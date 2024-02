Los inmigrantes recién llegados agudizan la lucha por el acceso a vivienda en el valle Roaring Fork

You can find an English-language version of this story here.

Más de 170 personas, muchas de ellas procedentes de Venezuela, han llegado al valle Roaring Fork en los últimos tres meses, pero la mayoría de ellas, como tantas otras personas de la comunidad, no han logrado encontrar vivienda estable.

The Valley Alliance to End Homelessness organizó un panel en Glenwood Springs el 29 de enero para debatir los retos a los que se enfrentan los grupos locales a la hora de encontrar vivienda para los inmigrantes recientes.

Los panelistas de Voces Unidas, Recovery Resources, la ciudad de Carbondale y otras agencias coincidieron en que los gobiernos y grupos locales ya estaban luchando con la capacidad de proporcionar servicios a las personas sin vivienda, y que con el gran grupo de recién llegados sólo se acentuaba el problema.

Wendee Schoon Fisher es la directora del programa Unsheltered Outreach de Recovery Resources.

"Ésa ha sido nuestra lucha durante los inviernos", dijo. "Tenemos esta población de personas que no tiene vivienda. En este caso se ha acentuado, con los recién llegados, porque ahora se trata de una cifra mucho mayor. Pero la verdad es que cada invierno es un pánico encontrar lugares para que nuestra población actual de personas sin hogar encuentre abrigo y seguridad para el invierno. Es simplemente lo que caracteriza al valle".

José Sáenz es un navegador de vivienda de West Mountain Regional Health Alliance. Estuvo de acuerdo con la opinión de Schoon Fisher.

"Esto es realmente, en mi opinión, una bendición disfrazada, porque esto abre muchos ojos", dijo. "Dice: 'no tenemos esto' o 'no tenemos aquello' o 'no tenemos la infraestructura'. Quizá tengamos que empezar a construir alguna".

Sáenz también comentó que es una experiencia solitaria llegar a un nuevo país donde tu estado migratorio no es seguro, y que es realmente necesaria la ayuda de personas con conocimientos bilingües y biculturales.

"No hablan el idioma, no tienen identificación, no tienen forma de hacer nada", dijo. "¿Y cómo se navega por eso al intentar ayudarles y no hacerles sentir que no pertenecen?".

Alan Muñoz Valenciano trabaja en el grupo de defensa de los derechos de los latinos Voces Unidas. Dijo que antes de que llegara lo peor del invierno, los gobiernos y las agencias locales estaban en modo crisis y no podían pensar realmente a largo plazo.

"Pero ahora, creo que estamos en un lugar en el que tenemos que empezar a crear estas soluciones de colaboración, con los condados de Eagle, Pitkin y Garfield, cualquier organización sin fines de lucro que preste servicios, y la comunidad en general", dijo. " Proponer estas soluciones, para llegar a una solución sostenible y a largo plazo".

Dijo que gran parte de la creación de una infraestructura más sostenible es contar con personas con conocimientos bilingües y biculturales en puestos en los que puedan ayudar.

"Los recién llegados, primero es que no tienen vivienda, esa es una barrera con la que tienen que lidiar, y luego está la parte de inmigración, ¿verdad?", dijo. "Podemos adaptarlo a las necesidades que tienen con estar sin vivienda, pero también adaptarlo al tema de inmigración. Y ahí es donde podemos diferenciar cuáles son las necesidades, y quién puede asumir ese papel en esa función de abordar dichas soluciones."

Colin Laird forma parte del consejo municipal de Carbondale y dirige la organización sin fines de lucro Third Street Center, que abrió sus puertas a los recién llegados mientras la ciudad trabajaba para poner en marcha sus propios refugios.

Laird dijo que no quiere que la gente sienta que tiene que abandonar el valle, ni que se sienta expulsada. Tampoco quiere dejar de prestar servicios como medida disuasoria para mantener alejados a otros.

"Estamos intentando hacer lo mejor que podemos para alojarlos, mantenerlos a salvo y ganar tiempo hasta que puedan pasar por el sistema para que puedan obtener sus documentos", dijo.

El ex superintendente de las escuelas Roaring Fork, Rob Stein, que está coordinando la respuesta a los inmigrantes de la ciudad de Carbondale, dijo en otra entrevista con la Aspen Public Radio, que de las casi 170 personas que han llegado al valle desde noviembre, sólo han podido quedarse unos 50 individuos y entre seis y ocho familias.

Durante el panel, dijo que algunos residentes de Carbondale con los que había hablado estaban inicialmente preocupados por el hecho de que un montón de nuevos inmigrantes se refugiaran en su barrio. Pero dijo que cuando les preguntó al respecto más tarde, sus respuestas cambiaron.

"'Sorprendentemente bien. Esos tipos son súper amables'", dijo Stein que le dijo un residente sobre sus nuevos vecinos. "Y creo que esa sería toda nuestra experiencia... de alguna manera tenemos que normalizar, no sólo acostumbrarnos, sino normalizar estas relaciones y poner más caras humanas, es decir, más historias".

Laird también señaló que muchos de los recién llegados tienen muchas aptitudes que los empleadores del valle necesitan con urgencia.

"Quieren trabajar muy duro, pero no pueden hacerlo legalmente", dijo. "Pero necesitamos viviendas. Y toda nuestra infraestructura de vivienda, como todos ustedes saben, es un desastre".

La lucha de una familia por encontrar vivienda

Libia, que viajó a EE.UU. desde Venezuela el año pasado, conoció a su compañera Ana, que es de Honduras, mientras se alojaba en un hacinado refugio para inmigrantes en Denver. ( Aspen Public Radio sólo utiliza sus nombres de pila para proteger su privacidad).

Libia, Ana y los tres hijos de Ana llegaron por primera vez al valle de Roaring Fork el pasado otoño en busca de más oportunidades y mejores condiciones de vida.

Libia pasó a formar parte de un comité, organizado por Voces Unidas, de inmigrantes recién llegados que habían estado viviendo bajo el puente en Carbondale y ayudó a representar al grupo en reuniones con grupos de servicios sociales y líderes gubernamentales.

Y luego la familia recibió dinero para ayudar a pagar cinco semanas de alquiler en Aspen de la organización local sin fines de lucro Response, que trabaja con supervivientes de la violencia doméstica, porque Ana sufrió malos tratos en su relación anterior.

En una entrevista con Aspen Public Radio, Libia y Ana hablaron en español a través de la intérprete Claudia Pawl de Convey Language Solutions.

"Más que todo, Aspen me ha ayudado mucho a olvidar lo que yo he vivido, que es mucho maltrato", dijo Ana. "Mi expareja, él tiene una orden de restricción porque él me agredía mucho al frente de mis hijos".

Durante los últimos meses, Libia y Ana pudieron encontrar algún trabajo limpiando casas e inscribieron a la hija mayor de Ana en la escuela de Aspen, pero finalmente se impuso la realidad de que no podrían permitirse quedarse.

"Sí, estamos todavía contentos del tiempo que duramos aquí viviendo en Aspen: Perfecto, chévere", dijo Libia. "Lo que pasa es que aquí en Aspen no hay lugar para vivir. O sea, no hay vivienda, no hay un apartamento. Es costoso también. ¿Me entiendes? Estamos triste porque no amo de Aspen.

Response ayudó a la familia a encontrar vivienda en Denver y pagará un mes más de alquiler mientras se estabilizan, pero como muchos de los clientes de la organización sin fines de lucro, Ana y Libia corren el riesgo de ser deportados si trabajan debido a su situación migratoria.

"Este, cuando llegué a Carbondale, me paré en un restaurante, en un restaurante no en frente de la bomba de changas al frente y me llegaron unas personas de esas de té meta nombrando", relató Libia. "Me llegaron dos señores y me dijeron que 'si usted está buscando trabajo, no pueden trabajar'".

Como Libia es de Venezuela, puede optar al Estatus de Protección Temporal, que le concedería un permiso de trabajo, y Ana también puede optar a ciertas protecciones de visado para supervivientes de violencia doméstica, pero el proceso de solicitud puede ser complicado y caro.

Tiffaney Bledsaw, que gestiona el programa de vivienda de Response desde 2019, dijo que ha visto a muchos de sus clientes enfrentarse a retos similares a lo largo de los años.

"Response es capaz de ayudar con los honorarios de los abogados de inmigración, como al menos una pequeña parte para tratar de conseguir que entren para empezar a ayudarles con ese proceso", dijo. "Pero es una lucha que he visto desde que empecé".

Según Bledsaw, la financiación limitada y el alquiler caro son dos de los mayores obstáculos a los que se enfrenta la organización sin fines de lucro para ayudar a corto y largo plazo a las supervivientes de violencia doméstica, incluidas las inmigrantes.

"Muchas de mis clientas tienen que abandonar el valle para vivir por su cuenta, es decir, no tienen adónde ir", dijo. "Ojalá se hiciera más por la vivienda asequible y la falta de vivienda".

En la actualidad, Response aloja a sus clientes durante un máximo de tres meses en tres apartamentos de su propiedad o alquilados por todo el valle, y el modelo no ha podido satisfacer la creciente necesidad.

El año pasado, la organización sin fines de lucro tuvo que rechazar a 22 personas que buscaban refugio porque no tenían espacio para ellas, pero Bledsaw tiene la esperanza de que el nuevo refugio que la organización está construyendo en Basalt ayude.

Response inauguró el refugio en noviembre y espera abrir sus puertas en enero de 2025.

En las próximas semanas, la organización sin fines de lucro espera conectar a Ana y a su familia con otra organización contra la violencia doméstica en Denver, con la esperanza de que puedan seguir recibiendo apoyo mientras solicitan permisos de trabajo.

Aunque Ana y Libia saben que el futuro es incierto, sobre todo volviendo a una ciudad que ha visto más de 40,000 nuevos migrantes en el último año, planean trabajar duro para quedarse allí.

"No quiero irme de Denver tampoco", dijo Libia. "Ni me pienso ir de los Estados Unidos, ni quiero volver a mi país, ni quiero volver a ningún país del mundo. Me quiero quedar aquí porque este es el país donde, el poco tiempo corto que tengo acá, me he sentido más seguro. He visto que las cosas, he visto la vida de otra manera".

Esta noticia fue traducido en Español por Global Language Services.