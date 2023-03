Adam Frisch de Aspen va a ser candidato por CD3 otra vez

You can find an English-language version of this story here.

El exconcejal de Aspen y actual residente, Adam Frisch, perdió frente a la republicana Lauren Boebert, de Silt, por poco menos de 550 votos en las elecciones de 2022 por el tercer distrito electoral del Congreso de Colorado.

Fue la contienda por el Congreso más reñida del país.

A casi dos años de las elecciones de 2024, Frisch anuncia que vuelve a postularse.

La reportera Caroline Llanes habló por teléfono con Frisch para que le contara cuáles fueron sus mayores éxitos el año pasado y cuál cree que será su camino hacia la victoria en 2024.

El portavoz de Boebert, Ben Stout, hizo la siguiente declaración:

"Todo el país observó cómo la congresista Lauren Boebert ayudó sin miedo a liderar la introducción de mejoras históricas en el funcionamiento del Congreso. En cuestión de semanas desde entonces, la congresista Boebert ha copatrocinado y ayudado a aprobar 6 proyectos de ley y ha sido autora de 4 enmiendas, cada una de ellas aprobada en el pleno de la Cámara con apoyo bipartidista. Espera seguir al servicio del 3. er distrito electoral de Colorado, independientemente de quien se postule para competir con ella".

Llanes: Así que esta es una decisión que usted ha estado pensando durante algún tiempo desde que finalizaron las últimas elecciones. Es decir, ¿qué fue lo que finalmente le hizo decidirse a presentarse de nuevo?

Frisch: Sabe, hace un año y medio, diría que, a finales de 2021, escribí un par de páginas de lo que creía que era importante que no estaba sucediendo en el distrito. Así que había una razón para postularme. Luego había que centrarse en la probabilidad de poder ganar y, aunque mucha gente no me creyó en cuanto a la posibilidad de ganar, mucha gente de todo el espectro político comprendió que la actual representante no estaba centrada en el trabajo. Estaba centrada en sí misma. Y tristemente, en diciembre, enero y principios de febrero estuve conduciendo por el distrito, y escuché a mucha gente, y todo el mundo sigue muy sorprendido de que ella no haya hecho ni un solo cambio radical.

Estuvo a punto de sufrir la derrota más vergonzosa de toda una generación, dadas las probabilidades que, FiveThirtyEight decía que iba a ganar por unos 40-45,000 votos y ganó por menos de 550.

Así que sabíamos que aún quedaba el camino hacia la victoria porque no hubo un cambio de rumbo. Y de nuevo, hay asuntos relacionados con el agua y la atención médica, mental y física, en las zonas rurales; hay asuntos que afectan a agricultores y ganaderos, a la conservación y a las actividades recreativas. Ella se pasa el tiempo tuiteando, gritando y vociferando, y no se ve nada en lo que una persona común, y mucho menos un votante, esté realmente centrado.

Por eso sigo pensando que hay una gran oportunidad para que vuelva al ruedo una persona moderada, bipartidista y que logre llegar a un consenso, que vaya a tomarse el trabajo en serio. Sobre si entrar ahora en vez de hacerlo durante el momento más tradicional de, digamos, en algún momento durante el verano: he pasado mucho tiempo con algunas organizaciones, muchas de ellas de tendencia derechista, y he tenido la misma sensación y me han hablado de mucha frustración en cuanto a la falta de un rumbo correcto. Así que, dado el impulso que teníamos de cara a las últimas elecciones, pensamos que tenía sentido que la mejor probabilidad de ver un cambio en D.C. en noviembre del 24, era lanzarnos a mediados de febrero de 2023.

Llanes: Hablemos de la cuestión que preocupa. Estuvo tan cerca la última vez por, como usted dijo, 546 votos. ¿Qué es lo que lo hace diferente esta vez? ¿Qué piensa hacer de forma diferente que pueda inclinar la balanza a su favor?

Frisch: Bueno, es decir, de nuevo, como ha señalado, estuvimos muy cerca. Es la contienda más reñida de todo el país. Y pudimos lograrlo en cinco meses con muy poco reconocimiento de nombre y unos cuantos fondos. Considero que ya se resolvió nuestro mayor obstáculo de falta de tiempo y de reconocimiento del nombre.

Así que podemos volver a centrarnos en la importancia de ponernos en marcha y llegar a mucha gente. Así que no creo que sea cuestión de que tengamos que idear un plan totalmente nuevo. Sólo tenemos un recorrido más largo para ejecutarlo, y eso es seguir conociendo a más y más gente. Y hemos tenido una tasa de conversión bastante buena, diría yo, una vez que la gente tiene la oportunidad de conocerme y ven que soy auténtico, que soy sincero y que me tomo el trabajo en serio y me creen que realmente voy a centrarme en el distrito y no en mí mismo o en mi propia cuenta de Twitter.

Llanes: Entonces, ¿hubo algo que aprendió del último ciclo electoral? ¿Qué cree que hizobien? ¿En qué espera mejorar?

Frisch: Bueno, como sabe, mi hijo y yo recorrimos 24,000 millas por carretera. No dejamos sin recorrer ni un solo condado o casi ningún distrito electoral. Recorrimos las tres fronteras estatales. Fuimos a todos los condados muchas, muchas veces. Nos presentamos en el noroeste de Colorado, que es lo más republicano que hay, e incluso nos recibieron bien allí. De nuevo, simplemente se dieron cuenta de que yo sabía escuchar y me centraba en la importancia de lo que les preocupa y, es decir, el segundo paso es mostrarse como algo importante y saber escuchar. Seguimos haciéndolo una y otra vez; nos presentamos en lugares a los que probablemente nadie, ni republicano ni demócrata, ha ido nunca en una campaña electoral. Considero que esa sinceridad y ese trabajo duro dieron sus frutos; por eso no estoy seguro de que lleguemos a las 50,000 millas en esta ocasión, porque ya sabe, pronto estaremos muy, muy ocupados.

Pero seguiremos con el recorrido. Tendremos más giras con asados, cerveza, repostería, más razones para que engorde más y más. Una de las mayores frustraciones que tengo por haberme lanzado tan pronto es que no he podido deshacerme del peso de la campaña que quería, ¡pero así es la vida! Y es una alegría. Quiero decir que tenemos el distrito más bonito de los 435 del país, sin duda, sin excepción. Y hay muchas más semejanzas que diferencias en la vida de la gente. Es asegurarse de que tienen una familia sana, asegurarse de que tienen un trabajo estable, asegurarse de que tienen una comunidad segura, asegurarse de que sus hijos reciben una educación buena y segura. Y esos son los temas en los que se centran e intentan meter un montón de temas socialmente divisivos y de cultura que no tienen mucho que ver con la gran mayoría de la gente que no está en Twitter, ya sabe, 7 horas al día.

Llanes: Así que en el anuncio de video que publicó y en medios sociales, hizo hincapié en la energía de Colorado, el agua de Colorado y los empleos de Colorado. ¿Es justo decir que esos son algunos de sus mayores enfoques políticos de cara a esta contienda?

Frisch: Sí, creo que esos temas siguen ahí. No los está tratando la congresista y parecen importantes. Y si bien hay un montón de cosas difíciles acerca de postularse para el Congreso, especialmente en el distrito que es tan grande, lo más fácil, por mucho, es lo que creo que es un padre y un marido para el propietario de una pequeña empresa antes de siquiera pensar en postularme fue exactamente lo que compartí en las elecciones primarias. Es eso lo que compartí en las elecciones generales en Colorado.

Centrarse en el empleo. La energía doméstica de Colorado es muy importante y, obviamente, en la cima de toda esa pirámide de cuestiones está asegurarnos de que el agua que hay en el sur y el oeste de Colorado permanezca aquí. Por supuesto, es maravilloso que estemos teniendo un año realmente estupendo en las pistas, pero es importante que nos aseguremos de que nadie se queje nunca de que cuando llueve y nieva en el oeste de Colorado, por no hablar de la parte occidental de Estados Unidos por ellos hoy en día, seguimos teniendo algunos problemas muy serios con respecto a las cuencas hidrográficas.

Llanes: Así que se encuentra en una situación única. Habiendo estado tan cerca de ganar la última vez, está usted en cierto modo acostumbrado al combate. ¿Siente que tal vez eso le da una ventaja sobre cualquier otro demócrata que esté considerando presentarse?

Frisch: Sí, yo diría que, a un nivel, diré que, quien quiera postularse a cualquier cargo a cualquier nivel, obviamente debería hacerlo. Apoyo por completo el proceso democrático. Creo firmemente que vamos a ser el candidato en las elecciones generales para enfrentarnos a Lauren Boebert.

Con todo respeto, creo que tenemos un historial comprobado de ser capaces de crear una coalición de demócratas, republicanos e independientes. Hemos demostrado que nos tomamos el trabajo en serio. Hemos demostrado que podemos ejecutar muy bien, y que podemos generar los recursos necesarios y conectar con mucha gente. Y, ya sabe, creo que nos fue muy, muy bien a pesar de ser de un pueblo de montaña, no porque fuéramos de un pueblo de montaña y, ya sabe, mucho tiempo en las giras convenciendo a la gente y trabajando con la gente de que soy una persona sincera y auténtica. Y eso es lo que le llega a mucha gente. Así que tanto si acabamos teniendo este carril para nosotros solos como si se presentan otras 47 personas, me siento humildemente seguro de que haremos un buen trabajo y conectaremos con esa gente como lo hicimos antes.

Llanes: Sí, me alegro mucho de que haya mencionado a demócratas o republicanos, independientes, porque eso fue algo que surgió bastante la última vez. Esta coalición

"tripartidista", como usted la llamó, demócratas, republicanos y votantes no afiliados. ¿Es ese tipo de estrategia la que va a seguir impulsando esta vez?

Frisch: Sí, quiero decir, creo que, por definición, el distrito sigue siendo, un 24-25% demócrata, un 30-32% republicano y un 43 y pico por ciento no afiliado, lo que yo fui durante 20 años. Y así las matemáticas dicen que tiene que ser capaz de crear una coalición "tripartidista". Y tenemos un historial demostrado de que podemos hacerlo. Y de nuevo, eso es muy fácil porque los puntos de vista que comparto en campaña son lo que realmente creo cuando no estoy en campaña. Y la gente ve autenticidad a través de eso.

Y creo que eso tiene eco en mucha gente, incluso en aquellas personas que pueden no estar de acuerdo con cada una de las cosas que tengo que decir. Y así, creo que tan bien como las contiendas anteriores y el equipo de campaña que tenemos ahora, vamos a ser mucho mejores.

Llanes: Ese fue Adam Frisch, exconcejal de la ciudad de Aspen, actual residente de Aspen y candidato por el 3. er Distrito Electoral del Congreso de Colorado. Adam, muchas gracias por dedicar su tiempo a hablar con la Radio Pública de Aspen.

Frisch: No, no, gracias por ponerse en contacto conmigo.

Esta noticia fue traducido en Español por Global Language Services.