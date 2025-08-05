Trump dijo que ICE se centraría en los delincuentes peligrosos, pero los datos indican lo contrario en la región de las Montañas Rocosas

You can find an English-language version of this story here .

La administración Trump y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos han afirmado que los agentes federales de inmigración están apuntando a delincuentes peligrosos en las recientes operaciones de control. Sin embargo, los datos de arrestos del ICE de este año, obtenidos recientemente a través de una demanda presentada por The Deportation Data Center de la Universidad de California, Berkeley, indican lo contrario para la región de las Montañas Rocosas.

Varios periodistas de The Colorado Sun y WyoFile, de Wyoming, analizaron los datos regionales y descubrieron que la mayoría de las personas detenidas por el ICE este año en Colorado y Wyoming no tenían antecedentes penales.

Eleanor Bennett, de Aspen Public Radio y Aspen Journalism, habló esta semana con Sandra Fish y Taylor Dolven, de The Colorado Sun, para conocer más detalles sobre sus hallazgos.

La siguiente conversación ha sido editada para mayor claridad y brevedad.

Eleanor Bennett: Taylor, ¿puedes empezar por contarnos lo que has averiguado sobre el número de detenciones en nuestra región de las Montañas Rocosas?

Taylor Dolven: Sí. Para este reportaje, hemos analizado todas las detenciones realizadas por la Oficina de Denver, que incluye tanto Colorado como Wyoming, y hemos visto que las detenciones de inmigrantes entre el 20 de enero y el 26 de junio de este año en Colorado se han cuadruplicado en comparación con el mismo periodo del año pasado, y casi se han triplicado en Wyoming, lo que supone un aumento considerable de las detenciones del ICE, un aumento vertiginoso de las cifras.

Bennett: Y la administración Trump dice que está dando prioridad a los inmigrantes con antecedentes penales, pero eso no es lo que has encontrado en Colorado y Wyoming.

¿Puedes hablar de lo que has averiguado, por ejemplo, quiénes han sido detenidos en nuestra región desde que Trump asumió el cargo?

Dolven: Este año, el porcentaje de personas detenidas que tenían antecedentes penales en el momento de su detención fue del 39%, lo que supone un descenso considerable con respecto a la administración Biden, cuando el porcentaje de personas detenidas por el ICE con antecedentes penales era del 61%. Por lo tanto, estamos viendo un cambio real y una despriorización de las personas con antecedentes penales bajo la administración Trump, al menos eso es lo que muestran los datos.

Bennett: Parece que has podido desglosar algunos de estos datos por condados.

Sandra, ¿qué nos puedes decir sobre las detenciones del ICE en nuestra zona de Roaring Fork y el valle del río Colorado?

Sandra Fish: Eleanor, durante la era Trump, los condados de Pitkin y Garfield tuvieron menos de 50 detenciones. Es menos del 2% de las casi 3200 detenciones que hemos examinado. Y hay un aumento del 75% en los dos condados bajo Trump en comparación con Biden, pero es un aumento mucho menor que el que experimentó el estado en su conjunto. En realidad, la mayoría de estas detenciones se concentran en zonas urbanas: Denver, Aurora, Colorado Springs.

Bennett: Sé que ha habido algunas redadas y detenciones masivas en Colorado, pero han sido poco frecuentes en Wyoming.

Taylor, ¿puedes hablar de las tácticas que sabemos que está utilizando el ICE?

Dolven: Los datos que hemos analizado, que proceden del ICE, no incluyen mucha información sobre la naturaleza de las detenciones, pero sabemos por entrevistas con defensores de los inmigrantes que parece que se están produciendo muchas detenciones en lugares de trabajo, en domicilios y en los tribunales de inmigración.

Entrevisté a una abogada que ha trabajado representando a inmigrantes en Colorado durante los últimos 15 años, y me dijo que nunca había visto que arrestaran a alguien con un reclamo de asilo pendiente que no tuviera condenas penales, y que hoy en día ve eso con bastante frecuencia, según me dijo.

Otra tendencia que nos comentaron los defensores con los que hablamos es que, a menudo, parece que el ICE persigue a alguien de quien tiene el nombre, pero cuando llegan al lugar de trabajo o al domicilio de esa persona, acaban arrestando a muchas más personas de las que pretendían. Por lo tanto, hay mucha más gente afectada por este tipo de política de deportación masiva que con las administraciones anteriores.

Bennett: Los datos regionales sobre las detenciones del ICE solo están disponibles desde hace poco.

Sandra, ¿por qué ha sido tan difícil obtener esta información y cuáles son algunas de las limitaciones con las que te has encontrado incluso con este conjunto de datos más reciente?

Fish: Es decir, el Centro de Datos sobre Deportaciones de la Universidad de California, Berkeley, demandó al gobierno federal para obtener estos datos del ICE, pero el ICE ni siquiera confirma que sean exactos.

Y tengo que decir que una de mis grandes reservas con respecto a cualquier dato gubernamental es que lo introducen seres humanos, y los seres humanos a veces cometen errores. Además, tengo la sensación de que muchas agencias recopilan datos, pero nunca los analizan ni los comentan.

Así que los datos sobre detenciones con los que hemos trabajado aquí se consideran los más fiables de los cinco conjuntos de datos que recibieron, y son los que han analizado The Sun y otros importantes medios de comunicación.

Bennett: Y Sandra, quiero terminar preguntándote por qué consideras que era importante investigar a quiénes ha estado persiguiendo el ICE bajo la administración Trump.

Fish: Desde el 20 de enero hemos recibido mucha información anecdótica que indica que muchas de las personas detenidas por el ICE tienen trabajo. Son personas que tienen hijos nacidos aquí y, por lo tanto, son ciudadanos. Y creo que es importante examinar estos datos y ver que realmente lo confirman.

Y creo que la gente debería preocuparse un poco, tal vez, por el motivo por el que, incluso las personas con condenas, muchas de ellas por conducir ebrias o por infracciones de tráfico. Así que los datos confirman las pruebas anecdóticas. Y creo que siempre es importante tratar de obtener esos datos para poder confirmar, o no, lo que dice la gente.

Esta noticia fue traducido en Español por Convey Language Solutions.