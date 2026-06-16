© 2026 Aspen Public Radio
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Chamber Symphony: All Mozart Program

Chamber Symphony: All Mozart Program

MOZART: Symphony No. 29 in A major, K. 186a (K. 201)
MOZART: Clarinet Concerto in A major, K. 622
---
MOZART: Adagio in E major, K. 261
MOZART: Symphony No. 38 in D major, K. 504, “Prague”

Bask in the beauty and elegance of Mozart as interpreted by one of the most esteemed and influential conductors of our time!

Michael Klein Music Tent
$48
05:30 PM - 07:00 PM on Fri, 24 Jul 2026
Get Tickets

Event Supported By

Aspen Music Festival and School (AMFS)
https://www.aspenmusicfestival.com/
Michael Klein Music Tent
968 N. 3rd St.
Aspen, Colorado 81611
https://www.aspenmusicfestival.com/events