El cambio climático exacerba los incendios forestales y afecta la recuperación de las zonas quemadas

You can find an English-language version of this story here.

El 3 de julio de 2018, el incendio en el lago Christine inició cerca de Basalt, Colorado y, en el transcurso de algunos meses, quemó más de 12,000 acres.

El fuego al noreste de El Jebel, Willits, y en el centro histórico de Basalt quemó un total de tres estructuras y desalojó temporalmente a cientos de personas.

Adam McCurdy, director en materia forestal y climática del Aspen Center for Environmental Studies (ACES) (Centro de estudios ambientales de Aspen), a menudo dirige recorridos en una sección del área quemada cerca de Missouri Heights, comentando los procesos de recuperación con otros senderistas.

Halle Zander / Aspen Public Radio Adam McCurdy señala los álamos temblones sanos que crecen en el lago Christine al noreste de Basalt, Colorado el 25 de junio de 2023. Dirige un recorrido con los participantes del Aspen Ideas Festival cinco años después de que el incendio quemara el paisaje. Observa que algunos clones de álamos temblones ya miden nueve pies.

Durante una entrevista en Rock Bottom Ranch en abril, McCurdy afirmó que el fuego quemó en diferentes grados en diferentes zonas.

A mayores altitudes, las píceas de Engelmann, los abetos subalpinos y los pinos contortos sufrieron mucho daño.

“Cuando se queman, realmente arden”, comentó McCurdy. “Observamos algunos daños en suelos mineralizados, donde el calor descompuso las moléculas”.

Pero agregó que los álamos temblones en zonas de altitudes medias estaban bien, dando miles de brotes por acre en algunos lugares.

Y a menores altitudes, donde las áreas quemadas se pueden ver desde la Autopista 82, había muchos pinos piñoneros y enebros antes del incendio. Ahora, hay muchas praderas.

“Creo que es razonable pensar que poco a poco ahí irán creciendo arbustos”, dijo McCurdy. “Pero dudo que alguno de nosotros viva para ver esa ladera como lucía antes”.

McCurdy afirmó que estos diferentes plazos para la recuperación representan las velocidades típicas de la sucesión forestal y crean un “mosaico” en la zona quemada.

Halle Zander / Aspen Public Radio El sendero Ditch Trail al noreste de Basalt, Colorado serpentea por la zona quemada en el incendio en el lago Christine. El fuego quemó el área en 2018, y diferentes secciones de la zona quemada se están recuperando a distintos ritmos.

Inquietudes a futuro

Muchos de los bosques de Colorado han evolucionado con el fuego y los árboles maduros pueden sobrevivir en condiciones hostiles, pero las semillas son más frágiles y es posible que necesiten condiciones más frescas y húmedas para echar raíces.

“Puede que haya un bosque en el paisaje capaz de sobrevivir a las nuevas condiciones creadas por el cambio climático, pero una vez que el bosque es perturbado, ya sea por un incendio o una tala, las semillas no son capaces de arraigarse”, comentó McCurdy.

En un estudio (study) en 2019, los científicos descubrieron que las condiciones más cálidas y más secas en la región oeste están dificultando la recuperación de determinadas especies de árboles tras el incendio, específicamente a bajas altitudes.

Tom Veblen es un distinguido profesor de geografía de la Universidad de Colorado en Boulder retirado. Fue coautor del estudio y descubrió una disminución en la regeneración posterior al incendio del pino ponderosa y del abeto de Douglas a bajas altitudes.

Algunas áreas del oeste se están convirtiendo incluso en zonas no forestales, como praderas y monte bajo. Veblen comenta que eso puede tener otros impactos más adelante.

“Desde mi perspectiva, nuestra preocupación más importante debería ser el almacenamiento de carbono provisto por grandes árboles longevos”, comentó Veblen.

Cuando desaparecen grandes franjas de estos bosques a bajas altitudes, el almacenamiento de carbono que proporcionan se acaba, agravando el aumento de temperatura que afectó a esos bosques en primer lugar.

Veblen no ha estudiado la zona quemada por el incendio en el lago Christine, pero dijo que con el empeoramiento de las condiciones de calor y sequedad, los lugares a mayores altitudes, como los bosques del valle de Roaring Fork, podrían batallar para recuperarse tras un incendio, si no lo han hecho aún.

Es cuestión de tiempo.

“No es de sorprender en absoluto que bajo condiciones de calentamiento continuo, lo cual desafortunadamente persistirá, no hay duda, estamos observando un cambio en la extensión de los bosques desde a elevaciones bajas hasta a elevaciones altas”, comentó Veblen. “Y quienes han estudiado esta situación en el oeste de Estados Unidos encuentran un patrón similar”.

Defensores del clima (climate advocates) y dirigentes de todo el mundo (world leaders) afirman que es necesario evitar o ir reduciendo la dependencia de las comunidades en los combustibles fósiles para prolongar el tiempo que lleva alcanzar estos tipos de límites, pero existen algunas técnicas de mitigación que pueden implementarse ahora y limitar la propagación y el impacto de futuros incendios forestales.

Halle Zander / Aspen Public Radio Jim Genung reflexiona sobre las quemas controladas realizadas en Avalanche Creek en la primavera de 2023 en las oficinas del Bosque Nacional White River en Carbondale, Colorado el 9 de mayo de 2023.

Quema controlada

Jim Genung ha sido bombero durante más de 20 años y ha observado cambios en el comportamiento del fuego con el tiempo.

“Estos incendios se están haciendo cada vez más grandes, así como se están propagando más rápido y ardiendo a mayores temperaturas”, comentó Genung.

Genung es un oficial de gestión de incendios en la Upper Colorado River Interagency Fire Management Unit (Unidad interagencias de gestión de incendios de la cuenca alta del río Colorado), y trabaja entre organismos públicos para combatir incendios y mitigar los riesgos de incendio en algunas zonas del oeste de Colorado.

Hace esto en parte con quemas controladas e intencionales durante la primavera y el otoño, cuando las temperaturas son bajas y los vientos, lentos. Las quemas controladas eliminan arbustos y matorrales, así como árboles caídos que podrían secarse más adelante, en el verano, y alimentar un incendio forestal de mayor intensidad.

Y hay estudios (studies) en los que se ha descubierto que los incendios que arden con menor intensidad derivan en mayores tasas de regeneración de los árboles.

Genung afirma que los bomberos pudieron controlar el perímetro del incendio en el lago Christine y sus daños porque los encargados del manejo del fuego realizaron una quema controlada fuera de Basalt algunos años antes.

“El incendio en el lago Christine llegó justo hasta la orilla de la última quema controlada que realizamos”, dijo Genung. “Y realmente cambió la estructura homogénea de los matorrales de roble. Así lo mantuvimos fuera de Missouri Heights”.

Agregó que es una de las mejores herramientas de mitigación que tiene.

“Podemos abarcar una gran área en poco tiempo”, comentó Genung. “Podemos tratar una gran extensión de manera relativamente segura”.

Siempre hay un riesgo al iniciar un fuego, pero muchos encargados del manejo del fuego usan quemas controladas para proteger a las comunidades en zonas boscosas a medida que empeora el cambio climático.

McCurdy recuerda que el verano de 2018 en Basalt se caracterizó por un calor seco cuando se inició el incendio en el lago Christine.

“El año 2018, de acuerdo con algunas mediciones de la sequía, fue el año más seco en el valle de Roaring Fork en 120 años”, comentó McCurdy. “Fue un año con menos precipitaciones que el promedio [durante] el año más cálido registrado en ese entonces”. McCurdy agregó: “Y cada vez se observa más esto en el estado y en la región oeste”.

Agregó que un verano más fresco habría cambiado la manera en que ardió el incendio y su extensión.

“El cambio climático preparó el terreno para que se iniciara ese incendio, así como para que se extendiera tan rápido como lo hizo”, dijo McCurdy.

Nota del editor: Esta historia pertenece a una serie de cuatro partes de la Aspen Public Radio, Adaptation: Responding to Climate Change in the Roaring Fork Valley (Respuesta ante el cambio climático en el valle de Roaring Fork).

La serie está financiada por un subsidio de la Environment Foundation (Fundación para el medio ambiente) de Aspen Skiing Company. Si desea compartir la idea para una historia para nuestra cobertura continua sobre el clima, comuníquese con nosotros escribiendo a news@aspenpublicradio.org .

Esta noticia fue traducido en Español por Global Language Services.