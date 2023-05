El nuevo campamento de verano "Chicas en STEM" pretende reducir la brecha de género en este campo

You can find an English-language version of this story here.

Las mujeres han estado históricamente subrepresentadas en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM).

Según la Oficina del Censo de EE.UU., en 1970, las mujeres sólo representaban el 8% de los trabajadores de los campos STEM, y en 2019, esa cifra aumentó al 27%.

Las mujeres constituyen casi la mitad de la mano de obra estadounidense, por lo que aún hay margen de mejora.

Addison Hobbs, educadora del Aspen Science Center, organiza horas de exploración en STEM en las bibliotecas de los valles de los ríos Roaring Fork y Colorado, y presentará un nuevo campamento de verano adaptado a las niñas.

En la nueva clase "Chicas en STEM", las alumnas estudiarán cohetería, robótica y ciencias medioambientales a lo largo de cinco días.

El pasado 12 de mayo, Hobbs se mostró entusiasmada por la participación de una de sus alumnas favoritas.

Halle Zander / Radio Pública de Aspen Una estudiante de la Hora de Exploración STEM del Centro de Ciencias de Aspen aprende sobre los polinizadores en la Biblioteca Rifle Branch el 12 de mayo.

Eliza Spies tiene 7 años, pero en una reciente "Hora de exploración STEM" en la Rifle Branch Library, Hobbs dijo que Spies empezó a venir a los programas del Aspen Science Center cuando tenía 5 años, y mostró mucha motivación para aprender.

"Tiene más entusiasmo por la ciencia del que creo haber visto nunca en un individuo", dijo Hobbs.

Para la primera clase de Spies, Hobbs dijo que iba vestida con un atuendo científico clásico.

"La primera vez que la vi, llevaba guantes, gafas, lista para hacer ciencia", dijo Hobbs. "Siempre se ha presentado a éstas con ese nivel de entusiasmo. Probablemente ganará un Premio Nobel, si tuviera que hacer alguna apuesta".

Spies se ha apuntado a dos de las clases del Aspen Science Center este verano, " Chicas en STEM" y "Academia M.D. para niños", donde aprenderá sobre los diferentes sistemas del cuerpo humano.

Hobbs dijo que es importante exponer a las niñas a la ciencia a una edad temprana, pero asegurarse de que pueden verse a sí mismas como científicas es aún mejor.

"No tienes que tener el pelo loco y el aire del viejo Einstein para hacer ciencia", dijo Hobbs. "Puedes ser cualquiera".

Añadió que hay muchos programas y carreras en STEM a disposición de las mujeres, así que, para reducir aún más la brecha de género, las chicas necesitan más estímulo para explorar esas oportunidades.

" Ya existen los puestos de trabajo", dijo Hobbs. " Ya existen los sistemas educativos. Sólo se trata de animar a estas mujeres no sólo a estudiarlo, sino a buscar esas pasantías, a buscar pasantías externas y a encontrar esas becas."

Hobbs espera que su papel de profesora y científica pueda ser una inspiración especial para chicas como Spies.

"Creo que más que el aspecto educativo y enseñarles los temas y los tópicos bajo el amparo de STEM, es ofrecerles un lugar para tener un mentor y tener a alguien que pueda guiarlas en la dirección correcta", dijo Hobbs.

Obtenga más información sobre la "Hora de exploración STEM" del Aspen Science Center y sus diversos campamentos de verano en aspensciencecenter.org.

