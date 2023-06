Valley Settlement recibe $2 millones de dólares de MacKenzie Scott para prestar servicios a comunidades inmigrantes

You can find an English-language version of this story here.

La organización local sin fines de lucro Valley Settlement ha recibido una donación de 2 millones de dólares de la filántropa MacKenzie Scott, que estuvo casada con el fundador de Amazon, Jeff Bezos.

Valley Settlement ofrece diversos programas de apoyo a las comunidades inmigrantes, principalmente en torno al desarrollo de la primera infancia. Algunos de los servicios de Valley Settlement son el preescolar móvil Busesito, el apoyo a los cuidadores de niños en casa, el apoyo posparto a las madres primerizas y la educación continua para adultos, como los programas previos a obtener el diploma de preparatoria (GED).

La donación procede directamente de Scott, y no a través de su fundación, Yield Giving. La organización sin fines de lucro dijo que su trabajo cumplía el objetivo de Scott de trabajar para mejorar las oportunidades de las personas en comunidades desfavorecidas.

La directora ejecutiva, María Tarajano Rodman, dijo que deben su éxito en la prestación de servicios ya que escuchan activamente las necesidades de la comunidad, y están agradecidos a Scott por reconocerlo.

"Y qué validación del trabajo, ¿verdad?", dijo. "Quiero decir, alguien dice: los vemos, vemos lo que están haciendo, lo celebramos, lo reconocemos. Hicieron el trabajo, juntos, y saben qué es lo mejor en su comunidad".

Tarajano Rodman dijo que el regalo fue totalmente inesperado.

Con los $2 millones de dólares en forma de donación incondicional, dijo que el grupo espera ampliar sus servicios y más al oeste del condado de Garfield, en New Castle, Silt, Rifle y Parachute.

"Tenemos que ir en esa dirección, pero lo haremos de una manera en la que primero vayamos a la comunidad, escuchemos, hablemos con socios potenciales, hablemos con líderes formales e informales de la comunidad, y lo construyamos", dijo. "Puede que no sea exactamente como lo estamos haciendo en Roaring Fork, porque queremos ser receptivos a lo que tiene valor allí".

Tarajano Rodman dice que también quieren ser capaces de servir a las familias completas, no sólo a los niños pequeños y las madres. Eso podría incluir prestación de servicios para padres, adolescentes y abuelos en hogares multigeneracionales. Dice que están trabajando en mantener conversaciones con miembros de la comunidad para averiguar qué servicios serían más útiles.

Esta noticia fue traducido en Español por Global Language Services.