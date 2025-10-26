Nuevos datos confirman el aumento de las detenciones de inmigrantes y un cambio en el perfil de las personas detenidas

Read this article in English.

Conforme la administración Trump avanza con su compromiso de reforzar las acciones de control migratorio y aduanero, los datos publicados recientemente revelan que ha ido en aumento el número de arrestos en los condados de Pitkin, Eagle y Garfield.

Según un análisis realizado por Aspen Journalism a partir de datos del ICE obtenidos a través de una demanda presentada por el Centro de Derecho y Política Migratoria de la UCLA y publicados por el Proyecto de Datos sobre Deportaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, entre el 20 de enero y el 28 de julio de este año, el ICE detuvo a unas 37 personas en la región de los tres condados.

Esto representa aproximadamente el triple de personas detenidas en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, los registros históricos indican que 2024 fue un año con cifras relativamente bajas de detenciones por parte del ICE en la región. En Colorado, las detenciones se cuadruplicaron después de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo en comparación con el mismo período de 2024, según un análisis regional similar de los datos del ICE realizado por The Colorado Sun y WyoFile y publicado en julio. Estas cifras locales y estatales no incluyen las detenciones de inmigrantes realizadas por otras agencias federales que colaboran con el ICE, como Investigaciones de Seguridad Nacional, Alguaciles de los Estados Unidos y Aduanas y Protección Fronteriza.

A pesar de las repetidas afirmaciones de la administración Trump y del ICE de que se centran en delincuentes peligrosos, aproximadamente la mitad de las personas detenidas en los valles de Roaring Fork y Colorado River en lo que va de año no tenían antecedentes penales, en comparación con el 8% de los detenidos bajo la administración Biden entre el 20 de enero y el 28 de julio del año pasado.

Además de las 19 personas con antecedentes penales detenidas en 2025, 11 detenidos tenían cargos penales pendientes. Esto significa que alrededor del 20% de los detenidos no tenían ni cargos pendientes ni condenas, mientras que todas las personas detenidas el año pasado tenían alguno de estos dos.

Esta tendencia se ha observado en todo Colorado y los Estados Unidos , donde la mayoría de las personas detenidas por el ICE este año por encontrarse en el país sin estatus legal carecían de antecedentes penales.

A nivel local y estatal, el delito más grave registrado con mayor frecuencia por el ICE para las personas con antecedentes penales fue conducir bajo los efectos de drogas o alcohol, según muestran los datos de este año. Otros “delitos más graves” registrados para los detenidos locales este año iban desde agresiones y violencia doméstica hasta infracciones de tránsito y uso fraudulento de tarjetas de crédito.

En respuesta a una solicitud de comentarios sobre estos hallazgos, un portavoz de la oficina local del ICE en Denver dijo que la agencia está "cumpliendo su misión de identificar y expulsar” a los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales, así como a "otros que han violado las leyes de inmigración de nuestro país". El portavoz del ICE añadió que todas las personas "que violen la ley de inmigración de Estados Unidos" pueden ser arrestadas, detenidas y, en algunos casos, deportadas.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio El abogado de inmigración de Glenwood Springs, Fred Hartman, en el centro, y los asistentes legales Frida Wiggins, a la izquierda, y Ramiro Escontrias, posan frente a un mapamundi en su bufete, que representa la diversidad de clientes a los que han ayudado a lo largo de los años. Hartman y su equipo han estado trabajando para ayudar a varios clientes locales que fueron arrestados por el ICE este año, entre ellos Kevin, un joven guatemalteco que reúne los requisitos para obtener la tarjeta de residencia, pero que sigue detenido en Aurora.

"Una batalla cuesta arriba"

Entre los detenidos este año sin condena penal se encuentra Kevin, un joven de Guatemala que vivía en el condado de Garfield después de cruzar ilegalmente a Estados Unidos el otoño pasado. (Aspen Journalism y Aspen Public Radio no utilizan el nombre completo de Kevin porque su abogado expresó su preocupación de que compartirlo pudiera afectar a su caso de inmigración).

"Apenas había estado viviendo aquí en este país", dijo Kevin. "No me dieron una oportunidad... Yo quería hacer las cosas bien, pero no se pudo".

Como muchos inmigrantes, Kevin llegó a Estados Unidos en busca de oportunidades para él y para su familia en Guatemala.

"Yo quise venir a Estados Unidos para estudiar aquí y conseguir un trabajo y ayudar a mi familia allá en mi país", dijo Kevin en una reciente entrevista telefónica desde un centro de detención del ICE en Aurora. "En Guatemala, está duro para ayudar a la familia, para poder hacer algo, para oportunidad".

Kevin dijo que, durante su infancia, sufrió abusos y negligencia por parte de sus padres. Empezó a trabajar cuando tenía 12 años y no pudo asistir mucho a la escuela.

El pasado noviembre, llegó a Estados Unidos con la esperanza de reunirse con su hermana mayor, que vive en el condado de Garfield, y continuar sus estudios. Tenía 17 años cuando fue detenido por las autoridades de inmigración poco después de cruzar la frontera en Arizona, y fue enviado a un centro de acogida para jóvenes.

Después de unos 10 días, Kevin fue puesto en libertad bajo la custodia de su hermana mayor mientras esperaba a ver qué harían los funcionarios de inmigración con su caso. Tras su liberación, Kevin recibió una notificación de que tendría que comparecer ante el tribunal de inmigración, pero nunca recibió una citación con la fecha y el lugar de la audiencia, y los funcionarios federales no presentaron ningún documento para deportarlo.

"Iba a comenzar la escuela el próximo año, ... no creo que pudiera haber sido más feliz", dijo Kevin. "La verdad, tuve muchas cosas que mis otros hermanos nunca tuvieron la oportunidad de tener".

Como Kevin es menor de 21 años, tiene derecho al Estatus Especial de Inmigrante Juvenil . Este estatus permite a ciertos jóvenes en los Estados Unidos solicitar una tarjeta de residencia si han sufrido abuso, negligencia o abandono por parte de uno de sus padres y no pueden reunirse con ellos de forma segura, pero hay una larga lista de espera y el proceso puede tardar años en completarse.

A principios de este año, Kevin y su hermana contrataron al abogado de inmigración Fred Hartman, con sede en Glenwood Springs, para que ayudara a Kevin con su estatus especial de menor y le ayudara a solicitar asilo. Esta última acción, que requiere demostrar que una persona correrá peligro inmediato si regresa a su país de origen, se ha vuelto más difícil de obtener durante el último año, ya que tanto la administración Trump como la Biden restringieron el acceso a las solicitudes de asilo.

"Los casos de asilo son sin duda una batalla difícil, pero el estatus especial de inmigrante menor de edad es, en muchos casos, una mejor opción para los niños cuando hay abuso, abandono o negligencia por parte de uno o ambos padres", dijo Hartman.

Heather Sackett / Aspen Journalism Una entrada cerrada separa la calle de la oficina local de ICE en Grand Junction. El abogado de inmigración Fred Hartman dijo que ha visto un aumento de personas que reciben cartas en las que se les solicita que se presenten en oficinas de ICE, como la de Grand Junction, y que son arrestadas cuando acuden a la cita.

Pero más o menos al mismo tiempo que contrataron a un abogado, Kevin cumplió 18 años y recibió una carta en la que se le pedía que se presentara el 17 de junio a la oficina local del ICE en Grand Junction.

El abogado de Kevin le advirtió que podría ser arrestado por haber entrado ilegalmente en el país si se presentaba a la cita, a pesar de que está en proceso de solicitar la residencia legal. Pero el ICE ya tenía la dirección de Kevin y sabía dónde encontrarlo, por lo que decidió acudir a la cita.

"Me arrestaron ahí y me mandaron para acá a Aurora, … y pues ahora estoy esperando a ver qué pasa", dijo Kevin.

En el condado de Mesa, incluida la zona de Grand Junction, el ICE registró unas 150 personas detenidas entre el 20 de enero y el 28 de julio, unas cinco veces más que en el mismo periodo del año pasado. En cuanto a los antecedentes penales, aproximadamente la mitad de las personas arrestadas no tenían antecedentes penales, en comparación con el 25% de las personas arrestadas bajo la presidencia de Joe Biden entre el 20 de enero y el 28 de julio del año pasado.

Hartman dijo que ha visto un número creciente de personas en el valle que son citadas a comparecer en la oficina del ICE en Grand Junction, junto con las oficinas de la agencia en Glenwood Springs y el área de Denver.

"A las personas con órdenes de deportación u otros asuntos pendientes se les dice que se presenten ante el ICE, y muchas de ellas son detenidas en esa cita", dijo Hartman.

Tras la llegada de Kevin al centro de detención del ICE de Geo Corporation en Aurora, Hartman dijo que el ICE intentó acelerar su deportación mediante un proceso conocido como "expulsión acelerada". Este proceso fue ampliado por la administración Trump a principios de este año y permite que los inmigrantes no autorizados que llevan menos de dos años en el país sean deportados sin necesidad de un proceso judicial.

"Normalmente, la expulsión acelerada se aplicaba a las personas que entraban en Estados Unidos y eran sorprendidas cometiendo algún tipo de fraude migratorio, [...] y, por lo general, se aplicaba a las personas durante las dos primeras semanas de su llegada”, explicó Hartman. "Pero la administración Trump lo ha ampliado y ahora algunas personas, a las que normalmente se les permitiría completar el proceso de asilo, están siendo detenidas y se les está aplicando la expulsión acelerada".

Las personas que se enfrentan a una expulsión acelerada tienen derecho a una entrevista de "miedo creíble" con los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y, si la pasan, no pueden ser deportadas inmediatamente. En el caso de Kevin, finalmente pudo demostrar que tiene un temor creíble de regresar a su país de origen, lo que le permitió continuar con su caso de asilo y su caso especial de menor.

Hartman solicitó que Kevin fuera puesto en libertad bajo fianza mientras su equipo legal trabajaba en su caso, pero la audiencia no tuvo éxito debido a los recientes cambios de la administración Trump que pusieron fin a la elegibilidad para la fianza de las personas que habían cruzado la frontera ilegalmente.

"En este tipo de casos, lo habitual era que la persona tuviera una audiencia de fianza y el juez evaluara si existía riesgo de fuga o peligro para el público en términos de antecedentes penales. Si no era así, se les concedía la libertad bajo fianza" explicó Hartman. "Pero desde hace unos meses, los jueces de inmigración del tribunal de Aurora empezaron a dictaminar de repente que cualquier persona que entrara en el país sin pasar por la inspección, como hizo Kevin, está sujeta a detención obligatoria en virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad".

Los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes y docenas de jueces federales están impugnando la nueva norma, aplicada en julio, alegando que es ilegal, pero la Junta Federal de Apelaciones de Inmigración la confirmó el mes pasado, por lo que por ahora es vinculante.

"Se está litigando en muchos lugares, por lo que el tribunal de apelaciones podría cambiarla en el futuro, pero eso no ayuda realmente a Kevin en este momento", dijo Hartman.

Mientras tanto, como parte de un caso presentado por su hermana para obtener la custodia legal de Kevin, un juez de un tribunal estatal del condado de Garfield también determinó que había sufrido abuso, abandono y negligencia por parte de sus padres.

A pesar de que la audiencia de fianza no tuvo éxito, finalmente se aprobaron la solicitud de residencia y el estatus especial de inmigrante juvenil de Kevin ante el USCIS, lo que lo colocó en una lista de espera de varios años para obtener la tarjeta de residencia, y el 3 de octubre, un juez de inmigración puso fin a su proceso de expulsión.

"Ya no está en proceso de deportación ante un juez de inmigración, pero el ICE se opuso a esto y ahora tiene 30 días para apelar", dijo Hartman. "Si no hay apelación, entonces el ICE tendrá que dejarlo salir, sin fianza ni nada, porque ya no está en proceso de deportación".

Si Kevin es puesto en libertad en las próximas semanas, seguirá sin tener la seguridad de un estatus migratorio legal en Estados Unidos hasta que reciba la tarjeta de residencia.

"Aunque se le haya concedido el estatus de inmigrante juvenil especial, no tiene necesariamente un estatus legal técnico", dijo Hartman. "Tener el estatus SIJ básicamente significa que cumple con la definición de alguien que es elegible para una tarjeta de residencia, pero luego tiene que esperar en la cola para completar el proceso".

Kevin puede que sea una de las pocas personas que consigue salir de la detención del ICE mientras tramita su tarjeta de residencia, pero con los recientes cambios en aspectos como el asilo, las fianzas de inmigración y la expulsión acelerada, muchas otras personas están siendo deportadas.

Según datos locales, la mayoría de las personas que fueron detenidas en los condados de Pitkin, Eagle y Garfield entre el 20 de enero y el 28 de julio de este año fueron deportadas. A fecha de 28 de julio, solo nueve personas seguían teniendo casos activos y todas ellas permanecían detenidas.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Una gran puerta de garaje permanece cerrada a la entrada de la oficina local y sala de espera de ICE en Glenwood Springs el 30 de mayo. Muchas de las personas detenidas por ICE en Aspen y Parachute entre el 20 de enero y el 28 de julio fueron trasladadas temporalmente a este lugar antes de ser llevadas a un centro de detención más grande, como el de Aurora.

Seguimiento de las detenciones del ICE

En respuesta a la campaña de Trump contra la inmigración y con el fin de subsanar la falta de información fiable sobre la actividad local del ICE, grupos de defensa como Voces Unidas y la Colorado Rapid Response Network , que gestionan líneas directas para que la gente pueda informar sobre la actividad del ICE, llevan meses alertando a la comunidad de que las detenciones han aumentado significativamente en toda la región.

"Está alterando la vida cotidiana, está afectando a la economía, a las escuelas y a las empresas... Está separando y alejando a las familias del tejido de nuestra comunidad", afirmó Alex Sánchez, director ejecutivo de Voces Unidas. "Cuando las familias se ven desplazadas, cuando los niños se quedan sin uno de sus padres, cuando los trabajadores ya no pueden acudir a su trabajo, el dolor y el sufrimiento humanos son reales".

Los miembros de ambos grupos informaron de un aumento en las detenciones locales del ICE en mayo, que, según los datos más recientes publicados por el Proyecto de Datos sobre Deportaciones, fue el mes con más detenciones del ICE desde Parachute hasta Aspen entre el 20 de enero y el 28 de julio. Aún no se han publicado los datos posteriores al 28 de julio.

"Los datos parecen coincidir en su mayor parte con lo que hemos estado viendo, pero no incluyen otros meses muy activos como agosto, en el que se registró mucha actividad en la zona", dijo Sánchez. "También hay que tener en cuenta que algunos de los datos pueden no reflejar con exactitud quién vive en nuestras comunidades, sino que reflejan más bien los lugares en los que se procesaron".

Este fue el caso de personas como Kevin, que vivía en el condado de Garfield, pero aparece en los datos de Grand Junction, ya que fue detenido y procesado allí.

En los valles de Roaring Fork y Colorado River, la mayoría de las detenciones del ICE entre el 20 de enero y el 28 de julio de este año se produjeron en el condado de Garfield, y el mayor número de detenciones se registró en Glenwood Springs, según los datos.

Sin embargo, dado que hay una sala de detención del ICE en la ciudad, es posible que algunas personas que fueron arrestadas en otros lugares fueran llevadas directamente a las instalaciones y registradas como arrestadas en Glenwood Springs. También es posible que las personas que fueron arrestadas desde Parachute hasta Aspen fueran llevadas directamente a las salas de detención de Grand Junction o Denver y que sus arrestos se registraran allí.

Aunque las fuerzas del orden de Colorado están limitadas por las leyes estatales en lo que respecta a la asistencia al ICE, la Oficina del Sheriff del condado de Garfield confirmó que ha participado en algunas detenciones, mientras que otras agencias locales, como los departamentos de policía de Rifle, Parachute y Carbondale, han sido alertadas por la agencia federal sobre algunas de sus operaciones en la zona, incluida una detención que tuvo lugar cerca de la entrada de Carbondale el 20 de junio.

"La detención tuvo lugar debajo del puente de la autopista 133, en la parte norte del río, que técnicamente no está dentro de la jurisdicción de nuestra ciudad", dijo el jefe de policía de Carbondale, Kirk Wilson. "Pero recibimos una llamada telefónica de cortesía [de ICE] solo para informarnos de que habían estado en la zona".

Por el contrario, el Departamento de Policía de Glenwood Springs afirmó que ICE no le había notificado ninguna detención en su jurisdicción, y el Departamento de Policía de Basalt dijo que no tenía conocimiento de ninguna detención de ICE que hubiera tenido lugar en la zona el 19 de mayo.

"No tengo conocimiento de ningún contacto que hayan tenido nuestros agentes con ICE si han estado en la zona", afirmó el teniente Aaron Munch, del Departamento de Policía de Basalt.

Aunque el sheriff del condado de Pitkin, Michael Buglione, se reunió con ICE en junio y pidió que le avisaran de cualquier futura detención en su jurisdicción, no se le informó previamente de la detención de Basalt en mayo ni de una detención que tuvo lugar en la zona de Aspen el 20 de febrero.

"Me decepciona un poco", dijo Buglione."Es evidente que se quiere notificar a las fuerzas del orden locales para evitar incidentes entre compañeros, ¿no?".

Desde su reunión de junio con los funcionarios del ICE, Buglione solo ha sido alertado de una operación federal de inmigración, que tuvo lugar en el aeropuerto de Aspen en agosto.

"Recibí una llamada de un agente del ICE en Glenwood diciendo que iban al aeropuerto de Aspen porque alguien a quien buscaban iba a bajar de un vuelo", dijo Buglione. "Estaban esperando donde aterrizan los aviones, pero resultó que la persona que buscaban nunca subió al vuelo a Aspen".

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio En Aspen, el sheriff del condado de Pitkin, Michael Buglione, participa en un reciente debate comunitario sobre las leyes estatales que limitan cómo y cuándo las fuerzas del orden locales pueden ayudar al ICE. Aunque el ICE se reunió con Buglione en junio y acordó alertarle de futuras detenciones en su jurisdicción, no se le informó previamente de dos operaciones del ICE en el condado a principios de este año.

Tendencias históricas

Aunque las detenciones del ICE entre Aspen y Parachute entre el 20 de enero y el 28 de julio son tres veces superiores a las del mismo periodo del año pasado, los datos históricos publicados por el Proyecto de Datos sobre Deportaciones muestran que ha habido periodos en los últimos 13 años con cifras de detenciones más elevadas, tanto bajo los gobiernos demócratas como bajo los republicanos.

Bajo la presidencia de Barack Obama, hubo al menos tres años con una mayor actividad del ICE entre el 20 de enero y el 28 de julio, incluido 2012, cuando se registraron 135 detenciones en la región de los tres condados.

2012 fue también el año en que Hartman, el abogado de inmigración de Kevin, comenzó a ejercer el derecho de inmigración en Glenwood Springs.

"Diría que probablemente había mucha más actividad del ICE en este valle entonces que ahora, lo cual es contradictorio, pero hay que tener en cuenta que en el condado de Garfield y en todo el estado todavía había retenciones y detenciones del ICE", dijo Hartman. "Probablemente hablaba con al menos una persona a la semana sobre un familiar que estaba en la cárcel del condado por una retención del ICE o que ya había sido detenido por el ICE."

En 2019, Colorado aprobó una ley para impedir que las fuerzas del orden locales arrestaran a personas por su estatus migratorio o las mantuvieran en prisión más allá de su hora de liberación para que los funcionarios federales de inmigración, como el ICE, pudieran recogerlas, lo que también se conoce como "retención del ICE". La ley también impide que las autoridades proporcionen información al ICE sobre el estatus migratorio de una persona.

"La idea era que la policía local y estatal tiene sus propias prioridades, que son la seguridad de la comunidad", dijo Violeta Chapin, profesora de derecho y directora de la Clínica de Defensa de la Inmigración de la Universidad de Colorado en Boulder. "Quieren que todas las personas de una jurisdicción concreta se sientan seguras al acudir a la policía y denunciar delitos, y también al cooperar con las fuerzas del orden si son testigos de un delito, sin temor a que ello les suponga la detención por parte de las autoridades de inmigración".

Además de la ley de 2019, los legisladores estatales también han implementado otras políticas en los últimos cinco años que han dificultado la detención de personas por parte del ICE, incluida la restricción de las operaciones federales de inmigración en lugares públicos como los juzgados y, a partir de este año, las escuelas y los hospitales .

Según Chapin, Obama también hizo algunas concesiones al aumentar las detenciones de inmigrantes en un intento de crear una vía para la ciudadanía o la residencia de los inmigrantes que fueron traídos al país cuando eran niños.

"Obama tenía una estrategia para aumentar los esfuerzos de aplicación de la ley con el fin de conseguir otras cosas que quería, como la Ley DREAM", dijo Chapin. "Cuando no consiguió que se aprobara la Ley DREAM, creó la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o "DACA", para reforzar la protección de los jóvenes que habían crecido aquí".

Aunque, en general, el número de detenciones de inmigrantes fue elevado bajo el mandato de Obama, Chapin dijo que su administración dio prioridad a la detención de personas con antecedentes penales.

"Obama tenía una lista de prioridades, que eran las personas con antecedentes penales y los recién llegados, que eran en cierto modo la máxima prioridad", dijo Chapin. "Cuando Trump ganó la presidencia por primera vez, eliminó todas esas prioridades, diciendo esencialmente que una persona indocumentada es una persona indocumentada, independientemente de si es estudiante o delincuente indocumentado".

Esta tendencia es algo que Sánchez, cuya familia tuvo que regresar a México cuando él era pequeño después de que su madre fuera deportada en El Jebel, ha visto de primera mano.

"Las redadas de inmigración, las operaciones selectivas y las deportaciones no son nuevas en el valle de Roaring Fork: hemos visto familias separadas... y es cierto que ha sido así tanto con republicanos como con demócratas en el poder", dijo Sánchez. "Sin embargo, lo que es nuevo o diferente es el enfoque de perseguir a personas que no han cometido ningún delito, salvo el hecho de estar aquí sin estatus".

Aunque los datos sobre antecedentes penales en la región de los tres condados solo se remontan a 2016 en los archivos históricos proporcionados por el Proyecto de Datos sobre Deportaciones, los datos muestran que el número de personas detenidas por el ICE con antecedentes penales disminuyó de forma constante desde el 95% durante el último año de mandato de Obama en 2016 hasta un mínimo del 3% en 2023 con Biden, antes de volver a dispararse hasta el 92% en 2024, el último año de Biden.

En términos de número de detenciones, la actividad del ICE fue relativamente baja en la zona de los tres condados y en toda la región de las Montañas Rocosas durante los dos primeros años de la presidencia de Biden, en parte debido a las restricciones pandémicas, pero luego se disparó en 2023 antes de volver a descender el año pasado. En el informe anual de 2023 del ICE, la agencia atribuye el aumento de 2023 a varios factores, entre ellos las "tendencias migratorias más amplias" que contribuyen a "un aumento de las entradas ilegales" en Estados Unidos, ya que las personas huyen de situaciones como “violencia, escasez de alimentos y pobreza extrema” en sus países de origen.

El informe también atribuye el aumento de las detenciones del ICE en 2023 al fin del Título 42 , una política de la era pandémica, invocada por Trump, que cerró la mayoría de las vías para que los migrantes solicitaran asilo. Durante el tiempo en que estuvieron vigentes las restricciones de la era pandémica, como el Título 42, "la capacidad de detención del ICE era limitada" y, en consecuencia, una vez que se levantaron esas restricciones, "aumentaron las detenciones y los arrestos", según el informe del ICE.

Si se compara este año con el anterior, las detenciones del ICE disminuyeron en todo el país el año pasado, en parte debido al aumento de la demanda de control en la frontera, ya que Biden endureció las restricciones de inmigración, lo que permitió la entrada de menos personas, según el informe del año fiscal 2024 del ICE. El informe también señala que, durante este tiempo, sus agentes pasaron a detener a más personas con antecedentes penales graves.

A nivel nacional, el número de personas arrestadas sin antecedentes penales representó el 28% de los aproximadamente 113,400 arrestos realizados por el ICE en el año fiscal 2024. Esto supone un descenso con respecto a los 170,500 arrestos del año fiscal 2023, de los cuales el 57% no tenía antecedentes penales, según el panel de datos del ICE.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Una cesta con tarjetas gratuitas que contienen información básica sobre los derechos de las personas según la Constitución de los Estados Unidos se encuentra a la entrada de un reciente debate comunitario en Aspen sobre la aplicación de las leyes de inmigración, organizado por el grupo de defensa Mountain Action Indivisible. Grupos de defensa, abogados especializados en inmigración y otras personas han estado repartiendo las tarjetas para ayudar a preparar a las personas que podrían ser abordadas por el ICE.

De cara al futuro

Los líderes políticos estadounidenses aún no se han puesto de acuerdo sobre la mejor manera de arreglar el deficiente sistema de inmigración del país, y el camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes sin estatus legal que ya se encuentran en el país y solicitan asilo u otro estatus de protección parece muy lejano.

Pero Hartman aún espera que los funcionarios consideren lo que él considera soluciones a corto plazo, como un programa de permisos de trabajo más seguro o un sistema de tarjetas de residencia más eficiente para personas elegibles como Kevin.

"Creo que a veces la gente se siente amenazada por la inmigración", dijo Hartman. "Pero hay muchos beneficios, como el crecimiento económico. A medida que disminuyen las tasas de natalidad en Estados Unidos, los inmigrantes nos proporcionan más mano de obra para realizar más trabajo... y además hay oportunidades para compartir la cultura de las personas".

En cuanto a Kevin, después de pasar casi cuatro meses detenido en Aurora, espera poder salir pronto y reunirse con su hermana mientras trabaja para obtener su tarjeta de residencia.

Pero si el ICE apela con éxito la reciente sentencia que pone fin a su proceso de deportación, podría enfrentarse a la difícil elección de permanecer detenido durante años mientras espera una resolución sobre su caso de inmigración o auto deportarse y regresar a Guatemala.

"Estar encerrado aquí es duro", dijo Kevin. "Si va a estar aquí seis meses, un año, aquí todavía... La verdad, preferiría irme a mi país".

Esta noticia fue traducido en Español por Convey Language Solutions.