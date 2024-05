Tras un tumultuoso proceso de selección, el consejo de administración de las bibliotecas del condado de Garfield tiene un nuevo administrador procedente de Rifle

You can find an English-language version of this story here.

Los comisionados del condado de Garfield votaron por unanimidad esta semana por el nombramiento de Myrna Fletchall, de Rifle, como miembro del consejo de administración del distrito de bibliotecas públicas del condado de Garfield (GCPLD). El consejo es el órgano de gobierno del distrito bibliotecario. Sus miembros toman decisiones sobre presupuesto, mantenimiento de edificios, recaudación de fondos, contratación y despido del director del distrito bibliotecario, y defienden las políticas de la biblioteca, especialmente las relacionadas con la primera enmienda y el libre acceso a la información para todos.

El proceso de nombramiento del consejo fue un poco diferente de lo que fue en años anteriores.

Normalmente, el consejo, junto con el personal de la biblioteca, anuncia que tiene un puesto vacante y luego entrevistan a los candidatos y aprueban una recomendación. Finalmente, el BOCC aprobaba el nombramiento.

Esta vez, los comisionados se hicieron cargo del proceso de principio a fin, y entrevistaron ellos mismos a los diez candidatos antes de seleccionar a Fletchall. Su decisión de hacerlo así suscitó críticas de los residentes del condado.

Durante la reunión del BOCC del 6 de mayo, el comisionado Tom Jankovsky dijo que le habían gustado las respuestas de Fletchall durante la entrevista - y se refirió a la controversia sobre la restricción del acceso de los niños a los libros y a su experiencia en finanzas.

"¿Debería considerar una política sobre libros, y la respuesta allí fue ‘sí’, y eso fue un factor decisivo para mí”, dijo? "Y luego su currículum y experiencia financiera, poder trabajar con presupuestos y demás, entiende el lado de los números y creo que eso es muy importante".

Los demás comisionados coincidieron con la valoración de Jankovsky y dijeron que pensaban que todos los candidatos habían dado respuestas bien pensadas.

La presidenta del consejo, Adrian Rippy-Sheehy, pudo hacer preguntas a los comisionados durante las entrevistas, que tuvieron lugar el 30 de abril. Después, ella y los demás administradores estuvieron de acuerdo en tres candidatos para recomendar al BOCC: Fletchall, Kirsten Clancy y Hanna Arauza.

Arauza había solicitado anteriormente ser miembro del consejo, con la aprobación unánime de los actuales fideicomisarios el pasado otoño, pero su nombramiento fue rechazado por los comisionados.

Durante la reunión del BOCC, Rippy-Sheehy expresó su decepción por la decisión de los comisionados de realizar entrevistas. Dijo que estaba de acuerdo en hacer preguntas durante las entrevistas con los comisionados porque sentía que la biblioteca no tenía voz.

"No estamos de acuerdo con que se hagan cargo del nombramiento de los fideicomisarios", dijo. "Personalmente, eso es algo así como una bofetada a nuestra junta actual, y eso no me gusta... Ustedes, creo, están haciendo de esto algo muy, muy político".

Subtit: Fletchall quiere "aportar una perspectiva fresca".

Myrna Fletchall y su familia se mudaron a Rifle hace unos 15 años desde Colorado Springs, y tiene una empresa de gestión del ciclo de ingresos llamada The Billing Doc.

En una entrevista con Aspen Public Radio, Fletchall, originaria de Chihuahua, México, habló sobre lo mucho que significaban las bibliotecas para ella cuando era joven, y cómo ese amor continuó en su vida adulta - incluso tomó clases de ESL en sus bibliotecas locales.

"Cuando llegué aquí, a Estados Unidos, recuerdo ir a buscar libros para aprender inglés y para mis hijos, películas y libros y dibujos animados y todos los programas que tienen", dijo. "Así que esa es una de las razones por las que me presenté al consejo (de la biblioteca). Simplemente me encantan todos los recursos que dan a la comunidad".

Fletchall dijo que está muy familiarizada con la sucursal de Rifle, ya que es la ubicación que está en su comunidad, y a la que acude con más frecuencia.

"Creo que mi objetivo ahora mismo es aprender de las otras bibliotecas, conocer la dinámica, cómo están haciendo las cosas, y luego tratar de ayudar tanto como pueda, y aportar una perspectiva fresca", dijo.

También dijo que su marido, Britton Fletchall, que es presidente del Consejo de Educación del distrito escolar Garfield Re-2, le ha dado consejos. El más importante es: dedíquese a leer.

"Cuando te involucras en esto, (piensas) que es como, ' ah, tienes una reunión los miércoles por la noche, y eso es todo lo que tienes que hacer,'" dijo ella. "Nos dimos cuenta de que en realidad no es sólo eso, es decir, son días de planificación. Días de lectura, días de obtener información de aquí, de allá, desde todas las perspectivas diferentes. Así que hay que estar informado de lo que pasa. Ése es su consejo".

En cuanto a la controversia comunitaria sobre el acceso de los niños a los libros, Fletchall dijo que quería mantener conversaciones sinceras.

Hizo hincapié en que aún tiene mucho que aprender sobre las leyes y políticas de la biblioteca. Por ejemplo, mencionó que durante la última reunión de la junta de la biblioteca, los fideicomisarios y el director de la GCPLD, Jamie LaRue, habían comentado la idea de un carné de biblioteca más restrictivo en cuanto a lo que puede sacar su titular.

Actualmente, la biblioteca tiene una tarjeta que bloquea el acceso a DVD, videojuegos y otros medios, y a los niños no se les permite utilizar el programa de préstamo de laptops de la biblioteca. LaRue desaconsejó la idea de crear un nuevo carné que impida a los niños sacar contenido "sólo para adultos" o "sólo para público maduro". Su razonamiento fue que resultaría costoso y llevaría mucho tiempo al personal, que tendría que revisar manualmente los materiales y determinar qué constituía material bloqueado por el carné. Tampoco impediría que los niños leyeran libros en el propio edificio de la biblioteca. LaRue también dijo que podría infringir las políticas de la primera enmienda de la biblioteca, que garantizan a los usuarios el acceso a información, independientemente de su edad.

"No es tarea de la biblioteca hacer cumplir las limitaciones individuales de los padres sobre la lectura de sus hijos", escribió en su recomendación al consejo de la biblioteca. "Como he comunicado a los usuarios en varias ocasiones, es mucho más sencillo, directo y ciertamente más barato que los padres se limiten a hablar con sus hijos. Esto no requiere ninguna acción o extralimitación gubernamental. Los padres tienen derechos. También tienen obligaciones".

Pero, aun así, era una idea que Fletchall no había escuchado antes, y dijo que estaría abierta a aprender más, y a explorar otras ideas que pudieran abordar las preocupaciones de algunos padres.

"Creo que es nuestro deber como adultos proteger a los niños", dijo. "No soy partidaria de prohibir libros. No quiero prohibir libros. Pero al mismo tiempo, creo que tenemos protecciones para los niños en todas partes, cierto, con el alcohol, tabaco y cosas así. Así que creo que podemos hacer algo".

En general, quiere que la comunidad siga participando en sus bibliotecas, para que ella y el resto del consejo puedan seguir teniendo conversaciones sobre los objetivos de la biblioteca.

"Creo que cuanto más hablemos entre nosotros, mejor nos irá", dijo. "En lugar de simplemente no hablar y decir: 'bueno, tú piensas así. Y yo pienso así'. Eso es separarse. No creo que eso sea lo que necesitamos. Creo que necesitamos hablar, unirnos y hacer lo mejor para la comunidad."

Esta noticia fue traducido en Español por Convey Language Solutions.