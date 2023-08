Los defensores de la comunidad LGBTQ+ "redoblan sus esfuerzos" para crear espacios seguros en medio del aumento de la discriminación

You can find an English-language version of this story here.

En respuesta al aumento de la legislación antitrans y antidrag en todo el país y a los casos de discriminación local, los defensores de la comunidad LGBTQ+ refuerzan su compromiso con los espacios seguros en el valle Roaring Fork.

En una reciente noche de miércoles, un grupo de unos veinte residentes locales se sentaron en círculo bajo una gran bandera del Orgullo en una reunión de "Queers and Coffee" en el Bluebird Café de Glenwood Springs.

La nueva reunión semanal está organizada por la organización local sin fines de lucro Cook Inclusive con el apoyo de AspenOUT; brinda a las personas LGBTQ+ y a sus aliados la oportunidad de pasar el rato y tomar café o cerveza y conocerse.

En aras de la inclusividad, el encuentro es también una oportunidad para practicar español y lenguaje de signos americano con el grupo ASL de Roaring Fork Valley.

Eleanor Bennett / Aspen Public Radio La fundadora del Roaring Fork Valley ASL Club, Sophia Williams, segunda por la izquierda, ayuda a enseñar el lenguaje de signos americano a la residente local Dani Rivera, segunda por la derecha, en el Bluebird Café el 14 de junio de 2023. El café, situado en el centro de Glenwood Springs, se ha convertido en un espacio seguro para muchas personas LGBTQ+ y miembros de la comunidad con discapacidades.

En esta noche en particular, los participantes aprendían a hacer señas de su color favorito.

"Mi color favorito es el azul claro y el verde juntos", dijo Travis Dean Wilson. "No sé si hay alguna forma de decir 'aguamarina'".

Wilson vive en Glenwood Springs y es miembro del grupo local de drags The Roaring Divas.

"Vengo mucho al Bluebird Café porque organizan muchos eventos respetuosos con la comunidad LGBTQ, como 'Queers and Coffee', y aquí tenemos espectáculos de drags", dijo. "Bishop es uno de los mejores aliados que se pueden pedir. Me siento seguro aquí y mucha gente también".

Justin Bishop, residente local, adquirió el Bluebird Café hace poco más de un año, y se toma muy en serio su papel como propietario del negocio y como aliado.

"Tener un lugar seguro no es sólo poder entrar y ser uno mismo", dijo. "Es un espacio donde sabes que alguien te va a apoyar por ser tú mismo".

Eleanor Bennett / Aspen Public Radio El propietario del Bluebird Café, Justin Bishop, a la derecha, entrega una taza de café a Travis Dean Wilson, residente de Glenwood Springs, durante un encuentro de "Queers and Coffee" el 14 de junio de 2023. Wilson y sus compañeros artistas drag Roaring Divas han organizado numerosos eventos para personas de todas las edades en el café durante el último año.



Bishop ha experimentado él mismo la discriminación y sabe lo que es no sentirse bienvenido en algunos espacios.

"Me identifico con la lucha, siendo un chico negro del sur", dijo. "Entiendo que te ridiculicen o que te juzguen por tu aspecto, o algo así, y no realmente por quién eres o por tu carácter".

El verano pasado, Bishop y los defensores locales de la comunidad LGBTQ+ organizaron una fiesta posterior a la primera celebración del Orgullo de Glenwood.

Aunque el evento fue mayoritariamente alegre, también recibió algunas reacciones en contra.

"Tuve a algunas personas que entraron y gritaron cosas obscenas y básicamente trataron de asustarnos", dijo. "Pero yo soy el tipo de persona que dice: 'Muy bien, tengo que esforzarme más'. Por eso mi bandera del orgullo ondea desde el año pasado".

Eleanor Bennett / Cortesía de Kaleb Cook Miembros de la comunidad se reúnen para una vigilia con velas organizada por grupos LGBTQ+ locales y aliados en el Bluebird Café de Glenwood Springs tras el tiroteo mortal en Colorado Springs el 20 de noviembre de 2023. Defensores y líderes LGBTQ+ hablaron en la vigilia, entre ellos el fundador de Cook Inclusive Company, Kaleb Cook, el director ejecutivo de AspenOUT, Kevin McManamon, y la representante Elizabeth Velasco.

En noviembre, los residentes celebraron una vigilia en el Bluebird Café por las víctimas del tiroteo del Club Q de Colorado Springs.

Y esta primavera, Bishop abrió sus puertas a un evento de cuentos drag para niños y sus padres.

Los miembros del grupo drag The Roaring Divas leyeron libros infantiles en inglés y español, que incluyen a los queer y son apropiados para su edad.

La drag queen local Zen Fatale dijo que proporcionar comunidad a los niños siempre ha sido su sueño.

"Me encanta poder ser ese espacio para los más jóvenes que yo no siempre tuve", dijo Fatale.

Pero dijo que los organizadores también tuvieron que pensar en la seguridad.

Había un guardia de seguridad en la puerta y un plan de evacuación para los chicos y sus familias por si ocurría algo terrible.

"Siempre he dicho que el drag es intrínsecamente político", afirmó Fatale. "Mi propia existencia es política y no la politizo yo".

La cofundadora de The Roaring Divas, Zen Fatale, a la izquierda, y su compañera drag queen, Zamora, actuaron por primera vez en el Orgullo inaugural de Glenwood en junio de 2022. El grupo volvió a actuar en la celebración del Orgullo de este año, el 10 de junio de 2023. / Cortesía de Kaleb Cook La cofundadora de The Roaring Divas, Zen Fatale, a la izquierda, y su compañera drag queen, Zamora, actuaron por primera vez en el Orgullo inaugural de Glenwood en junio de 2022. El grupo volvió a actuar en la celebración del Orgullo de este año, el 10 de junio de 2023.

Fatale está agradecida de vivir en un estado que hasta ahora ha protegido sus derechos, pero sólo en el último año, ella y sus compañeros defensores han visto cómo los miembros de la comunidad discriminaban a las personas LGBTQ+ en las redes sociales y en las reuniones del consejo de la escuela y la biblioteca locales.

Dijo que las amenazas del Orgullo del año pasado en el Bluebird Café y el tiroteo del Club Q son pruebas de que incluso los espacios seguros están en peligro.

"Es descorazonador. Es enfurecedor. Son todas las emociones que te puedas imaginar", dijo. "Aquí vivimos en una burbuja encantadora, pero tampoco estamos a salvo".

Fatale dijo que los espacios seguros pueden salvar vidas, pero es consciente de que incluso el término "espacios seguros" puede evocar una reacción negativa para algunas personas.

"La gente puede burlarse del término porque cualquier cosa que se use en exceso puede convertirse en un arma", dijo. "Ya sabes, 'Ooh, necesitas tu espacio seguro'. Bueno, sí, para que no esté en la calle donde puedan atacarme físicamente; las personas queer de todo el país siguen siendo asesinadas".

Cortesía de PFLAG Roaring Fork Valley El defensor local de la comunidad LGBTQ+ Kaleb Cook pasa el rato entre bambalinas con el grupo drag The Roaring Divas, que incluye (de derecha a izquierda) a Thelma Thunderthighs, Zen Fatale y Ramona Chingona en la celebración del Orgullo de Glenwood de este año, el 10 de junio de 2023. La cofundadora del grupo, Zen Fatale, espera encontrar un espacio permanente donde The Roaring Divas pueda actuar regularmente el año que viene.

Fatale dijo que vivir bajo esta amenaza constante y ver tuits discriminatorios de políticos locales como la representante republicana Lauren Boebert, también tiene una carga emocional, especialmente en los jóvenes.

Según la organización sin fines de lucro de apoyo en crisis The Trevor Project, los jóvenes LGBTQ+ tienen cuatro veces más probabilidades de intentar suicidarse que sus compañeros.

Kathy Potter, residente de Basalt desde hace mucho tiempo, experimentó esta realidad de primera mano cuando perdió a su hijo, Jack Raife, por suicidio en abril.

"Jack era un joven increíble: animado, vivaz. Tocaba el piano, la batería y una cosa que siempre salía a relucir era su pasión por la moda", dijo. "Salió del armario como gay con mucho orgullo en séptimo curso".

Potter dijo que su hijo tenía muchos amigos, pero también se sentía aislado aquí en el valle y luchaba con problemas de salud mental.

"Creo que se sintió solo al ser uno de los pocos chicos gays que salieron del clóset en séptimo, octavo, noveno y décimo grado en las escuelas de Basalt", dijo. "También creo que el clima político en torno a ser gay ahora en Estados Unidos es una situación muy difícil de navegar, incluso como adulto, pero especialmente como joven adolescente".

Cortesía de Kathy Potter Kathy Potter, residente de Basalt desde hace mucho tiempo, habla sobre su amor y respeto por su hijo Jack Raife en su funeral el 15 de abril de 2023. El hijo de Potter era gay y murió por suicidio el 2 de abril. Trabajó con AspenOUT para crear el Fondo Conmemorativo Jack Raife para apoyar a otros jóvenes LGBTQ+ que se enfrentan a problemas de salud mental.

Más de 400 miembros de la comunidad acudieron al funeral de Jack esta primavera y muchos de ellos querían ayudar.

La avalancha de apoyo inspiró a Potter y a su familia a crear el Fondo Conmemorativo Jack Raife con AspenOUT para ayudar a otros jóvenes LGBTQ+ que se enfrentan a problemas de salud mental.

"Después de perder a Jack, podíamos dejar que esto destruyera a nuestra familia o podíamos pensar en cómo intentar dedicar esta energía a salvar a otros chicos", dijo. "Y esto da a mi vida y a mi trayectoria un propósito totalmente nuevo ahora, ¿sabe?".

Potter y los grupos de defensa locales también se reunieron con los estudiantes para hablar de los recursos y el apoyo que les gustaría ver en el valle.

"Una de las cosas era tener un espacio en mitad del valle, para que los niños de, digamos, Parachute a Aspen puedan tomar el autobús lo suficientemente cerca de una terminal principal de autobuses, donde luego puedan caminar con seguridad", dijo.

Los estudiantes imaginaron que el espacio podría tener clases de arte y ofrecer también actividades como el rafting en aguas bravas.

"Sólo sé que si eso hubiera estado disponible, especialmente cuando Jack era más joven, ya sabe, definitivamente le habría encantado participar en algo así", dijo Potter.

Eleanor Bennett / Aspen Public Radio El propietario de Bluebird Café, Justin Bishop, a la derecha, Travis Dean Wilson, en el centro, y Sophia Williams se ponen al día durante un encuentro de "Queers and Coffee" el 14 de junio de 2023. A pesar de algunas reticencias por parte de la comunidad, Bishop y los defensores locales de la comunidad LGBTQ+ afirmaron que seguirán proporcionando un espacio seguro para que los residentes locales puedan venir y ser ellos mismos.

A pesar de todo el trabajo que aún queda por hacer, Potter se alegra de que estén apareciendo más espacios seguros como el Bluebird Café y de que haya más recursos disponibles.

Grupos locales como Cook Inclusive Company, AspenOUT, PFLAG Roaring Fork Valley y Gay 4 Good Rocky Mountains ofrecen apoyo y actos comunitarios para personas de todas las edades.

Aliados como Bishop también piden a otras organizaciones y empresas que den un paso al frente y hagan algo más que ondear una bandera del Orgullo en la ventana.

"Asegúrense de apoyar a estos grupos porque son los que apoyan a la comunidad", dijo. "Y no se trata sólo de la comunidad LGBTQ+. Es nuestra comunidad. Estamos todos juntos en esto y hagamos que sea algo bueno".

Si usted o alguien que conoce está pensando en suicidarse, o está en crisis, llame o envíe un mensaje de texto al 988 para ponerse en contacto con la línea nacional de ayuda en casos de suicidio y crisis, que ofrece apoyo tanto en español como en inglés.

También puede dirigirse al sitio web del Proyecto Trevor para jóvenes LGBTQ+. La organización sin fines de lucro ofrece asesoramiento en crisis las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de mensajes de texto, llamadas telefónicas o chat en línea.

Esta noticia fue traducido en Español por Global Language Services.