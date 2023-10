Nuevos programas ayudan a los estudiantes discapacitados de Aspen a adquirir experiencia laboral

You can find an English-language version of this story here.

El Distrito Escolar de Aspen amplió este año sus programas para estudiantes y jóvenes adultos con discapacidades.

El nuevo plan de estudios se centra en habilidades como la redacción de un currículum y la preparación para una entrevista que ayudarán a los participantes a conseguir trabajos en la comunidad y les prepararán para la vida adulta.

Como parte del programa, el 20 de septiembre los estudiantes asistieron a un taller de formación laboral en el Bluebird Cafe de Glenwood Springs.

Las hermanas gemelas Janette y Jakaline Keller estaban ocupadas preparando bebidas detrás del mostrador mientras Theodore Stiller, al que llaman Teddy, les explicaba lo que estaban haciendo.

"Estamos aprendiendo a tomar pedidos y a manejar una máquina de café expreso", dijo.

La barista Sophia Williams estaba allí para ofrecer orientación y responder a las preguntas mientras las hermanas Keller preparaban su primer café con leche y con sabor a "pumpkin spice" (combinacion de especias).

Ambas hermanas se graduaron recientemente en el Aspen High School y participan en PeAk Futures, uno de los dos programas recientemente ampliados del distrito escolar.

El programa gratuito PeAk Futures es para jóvenes de 18 a 21 años que están en transición de la preparatoria y que tienen un Plan Educativo Individualizado, o IEP por sus siglas en inglés.

La ley de Colorado exige que los distritos escolares públicos ofrezcan este tipo de programa de transición a los alumnos con IEP.

Anteriormente, el distrito escolar de Aspen trabajaba con otras escuelas de la zona para ofrecer servicios a este grupo de edad, pero la demanda ha ido creciendo.

Con la ayuda del centro de recursos Aspen Family Connections, la profesora de educación especial Tara Valentino decidió poner en marcha el nuevo plan de estudios a principios de este año.

"Llevamos a los chicos a la comunidad, les enseñamos más habilidades para la vida, habilidades para la vida independiente y preparación para el lugar de trabajo, y realmente nos centramos también en desarrollar currículos y habilidades para las entrevistas", dijo Valentino.

Eleanor Bennett / Aspen Public Radio Janette Keller, recién graduada del Aspen High School, maneja la máquina de café espresso en el Bluebird Cafe durante una reciente capacitación para estudiantes y jóvenes adultos con discapacidades el 20 de septiembre de 2023. Keller y su hermana gemela, Jakaline, son ambas participantes en el programa PeAk Futures del Distrito Escolar de Aspen, recientemente ampliado, para jóvenes de 18 a 21 años que salen de la preparatoria.

El distrito escolar también se asocia con la organización sin fines de lucro local de defensa de los discapacitados Cook Inclusive para ayudar a prestar servicios como poner en contacto a los participantes con empleadores y preparadores laborales. La organización sin fines de lucro recibe fondos para sus servicios de la División de Rehabilitación Profesional del estado.

El fundador de Cook Inclusive, Kaleb Cook, ayudó a organizar el reciente taller de formación en el Bluebird Cafe.

Aunque los cursos de formación ayudan a los estudiantes a adquirir aptitudes para el empleo, Cook también espera que las sesiones animen a las empresas a contratar a jóvenes con discapacidades.

"Estos chicos son competentes, estos chicos pueden hacer su trabajo y pueden hacerlo realmente bien", dijo. "Y eso hace que su negocio parezca mejor. Diversifica su fuerza laboral y realmente atrae a gente que se va a quedar".

Con la continua escasez de trabajadores, Cook cree que encontrar la empresa adecuada para una persona discapacitada es una situación en la que tanto el empleado como el empresario salen ganando.

"Creo que muchas veces nos sentamos aquí y nos confundimos (sobre) las soluciones sobre:

'¿Por qué no podemos retener a la gente, y cuál es la forma en que vamos a poder tener suficiente mano de obra a largo plazo? Y la respuesta está delante de nosotros: son los niños con discapacidades, son las personas con discapacidades las que buscan empleo", dijo Cook.

Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, la tasa de desempleo de las personas con discapacidad fue el año pasado aproximadamente el doble que la de las personas sin discapacidad.

Eleanor Bennett / Aspen Public Radio Las hermanas gemelas Jakaline Keller, a la izquierda, y Janette Keller, a la derecha, ayudan a llevar un café con leche a un cliente en el Bluebird Cafe durante un taller de capacitación laboral el 20 de septiembre de 2023. Ambas hermanas se graduaron de Aspen High School a principios de este año y han estado probando diferentes trabajos y pasantías a través del programa PeAk Futures del distrito escolar.

A Janette Keller, graduada del Aspen High, le gusta que el programa la haya expuesto a diferentes entornos laborales, como la cafetería, para ayudarla a averiguar qué tipo de trabajos quiere -y cuáles no- tener en el futuro.

"No quiero trabajar con tanta gente gritándome: 'Oh, mi café con leche está al revés'. Es como: 'No, está bien'", dijo Keller. "Lo que me gusta hacer es trabajar con niños. Me gusta trabajar con niños de guardería".

Como parte del programa de este verano, Janette trabajó como orientadora de campamento en el Ajax Adventure Camp mientras su hermana Jakaline trabajaba en el Theatre Aspen.

"Esta experiencia tiene algunos altibajos", dijo. "Pero el lado positivo es que, 'Eh, puedo pasar tiempo en la comunidad. Puedo estar con los demás'.

Jakaline también ha aprendido muchas habilidades prácticas para la vida, como a administrar el sueldo que recibe.

"Soy más inteligente con el dinero porque antes gastaba como una loca, pero ahora es como, 'Oh, oye, tienes que tener cuidado, ésta es la vida real'", dijo.

Eleanor Bennett / Aspen Public Radio Janette Keller toma el pedido de un cliente en el Bluebird Cafe durante un reciente taller de capacitación laboral el 20 de septiembre organizado por la organización local sin fines de lucro de defensa de los discapacitados Cook Inclusive y el distrito escolar de Aspen. Los programas recién ampliados para estudiantes con discapacidades están parcialmente financiados por la División de Rehabilitación Profesional del estado.

El distrito escolar de Aspen también amplió su programa de transición a principios de este año para los jóvenes de 15 a 18 años con IEP que aún están en preparatoria.

Teddy Stiller, que tiene 16 años, participa en muchas de las mismas experiencias que sus compañeros mayores en PeAk Futures, como la reciente capacitación en cafetería.

"Creo que es un programa realmente bueno", dijo. "Nos ayuda a conseguir trabajos en la comunidad y nos ayuda en nuestro día a día".

Teddy tiene autismo y su madre, Michelle Stiller, dijo que su camino es diferente al de algunos de sus compañeros neurotípicos que están empezando a solicitar el ingreso en la universidad.

"A medida que llegábamos a una especie de tercer año académico y al aprendizaje de alto nivel, se volvió más frustrante y supimos rápidamente que teníamos que dar un giro y meterlo en el mundo real, haciendo lo que más le gusta hacer, que es comprar y vender artículos en eBay, ir a tiendas de segunda mano y a subastas de almacenes", dijo. "Y necesitábamos poder encontrarle el apoyo adecuado para hacer todo esto".

Michelle dijo que su hijo Teddy está emocionado por empezar pronto a trabajar en Walmart en Glenwood Springs. También se le asignará un orientador laboral a través de Cook Inclusive.

"Le enseñarán cómo trabajar con éxito en un empleo, todo, desde llegar a ese trabajo en transporte público, hasta vestirse para el trabajo y comportarse de una determinada manera en un trabajo", dijo. "Son cosas que resultan naturales para los niños que no tienen autismo".

Eleanor Bennett / Aspen Public Radio Jakaline Keller, participante de PeAk Futures, prepara un café con leche de moca para un cliente en el Bluebird Cafe el 20 de septiembre de 2023. La ley de Colorado exige que los distritos escolares públicos ofrezcan este tipo de programa de transición para jóvenes de 18 a 21 años con un Plan Educativo Individualizado.

Como profesora de educación especial y coordinadora de estos servicios de transición, Tara Valentino conoce a Teddy y a muchos de sus compañeros desde hace años, y se ha dado cuenta de que muchos de los participantes en el programa están ahora tomando las riendas y defendiendo lo que quieren hacer con su futuro.

"Participan en experiencias significativas que van a apoyarles durante el resto de sus vidas", dijo. "Y por eso creo que lo más importante de ver su crecimiento, es simplemente la gran felicidad que tienen".

De vuelta en la cafetería, las hermanas Keller reflexionaban sobre el programa y pensaban en el futuro mientras preparaban un último café moca con leche para un cliente.

Aunque Janette no quiere trabajar en una cafetería en el futuro, está orgullosa de la variedad de experiencias laborales que ha conseguido a través del programa.

"Por fin puedo brillar en un lugar en el que soy como una estrella fugaz", dijo. "Puedo mantener la cabeza bien alta y sentirme como si fuera una princesa orgullosa o una reina o un rey".

Por su parte, su hermana Jakaline dijo que ha disfrutado trabajando en una cafetería, pero que está lista para probar algo nuevo.

Recientemente participó en un curso de primeros auxilios en la naturaleza y espera trabajar con Challenge Aspen y la Aspen Skiing Company este invierno para aprender lo que es ser una patrullera de esquí.

