Edlis Neeson Opera Encounters Featuring Renée Fleming
Edlis Neeson Opera Encounters Featuring Renée Fleming
Aspen Opera Theater and VocalARTS faculty and guest hosts coaches the program's major emerging young singers of the AOTVA in opera scenes. Enjoy excerpts from the repertoire, ravishing voices, and insightful coaching. PLEASE NOTE THIS OPERA ENCOUNTERS WILL BE TAKING PLACE AT HARRIS CONCERT HALL.
Harris Concert Hall
$38
01:00 PM - 02:00 PM on Sun, 19 Jul 2026
Event Supported By
Aspen Music Festival and School (AMFS)
Harris Concert Hall
960 North 3rd StreetAspen, Colorado 81611
970-925-9042
tickets@aspenmusic.org