenen las presas, con el fin de instalar sistemas de hidrantes secos que permitan a las brigadas extraer agua directamente del río.

También colaboraron con la Nación India Shasta para mitigar el riesgo de daños a los yacimientos culturales recién expuestos. El año pasado, el estado de California también devolvió al grupo parte de los terrenos cercanos a una de las antiguas presas.

Otros proyectos de restauración incluyen la excavación de los sedimentos que se habían acumulado detrás de las presas y la plantación de miles de millones de semillas autóctonas a lo largo de las riberas del río y en los antiguos emplazamientos de las presas.

Las dos presas que quedan en la parte alta del río, en el sur de Oregón, se utilizan principalmente para desviar el agua para el riego y la agricultura. Durante su viaje de un mes por el río, que comenzó en Chiloquin, Oregón, el grupo Paddle Tribal Waters transportó sus kayaks por tierra y los transportó a mano alrededor de estas presas restantes.

Erik Boomer / Cortesía de Ríos to Rivers Los jóvenes de Tribal Paddle Waters practican kayak debajo de la presa Keno, una de las dos presas que quedan en la parte alta del río Klamath. El grupo de la expedición transportó sus kayaks por tierra y los trasladó por tierra alrededor de las dos presas restantes.

Regreso del salmón

Brook Thompson, científico y miembro de las tribus Yurok y Karuk, investiga los ciclos de vida del salmón y la calidad del agua, y se unió a los remeros durante los últimos días en el río.

A pesar de una inesperada muerte masiva de salmones tras la demolición de la primera de las cuatro presas el año pasado, Thompson afirmó que ahora se han abierto cientos de kilómetros de hábitat para los peces en el Klamath y sus afluentes, y que las poblaciones de salmones, que estaban disminuyendo, ya están regresando para desovar en mayor número.

“Realmente no sabíamos qué iba a pasar con los salmones y si volverían enseguida o si tardarían años”, dijo Thompson. “Así que el hecho de que empezaran inmediatamente a pasar por donde estaban las presas es muy emocionante para mí como miembro de la tribu”.

Según Thompson, los investigadores también han detectado menores índices de parásitos portadores de enfermedades y algas tóxicas desde que se retiraron las presas el año pasado.

Thompson decidió estudiar ingeniería medioambiental, infraestructuras hidráulicas y ecosistemas después de que decenas de miles de salmones muertos obstruyeran el curso inferior del río durante una grave sequía en 2002, tras una decisión del Gobierno de Bush que revocó las medidas de protección medioambiental y permitió a los agricultores de la cuenca alta del Klamath desviar gran parte del agua restante.

“Ser testigo de primera mano de la muerte de miles de peces en el río cuando tenía 7 años me devastó personalmente, porque estos salmones no son solo una fuente de alimento para mi familia, no eran solo nuestros ingresos —yo pagué toda mi ropa y material escolar vendiendo pescado cuando era niño—, sino que también son un vínculo con la familia, son mi conexión con mis antepasados y son realmente el sustento de las tribus de aquí”, dijo Thompson.

Matt Baker / Cortesía de Ríos to Rivers Jóvenes remeros indígenas forman un círculo con sus kayaks en el agua cerca del nacimiento del río Klamath, en Chiloquin, Oregón, a principios de junio. La mayoría del grupo nunca había practicado kayak antes de unirse al programa Paddle Tribal Waters en 2022.

Ahora que se han eliminado las presas, Thompson espera que la reconexión con el río, entre otras cosas a través de la pesca del salmón y las actividades recreativas, pueda ayudar a abordar el aumento de los problemas de salud, como las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, así como los retos de salud mental a los que se enfrentan las tribus de la región, entre ellos adicción y suicidio .

“Cuando pierdes esa cultura, tienes todos estos problemas de salud y hay gente que muere por ello”, dijo Thompson. “Sé que, en mi caso, si no estoy junto al río y no tengo la oportunidad de pescar, rezar y dar gracias por este alimento que nutre mi cuerpo y me conecta con mis antepasados, tampoco me siento tan bien mentalmente”.

Aunque el Klamath fue en su día el tercer río con mayor producción de salmón de la costa oeste, los jóvenes como Ruby, miembro de la tribu karuk, solo habían oído historias de aquellos tiempos.

“Mi abuela y mi padre siempre me contaban que antes había tanto salmón en el río que se podía cruzar caminando sobre sus lomos y casi llegar a la otra orilla”, explica Ruby. “Había tantos que mi abuelo iba a pescar con arpón y podía verlos nadar en el río, porque estaba muy limpio y sano”.

Durante un viaje de exploración en otoño, antes de su viaje de un mes, Ruby y otro joven kayakista fueron de los primeros en presenciar la migración del salmón por uno de los antiguos emplazamientos de la presa en el cañón de Kikacéki.

“Miramos hacia abajo y vimos salmones volando río arriba, se les veía la cabeza por encima del borde del río”, dijo Ruby. “Nunca había visto algo así. Poder decir que vi a algunos de los primeros salmones llegar hasta donde antes estaban las presas fue increíble”.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Ma-Kaych McConnell, a la derecha, y varios de sus compañeros kayakistas de Paddle Tribal Waters se preparan para zarpar hacia el río Klamath el 10 de julio, un día antes de llegar al océano Pacífico. Alrededor de 15 de los jóvenes remeros completaron el descenso completo de 310 millas por el río, y unos 30 más se unieron al grupo para la segunda mitad del viaje.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Carmen Ferris, en el kayak rojo, de la tribu Hoopa Valley, y Ruby Rain Williams, en el kayak azul, de la tribu Karuk, flotan en un tranquilo tramo del río Klamath el día antes de llegar al océano Pacífico. Las dos jóvenes remeras crecieron escuchando historias de sus mayores sobre una época en la que el río, sin presas, abundaba en salmones.

Solo es el principio

John Acuna, miembro de la tribu Hoopa Valley e instructor de kayak de Ríos to Rivers, ayudó a guiar al grupo de jóvenes por el Klamath solo unos años después de iniciarse en este deporte.

A pesar de que la larga expedición está llegando a su fin y solo queda un día en el río, Acuna considera que este descenso de un mes es el comienzo de algo más grande.

“Esta es la mayor eliminación de presas de la historia, y la pregunta es: “¿Qué hacemos ahora?”, dijo Acuña. “La esperanza es que esto siente un precedente para otros ríos afectados por presas y ríos amenazados por presas, y creo que nuestro trabajo acaba de empezar”.

Jaren Roberson, miembro de la junta directiva de Ríos to Rivers y guía fluvial, que creció en Arizona, está de acuerdo y espera que la reciente eliminación de la presa sirva de modelo para que sus propias tribus Diné (Navajo) y Hopi tengan más voz en la distribución del agua en la cuenca del río Colorado.

“Los pueblos indígenas deberían tener un papel importante en la gestión de estos recursos, porque son ellos quienes los han cuidado y han vivido en estos lugares durante generaciones y generaciones”, afirma Roberson.

Durante los últimos días del viaje, Boyles, fundador de Ríos to Rivers, invitó a grupos indígenas de Bolivia, Chile y Nueva Zelanda a unirse a una flotilla con decenas de miembros de tribus y comunidades locales, que acompañaron a los remeros de larga distancia mientras se acercaban al final de su viaje.

Después, los visitantes fueron invitados a compartir sus experiencias con las presas en sus propias comunidades durante un simposio de dos días en la reserva Yurok, cerca de las localidades californianas de Requa y Klamath, donde el río se encuentra con el océano.

“En otras cuencas, los errores de construir presas, de destruir el hábitat y la cultura, pueden evitarse si aprendemos del pasado”, dijo Boyles, dirigiéndose al público del simposio el 12 de julio. “Y ese es nuestro objetivo y nuestra visión: asegurarnos de que las personas que viven en cuencas fluviales que aún no se han visto afectadas o que podrían evitar los grandes impactos de las presas puedan venir aquí, al Klamath y a otras partes del mundo, y aprender de todas vuestras experiencias vividas”.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Jóvenes kayakistas de Paddle Tribal Waters abrazan a un ser querido en la playa el 11 de julio tras completar un viaje de 310 millas hasta el océano Pacífico. Los miembros de la comunidad dieron la bienvenida a los remeros con una ceremonia tradicional de oración en la playa.

Llegar al océano

El 11 de julio, último día de la travesía de un mes, decenas de miembros de la comunidad se alinearon en la playa y vitorearon cuando la flotilla, con los jóvenes kayakistas a la cabeza, emergió de la niebla y remó hacia el océano Pacífico.

Clarence Hostler, de las tribus Hoopa Valley, Yurok y Karuk, y dos hombres más jóvenes trajeron tambores tradicionales para dar la bienvenida a los remeros.

Él creció nadando en el río cuando era niño en la década de 1950, pero tuvo que dejar de hacerlo después de sufrir una erupción cutánea por las algas tóxicas.

“Así que no había vuelto al agua del Klamath desde 1965, y hace solo un par de días me uní al grupo de remo y fue en un tramo del río en el que nunca había estado porque no quería volver a sufrir esa erupción”, dijo Hostler. “Y luego, al estar con el grupo, me di cuenta de que era un triunfo del espíritu que volvía al río, que podíamos volver a vivir con el río después de que tantos de nosotros tuviéramos que alejarnos de él debido a la contaminación”.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Clarence Hostler, de las tribus Hoopa Valley, Yurok y Karuk, espera en la orilla, en la desembocadura del río Klamath, para dar la bienvenida a los jóvenes remeros indígenas cuando llegan al océano. Hostler, que creció en el río en la década de 1950, fue testigo de décadas de violencia, protestas y batallas legales por los derechos de pesca y del agua antes de que se retiraran las presas el otoño pasado.

Ver a los jóvenes kayakistas remar en el río, después de décadas de violencia , protestas y batallas legales por los derechos de pesca y del agua en el Klamath, le hizo llorar.

“Muchos de los primeros luchadores tuvieron que hacer el trabajo difícil, y algunos de nosotros, los más mayores, somos los que conservamos el conocimiento de las viejas costumbres”, dijo Hostler. “Pero ahora, el verdadero trabajo comienza con estos jóvenes activistas en el agua, porque aún hay más agua contaminada en la que hay que trabajar”.

Cuando Carmen y sus compañeros kayakistas llegaron al océano y se bañaron en las olas, sintió el peso de esa historia.

“No deberíamos tener que hacer esto, es decir, no debería haber habido presas en primer lugar, pero luchamos mucho durante casi un siglo, durante décadas y décadas, y ahora las presas finalmente han desaparecido”, dijo Carmen.

A pesar de la tristeza y la frustración por lo que ha sufrido su pueblo, Carmen está orgullosa de lo que ella y sus compañeros han conseguido.

“Estamos haciendo historia”, dijo. “Esto es algo que nunca pensé que haría, pero hoy lo estoy haciendo”.

Ahora que las presas han sido eliminadas, Carmen y varios de los otros jóvenes kayakistas que ya han creado sus propios clubes de kayak están deseando volver a sus comunidades para ayudar a la próxima generación de jóvenes remeros a recuperar sus ríos y su herencia ancestral.

Esta historia ha sido producida por Aspen Journalism y Aspen Public Radio, en colaboración con The Water Desk del Centro de Periodismo Ambiental de la Universidad de Colorado en Boulder.

Esta noticia fue traducido en Español por Convey Language Solutions.