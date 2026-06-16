Chamber Symphony: All Mozart Program
Chamber Symphony: All Mozart Program
MOZART: Symphony No. 29 in A major, K. 186a (K. 201)
MOZART: Clarinet Concerto in A major, K. 622
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MOZART: Adagio in E major, K. 261
MOZART: Symphony No. 38 in D major, K. 504, “Prague”
Bask in the beauty and elegance of Mozart as interpreted by one of the most esteemed and influential conductors of our time!
Michael Klein Music Tent
$48
05:30 PM - 07:00 PM on Fri, 24 Jul 2026
Event Supported By
Aspen Music Festival and School (AMFS)
Michael Klein Music Tent
968 N. 3rd St.Aspen, Colorado 81611