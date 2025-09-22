Un antiguo estudiante con visado J-1 recibe unos $17,000 en una demanda por salarios impagados contra Aspen Meadows

Una estudiante de derecho de 24 años de Macedonia del Norte que trabajó como camarera en el Aspen Meadows Resort, en el campus del Instituto Aspen, el verano pasado como parte del programa de visados de intercambio J-1 , ha recibido $17,008 en concepto de propinas, salarios y multas impagadas de su antiguo empleador tras presentar una denuncia ante el Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado.

En una notificación de resolución definitiva emitida por el departamento de trabajo del estado el 30 de mayo, los funcionarios que investigaron la denuncia presentada el 14 de agosto de 2024 concluyeron que el Meadows —propiedad del Instituto Aspen y gestionado por la empresa hotelera Salamander Collection, con sede en Virginia— “violó la ley de forma deliberada” al no pagar los salarios adeudados a Kristina “Tina” Velichkovikj.

“Para ser sincera, ahora me siento satisfecha”, declaró Velichkovikj el 1 de septiembre en una entrevista telefónica desde su país natal. “No se trata del dinero, se trata de la justicia que al final se ha impuesto”.

Velichkovikj, que trabajaba en el restaurante West End Social del complejo turístico, alegó que se le adeudaban $12,000 en propinas que había ganado pero que no le habían pagado, y $2,171 en salarios que le habían deducido de forma indebida de sus nóminas.

Según la Ley de Salarios de Colorado , la cantidad máxima que una persona puede reclamar en una denuncia salarial estatal es de $7,500. Según el Departamento de Trabajo, The Meadows tuvo que pagar multas adicionales a Velichkovikj después de no responder de forma sustantiva a una notificación de denuncia enviada el 9 de abril en la que se detallaban las acusaciones de salarios impagados.

Las autoridades estatales dijeron que se le dio al complejo turístico la opción de pagar los $7,500 adeudados antes de la fecha límite ampliada del 12 de mayo o presentar una respuesta exhaustiva al estado sobre las acusaciones de la denuncia salarial antes de la misma fecha límite. The Meadows no presentó una respuesta sustantiva ni pagó antes de la fecha límite, lo que dio lugar a que el estado le impusiera una multa equivalente al triple de la reclamación salarial máxima permitida de $7,500.

“La multa fue por el importe incrementado de tres veces los salarios adeudados porque la División determinó que el impago por parte del empleador fue intencionado”, afirmó el Departamento de Trabajo de Colorado en un comunicado el 12 de septiembre.

“El impago se considera intencionado cuando la conducta del empleador demuestra que este sabía o mostraba un desprecio temerario por el hecho de que su conducta infringía la ley”, continuaba el comunicado.

Tras recibir la notificación de la decisión definitiva del estado el 30 de mayo, los Meadows acordaron pagar antes de la fecha límite del 13 de junio, lo que redujo las multas. Al final, la cantidad total adeudada a Velichkovikj fue de $18 750, pero después de deducir los impuestos, ella recibió $17,008.

The Meadows no respondió directamente a las preguntas sobre la investigación del estado cuando se le pidió que hiciera comentarios, pero Theresa Silo, directora de recursos humanos de Salamander Collection, compartió la siguiente declaración:

“Estamos orgullosos de la experiencia que ofrecemos a los estudiantes J-1 en Aspen Meadows y, en colaboración con nuestros socios de contratación, nos comprometemos a mejorar continuamente el programa cada temporada”.

Velichkovikj fue una de los veinticuatro empleados J-1 de Meadows que enviaron una carta a finales del verano pasado a la dirección del complejo, así como a varios funcionarios de la ciudad de Aspen y a los medios de comunicación locales, en la que detallaban una serie de preocupaciones relacionadas con el pago de propinas y las prácticas salariales, el trato en el lugar de trabajo y las condiciones de alojamiento.

Otros dos J-1 que ayudaron a redactar la carta también confirmaron que presentaron denuncias individuales ante el Departamento de Trabajo del estado y remitieron sus preocupaciones al Departamento de Estado de los Estados Unidos, que supervisa el programa de visados J-1, pero hasta ahora, Velichkovikj es la única que ha recibido una indemnización por los salarios impagados.

Cuando se les pidió que comentaran las quejas el otoño pasado, la dirección del complejo turístico negó la mayoría de las acusaciones y afirmó que no habían infringido ninguna ley ni requisito del programa. Sin embargo, posteriormente cambiaron las políticas salariales del complejo turístico para los empleados J-1.

El complejo confirmó en enero que, a partir del invierno pasado, los J-1 que regresan tienen ahora el mismo salario base y acceso a las propinas que los empleados locales. The Meadows también afirmó que los nuevos J-1 tienen la oportunidad de aumentar sus salarios después de realizar un breve programa de formación, pero no especificó si los nuevos camareros J-1 del restaurante se incluirían en el mismo sistema de propinas que los trabajadores locales.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Un cartel de Aspen Meadows Resort da la bienvenida a los visitantes a las puertas del restaurante West End Social, situado en el campus propiedad del Instituto Aspen. El Departamento de Trabajo del estado determinó en mayo que el complejo turístico “violó la ley” al no pagar los salarios adeudados a un antiguo estudiante con visado J-1 que trabajó como camarero en el restaurante durante el verano de 2024.

Quejas sobre propinas y salarios

El programa de visados J-1 se creó como parte de la Ley de Intercambio Educativo y Cultural Mutuo de 1961 y tiene por objeto proporcionar una experiencia laboral y cultural significativa a los estudiantes internacionales y a los empleadores estadounidenses.

Antes de trabajar en The Meadows, Velichkovikj había pasado los dos últimos veranos trabajando con un visado J-1 en una tienda de recuerdos en Carolina del Norte y como camarera de restaurante en Nueva Jersey, y tenía muchas ganas de conocer otra parte del país.

“Quería probar una nueva experiencia porque, anteriormente, había trabajado en la playa, junto al mar”, explica Velichkovikj. “Había oído historias sobre el aire fresco y las montañas y había visto videos de gente famosa esquiando, por eso elegí Aspen”.

Durante su entrevista de trabajo con el director de recursos humanos de The Meadows, Darren Zemnick, Velichkovikj recuerda haber preguntado por una línea en su oferta de trabajo que decía que ganaría 20 dólares la hora como camarera de restaurante, pero que solo se llevaría a casa “propinas en efectivo” y no las propinas con tarjeta de crédito que ganaban los camareros habituales del restaurante West End Social del complejo.

Según ella, Zemnick le tranquilizó diciéndole que hablaría con los camareros locales para que la incluyeran en el fondo común de propinas cuando llegara.

Pero el primer día de trabajo, a Velichkovikj y a otros J-1 que también habían sido contratados como “camareros” se les dijo que serían clasificados como “camareros auxiliares” o “recogedores de mesas” y que no se les incluiría en el fondo común de propinas del restaurante.

“Nos quedamos en shock”, dijo Velichkovikj. “Lo intenté todo, me quejé a mi agencia patrocinadora, a mi gerente, pero no hubo resultado. ... Solo me dijeron que estaba en formación y que solo aceptaría propinas en efectivo”.

Tras varios días de formación oficial, Velichkovikj dijo que empezó a servir mesas por su cuenta, llegando a atender hasta seis mesas o 15 clientes a la vez. Según ella, su jefe también le asignó tareas adicionales, como la de recepcionista.

En noviembre, en respuesta a preguntas sobre el sistema de propinas, Silo dijo que “los estudiantes con visado J-1 de cuatro meses de trabajo y viaje forman parte de nuestro programa de formación hotelera, y no consideramos que los puestos de formación sean puestos con propinas”.

En lugar de incluirlos en el fondo común de propinas, Silo dijo que a los estudiantes J-1 se les pagaba una tarifa por hora más alta que a los camareros locales y se les garantizaba un mínimo de 32 horas semanales. En diciembre, The Meadows había publicado una oferta de trabajo como camarero de restaurante por $18 la hora más propinas y otra como recepcionista por $21 la hora con prestaciones a tiempo completo.

Sin embargo, según la información facilitada en noviembre por el Departamento de Trabajo de Colorado, las leyes estatales relativas a las propinas y los salarios justos exigen que todas las propinas se paguen al empleado que las ha ganado, “independientemente de si la propina se ha dejado en efectivo, con tarjeta, por vía electrónica o de cualquier otra forma”.

El departamento también aclaró que, según la legislación de Colorado, “los empleadores no pueden eludir las protecciones relativas a las propinas designando a los empleados como "temporales", "en prácticas" o cualquier otra denominación, si el empleado realmente realiza un trabajo por el que recibe propinas”.

Cortesía de Luka Horvat Luka Horvat, estudiante de medicina de 24 años de Croacia, recorre el campus de la Facultad de Medicina de Harvard como parte de un programa de observación médica este verano. Horvat, que trabajó con un visado J-1 en Aspen Meadows en el verano de 2024, sigue esperando una resolución del departamento de trabajo de Colorado sobre su reclamación salarial contra el complejo turístico.

Luka Horvat, un estudiante de medicina de 24 años de Croacia que trabajó con Velichkovikj en el restaurante West End Social del complejo turístico el verano pasado, presentó una denuncia similar por salarios ante el estado, pero aún no ha recibido una resolución definitiva.

A fecha de 12 de septiembre, el Departamento de Trabajo de Colorado confirmó que había recibido otras dos denuncias, además de la de Velichkovikj, de trabajadores con visado J-1 que trabajaron en The Meadows el verano pasado, incluida una reclamación salarial presentada en febrero que aún se está investigando.

“Se han puesto en contacto conmigo para pedirme más aclaraciones sobre algunos asuntos que abordé en ella”, dijo Horvat en un correo electrónico el 5 de septiembre. “Les he proporcionado toda la información accesible que tengo relacionada con mi reclamación”.

Horvat dijo que pensaba que la cláusula de su contrato de trabajo que establecía que solo recibiría “propinas en efectivo” significaba que las propinas de un fondo común se distribuirían en efectivo al final de cada día, una práctica que había visto en los restaurantes en los que había trabajado en Croacia.

“Así es como muchos de nosotros pensábamos que funcionaría, por lo que nos sorprendió a todos descubrir que no era así”, declaró Horvat en una entrevista en octubre. “Básicamente, estábamos ganando mucho dinero que no se nos pagaba de forma justa y, en mi opinión, era discriminatorio que no se nos pagara lo mismo que a los camareros locales por el mismo trabajo”.

Horvat y Velichkovikj fueron dos de los varios participantes en el programa de verano de cuatro meses con visado J-1 que decidieron dejar sus trabajos en Meadows antes de tiempo, a pesar de haber firmado un contrato de alojamiento que estipulaba que perderían su habitación y el depósito de $400 si dejaban su trabajo por cualquier motivo, y que seguirían estando obligados a pagar el alquiler hasta que su empleador encontrara un nuevo inquilino.

Velichkovikj, que se marchó a principios de agosto y consiguió otro trabajo de camarera en California, dijo que The Meadows le dedujo los dos últimos meses de alquiler de sus nóminas restantes, que ascendían a unos $1,916, y se quedó con el depósito de garantía, lo que la obligó a pedir dinero prestado para pagar su nueva vivienda en Lake Tahoe.

“Los últimos cheques de sueldo que se suponía que debía recibir... no los recibí”, dijo Velichkovikj. “Mi agencia patrocinadora de visados me dijo que no podían hacer nada al respecto, que solo podía ponerme en contacto con el Departamento de Trabajo del estado para reclamar los salarios impagados, así que presenté una denuncia”.

En su denuncia, Velichkovikj también alegó que le debían unos $254 por el alquiler que pagó a principios de junio, antes de que se le permitiera mudarse a su nueva vivienda. Ella y otros J-1 dijeron que no se les permitió mudarse hasta su orientación el 10 de junio, pero que aún así se les exigió pagar el alquiler de todo el mes.

Mientras tanto, Horvat dejó The Meadows en julio y consiguió dos nuevos trabajos en el restaurante Snowmass Club y como camarero en Stranahan's Whiskey Lodge.

Después de marcharse, Horvat dijo que The Meadows le dedujo de su última nómina el salario que había ganado durante su última semana de trabajo, que equivalía a más que el alquiler que le quedaba por pagar de julio, pero no cubría el coste total del alquiler de agosto y septiembre.

“Les dije que necesitaba ese dinero para pagar mi nueva vivienda, pero eso no les importó”, dijo Horvat. “Me redujeron todo el sueldo”.

Cortesía de Ştefan-Dragoş Cană Ştefan-Dragoş Cană, estudiante de ingeniería civil de 24 años, posa delante de su coche en su país natal, Rumanía. Cană, que trabajó con un visado J-1 en Aspen Meadows el verano pasado, vio cómo el departamento de trabajo de Colorado desestimaba esta primavera su denuncia por desigualdad salarial debido a la falta de personal y otros factores.

Se cierra la denuncia por “desigualdad salarial”

Otro J-1, Ştefan-Dragoş Cană, de Rumanía, que trabajó en The Meadows el verano pasado, también presentó una denuncia ante el Departamento de Trabajo de Colorado, pero su reclamación fue desestimada la primavera pasada.

A diferencia de Velichkovikj y Horvat, que presentaron “denuncias salariales”, Cană presentó una “denuncia por desigualdad salarial”. Un portavoz del departamento confirmó que se había cerrado la denuncia por desigualdad salarial presentada en agosto de 2024.

“No vamos a investigar más esta denuncia y se lo notificamos al denunciante en abril de 2025”, dijo el portavoz. “Este cierre no refleja el fondo de la demanda y se debe a una serie de factores, entre ellos la disponibilidad de personal”.

Este estudiante de ingeniería civil de 24 años trabajaba como camarero en banquetes y ganaba 20 dólares la hora sin propinas.

Cuando Cană aceptó el puesto el año pasado, entendió que los camareros de banquetes en The Meadows no recibían propinas, pero más tarde descubrió que ganaba menos que algunos de sus compañeros de trabajo sin visado J-1 que desempeñaban funciones similares. En diciembre, The Meadows había publicado una oferta de trabajo para un puesto de camarero de banquetes de guardia con un salario de 35 dólares la hora.

“Cuando ve la cantidad de trabajo que tiene que hacer y ve que otras personas en el mismo puesto y con el mismo trabajo cobran más, empieza a ser realmente frustrante”, dijo Cană en una entrevista en noviembre.

Aunque quería dejar su trabajo, Cană había pedido prestado dinero a su hermana para cubrir los aproximadamente $4,000 que le costaban las tasas del programa, el pago del visado, el seguro médico y los gastos de viaje, y no quería arriesgarse a perder el depósito de su vivienda o quedarse atrapado pagando el alquiler de dos lugares a la vez.

“No quería seguir allí, pero sabía que no podía dejarlo porque tendría que pagar el alquiler sin tener derecho a vivir allí y no podría permitírmelo”, explicó Cană.

Cană y otro participante en el programa J-1 que trabajó en Meadows el verano pasado también presentaron denuncias ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ninguno de los dos ha recibido noticias sobre sus denuncias desde el año pasado.

Un portavoz del Departamento de Estado dijo en un comunicado el 15 de septiembre que “no hace comentarios sobre quejas individuales”, pero “revisa todas las quejas e incidentes recibidos con la misma diligencia debida”.

El portavoz también aclaró el proceso del departamento para tramitar las quejas contra los patrocinadores de visados designados, diciendo que utiliza un “proceso de revisión” que incluye investigación, solicitudes de documentos y, en algunos casos, entrevistas y visitas a la sede del patrocinador para evaluar si las agencias cumplen con la normativa federal.

El portavoz no especificó si el departamento investiga a los empleadores que utilizan el programa de visados J-1, pero dijo que se “anima a los visitantes de intercambio a que se pongan en contacto primero con sus patrocinadores para obtener ayuda con cuestiones laborales o inquietudes sobre las condiciones de trabajo”. El portavoz dijo que los participantes en el programa J-1 que tengan inquietudes sobre sus puestos de trabajo o sus patrocinadores pueden ponerse en contacto con la línea de ayuda del departamento o enviar un correo electrónico directamente al programa.

Según los datos publicados el año pasado, el número de titulares de visados J-1 en diversos programas de empleo y prácticas en el código postal 81611 de Aspen pasó de 480 en 2018 a 939 en 2023.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Adi Hodžić, estudiante de 24 años de Bosnia-Herzegovina, posa al pie de la montaña Aspen el 9 de septiembre. Hodžić, uno de los veinticuatro estudiantes con visado J-1 que redactaron una carta de queja sobre el trato recibido en Aspen Meadows el verano pasado, regresó a Aspen para trabajar en el Limelight Hotel y el Gorsuch Ski Café este verano.

Otro patrocinador ofrece reembolsos

Una segunda agencia de patrocinio de visados que colocó a unos 14 estudiantes internacionales en The Meadows el verano pasado, Cultural Homestay International (CHI), confirmó en enero que había acordado conceder reembolsos completos del programa a los J-1 “que lo solicitaran”. Mary Wolfe, directora sénior de programas de CHI, se negó a revelar cuántos eran, pero al menos tres J-1 confirmaron que recibieron los reembolsos.

“CHI mantiene su compromiso con el bienestar de todos los visitantes de intercambio y ha llevado a cabo una exhaustiva diligencia debida para responder a las preocupaciones relacionadas con Aspen Meadows”, afirmó Wolfe en un comunicado el 11 de septiembre.

A los participantes con visado J-1 que aceptaron la oferta de reembolso se les pidió que firmaran un acuerdo en el que renunciaban a su derecho a demandar al patrocinador. Cană fue uno de los que firmó el acuerdo y recibió un reembolso de $1055 de CHI en enero.

“Al principio, no quería ningún dinero de ellos. Solo quería que estos problemas se escucharan y se solucionaran de alguna manera”, afirmó Cană. “Para mí, el reembolso fue una ventaja adicional, pero si alguien hubiera querido pagar la cantidad real de dinero que nos corresponde, habría sido mucho más”.

Adi Hodžić, un estudiante de ingeniería de software de 24 años de Bosnia-Herzegovina, también confirmó que aceptó una oferta de reembolso similar de CHI el invierno pasado.

“Teníamos la opción de firmar su acuerdo de reembolso y aceptar la cantidad que nos ofrecían, o ir a los tribunales y ver cómo acababa todo”, explicó Hodžić. “En mi opinión, CHI no hizo su trabajo de supervisar nuestro programa, porque cada vez que nos quejábamos del trato injusto en el trabajo y de las condiciones de alojamiento, simplemente posponían las respuestas y decían que nos ayudarían, pero nunca lo hicieron realmente”.

En respuesta a estas mismas acusaciones el otoño pasado, Wolfe dijo que la agencia investigó “de forma proactiva” las quejas y se comunicó con los participantes del programa J-1 en Meadows “para abordar y resolver los problemas”.

Aunque Hodžić y Cană firmaron la oferta en las oficinas de las agencias locales de sus países de origen que les asignaron el patrocinador del visado J-1, ambos dijeron que no solicitaron el reembolso de los aproximadamente $400 a $500 que pagaron a sus agencias locales.

“No les pedí un reembolso, porque considero que hicieron su trabajo”, dijo Cană. “Su trabajo era ponerme en contacto con el patrocinador del visado y asegurarse de que fuera a Estados Unidos, eso es lo que hacen”.

En noviembre, se ofreció un acuerdo de reembolso similar a los J-1 como Velichkovikj y Horvat, que estaban patrocinados por InterExchange. El patrocinador no respondió a las solicitudes de comentarios el otoño pasado, pero comunicó a varios J-1 por correo electrónico que ya no trabajaría con The Meadows.

El 11 de septiembre, CHI volvió a confirmar que tampoco seguiría trabajando con The Meadows.

“En este momento, CHI no está considerando restablecer su asociación con Aspen Meadows y da por cerrado este asunto”, afirmó Wolfe en un comunicado.

Según Wolfe, la agencia patrocinadora rechazó a varios J-1 del programa de verano de 2024 que solicitaron volver a Aspen Meadows para este verano y actualmente no colabora con ningún otro empleador de la zona de Aspen.

Aunque no pudo trabajar con otro empleador de Aspen a través de CHI, Hodžić, junto con varios otros, regresó a la ciudad con un visado J-1 con InterExchange este verano.

Hodžić consiguió un trabajo en el restaurante Limelight Hotel, propiedad de la empresa matriz de Aspen Skiing Co., Aspen One. También consiguió un segundo trabajo en Gorsuch Ski Café, situado en la base de Aspen Mountain.

A través de su empleador principal, Hodžić pudo conseguir alojamiento en Aspen por $660 al mes en un apartamento compartido de dos dormitorios, en comparación con los $850 al mes que pagaba en Meadows por compartir una habitación doble en un antiguo motel de Glenwood Springs.

En cuanto a Velichkovikj, este año terminará su carrera de Derecho en Macedonia del Norte y espera utilizar su futura profesión para ayudar a otras personas que se enfrentan a desigualdades.

“Como estudiante de Derecho, mi trabajo es luchar por la justicia”, afirma Velichkovikj. “Espero poder ser un ejemplo para los próximos estudiantes J-1, para que se den cuenta de que tienen derechos y no pueden ser tratados de forma injusta”.