Recursos de Emergencia

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Explore los recursos de la Wildfire Collaborative Roaring Fork Valley (Cooperativa en caso de incendios forestales del valle de Roaring Fork), el condado de Pitkin y Aspen Fire (Departamento de Bomberos de Aspen) para obtener más información sobre cómo puede prepararse para cualquier emergencia, especialmente en caso de incendios forestales.

(1) Suscríbase para recibir alertas

Los condados de Pitkin, Eagle y Garfield cuentan con sistemas de notificación para proporcionarle información de emergencia directamente a través de mensajes de texto dependiendo de su ubicación actual.

Condado de Pitkin: El sistema de notificación PitkinAlert permite a las autoridades locales proporcionarle rápidamente información sobre emergencias y noticias de la comunidad, como condiciones meteorológicas adversas, cierres de carreteras, personas desaparecidas y evacuaciones. Learn more

Condado de Eagle: El objetivo del condado de Eagle es proporcionar información precisa, coordinada, coherente, oportuna y fácil de entender sobre una emergencia inminente a través de diversos sistemas de información y alertas, con el fin de mejorar el bienestar de la comunidad antes, durante y después de una emergencia. Learn more

Condado de Garfield: La Garfield County Emergency Communications Authority (Autoridad de Comunicaciones de Emergencia del Condado de Garfield) ha implementado un sistema de notificación de emergencias de última generación para alertar a los ciudadanos sobre emergencias y proporcionar información esencial rápidamente en diversas situaciones, como condiciones meteorológicas adversas, incendios, inundaciones, cierres inesperados de carreteras o evacuaciones de edificios o barrios. Learn more

También le recomendamos que descargue la aplicación ReachWell a través de la Apple Store o Google Play Store, y que habilite las notificaciones para asegurarse de recibir la información de emergencia.

Además, puede monitorear directamente los incendios en su zona con la aplicación watchduty.org.

(2) Planifique en caso de evacuación

En caso de duda, salga de inmediato: ¡no espere a que le digan que evacúe!

Aspen Fire ofrece información y orientación en su sitio web aspenfire.com/emergency-preparedness sobre cuándo evacuar, qué llevar, adónde ir y qué hacer al regresar a casa.

Si se producen cortes en los servicios públicos, se solicitará la intervención de los recursos de emergencia disponibles de los cuerpos locales de bomberos, ambulancias y fuerzas del orden para mitigar los riesgos. Sin embargo, si el número de llamadas es abrumador, las situaciones que pongan en peligro la vida deben recibir la máxima prioridad. Otros servicios de menor prioridad pueden verse gravemente limitados.

Obtenga más información aquí de la Oficina del Sheriff del Condado de Pitkin sobre cómo prepararse usted y su familia con antelación para ser autosuficientes:

Prepare un kit de emergencia familiar para 72 horas.

Establezca un contacto fuera del estado.

Elija dos puntos de encuentro locales, uno cerca de su casa y otro fuera de su barrio.

Haga copias de los documentos importantes y anote los números de teléfono importantes.

Tenga un plan para las mascotas.

Hable con su familia sobre los pasos que cada uno debe seguir para estar preparado en caso de que ocurra un desastre.

Aspen Fire también ofrece acceso a cámaras en directo de incendios forestales, mapas de riesgo de incendios forestales e información sobre qué esperar durante una evacuación en aspenfire.com/wildfire-evacuation.

(3) Prepare su hogar antes de que haya un incendio

Puede reducir significativamente el riesgo para usted y su hogar durante un incendio forestal con unas sencillas medidas ANTES de que haya un incendio:

Elimine vegetación y materiales inflamables en un radio de 5 pies (1.5 metros) de su casa.

Mantenga limpios los tejados y conductos de desagüe.

Mantenga el jardín con suficiente espacio entre las plantas.

Aleje la leña de estructuras y conductos de ventilación.

Aplique materiales resistentes al fuego en su hogar.

Tomar estas medidas antes de que haya un incendio le da a su hogar la mejor oportunidad de resistir un incendio forestal, incluso si usted no se encuentra allí.

Obtenga más información en: https://www.rfvwildfire.org/solutions/wildfire-ready-homes.

(4) Sintonice la radio local, manténgase informado

Si hay una emergencia, sintonice la radio en Aspen Public Radio para conocer las últimas noticias, cierres de carreteras, impacto de los incendios forestales e información sobre evacuaciones.

Puede sintonizar la emisora en una radio FM convencional o de emergencia en el 91.5 FM en Aspen o en el 88.9 FM en los valles de Roaring Fork y del río Colorado, a través de la transmisión en directo en aspenpublicradio.org o mediante la aplicación de la emisora o su altavoz inteligente.

Haga clic aquí para consultar la lista completa de nuestras frecuencias en toda la zona.

Además de las fuentes oficiales, mantenerse informado a través de medios de comunicación locales confiables puede ser fundamental durante una emergencia. La Tricolor Aspen (107.1 FM) ofrece noticias, alertas e información en español. También puede encontrar información local actualizada en www.noticiasaspen.com. Sintonice La Tricolor y consulte Noticias Aspen para recibir actualizaciones oportunas y relevantes para las familias hispanohablantes de los condados de Pitkin, Garfield e Eagle.

RECURSOS ADICIONALES

La Wildfire Collaborative Roaring Fork Valley es un recurso para todo el valle dedicado a ayudar a las comunidades a tomar medidas contra el riesgo de incendios forestales. Al reunir a expertos en incendios y silvicultura, gobiernos locales, organizaciones sin fines de lucro, empresas y líderes comunitarios, la Wildfire Collaborative ayuda a las comunidades a lograr resiliencia frente a incendios forestales.

Obtenga más información sobre su trabajo en rfvwildfire.org y explore más páginas de recursos aquí.