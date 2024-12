Aspen Meadows promete paridad salarial para los estudiantes con visado J-1 que regresen después de que los trabajadores internacionales planteen sus preocupaciones

Aspen Meadows Resort ofrecerá a los estudiantes con visado J-1 que regresan al país el mismo salario y acceso a propinas que a los empleados nacionales tras las quejas de los participantes en el programa de intercambio cultural sobre las condiciones de trabajo durante el verano.

Mientras tanto, una de las agencias de patrocinio de visados que conectó a los estudiantes internacionales con Aspen Meadows dijo a los participantes en el programa que les reembolsaría los gastos si renunciaban a su derecho a demandar al patrocinador. Otra agencia de patrocinio de visados dijo a Aspen Public Radio y a Aspen Journalism que están investigando las quejas, mientras que un funcionario del departamento estatal de trabajo confirmó que ha recibido dos quejas abiertas sobre Aspen Meadows.

Cada año, cientos de jóvenes de todo el mundo obtienen visados J-1 para trabajar en la montaña y en empresas locales de Aspen. El número de titulares de visados J-1 en diversos programas de empleo y prácticas en el código postal 81611 de Aspen creció de 480 en 2018 a 939 en 2023 .

El visado de visitante de intercambio J-1 , que se estableció como parte de la Ley de Intercambio Educativo y Cultural Mutuo de 1961, está supervisado por el Departamento de Estado de EE. UU. y su objetivo es proporcionar una experiencia laboral y cultural significativa a los estudiantes internacionales y a los empleadores estadounidenses.

Sin embargo, las quejas sobre las condiciones de alojamiento y de trabajo -expresadas en una carta redactada por alrededor de unas veinte personas J-1 que trabajaron en Meadows el verano pasado y que fue enviada a los medios de comunicación locales, y en una comunicación posterior con 10 participantes J-1- plantean dudas sobre un programa que puede hacer que los estudiantes internacionales sean vulnerables a un trato injusto.

Una declaración proporcionada por Theresa Silo, directora de recursos humanos de Salamander Collection, una empresa hotelera con sede en Virginia que gestiona Aspen Meadows Resort, dijo que son ''transparentes'' con los estudiantes con visado J-1 y los patrocinadores durante todo el proceso del programa. El personal de Meadows proporcionó una declaración adicional que decía que "valoran enormemente las contribuciones de los estudiantes con visado J-1 y trabajan duro para proporcionarles una experiencia positiva".

"Estamos orgullosos de las experiencias culturales y profesionales que el equipo de Aspen Meadows proporciona a sus estudiantes J-1 y nuestra empresa se compromete a mejorar continuamente el programa cada temporada", dice la declaración de Silo.

Ştefan-Dragoş Cană, que cursa su tercer año de ingeniería civil en Rumanía, su país de origen, decidió solicitar el programa tras conocer la experiencia de su hermana trabajando como titular de un visado J-1 en Newport, Rhode Island, hace años.

"Ella me dijo: 'Tienes que hacerlo. No tienes nada que perder'. Tienes 21 años. Simplemente haz las maletas, vete allí un verano, y seguro que te lo pasarás muy bien'", recuerda Cană. "Y yo dije: 'Vale, hagámoslo. ¿Por qué no?'".

Cană conocía a muchos jóvenes rumanos que solicitaban visados J-1 para viajar y trabajar en Estados Unidos durante los veranos, pero el programa no es barato.

Dijo que sus gastos incluían el pago de unos $1,700 en cargos del programa que iban tanto a una agencia local en Rumania como al patrocinador de visas sin fines de lucro Cultural Homestay International (CHI), que lo conectó con un empleador en EE.UU., así como unos $200 por la visa J-1 Summer Work Travel en sí, y $1,200 por un boleto de avión, además de seguro médico y otros gastos de viaje.

Una vez que Cană consiguió un trabajo en el que ganaba 20 dólares la hora como camarero de banquetes en Aspen Meadows Resort, en el campus del Instituto Aspen, acabó pidiendo prestado dinero a su hermana para cubrir el coste total de unos $4,000.

"Entonces me dije: 'Esto me bastaría para vivir tranquilo, pagar el alquiler y amortizar mi programa'", explicó Cană. "Y también la zona de Aspen, oí que es muy bonita, y la vi en Google y esas cosas, y me dije: 'Vale, quiero ir allí'".

Eleanor Bennett / Aspen Journalism and Aspen Public Radio Un letrero del Frontier Lodge se encuentra a la entrada del estacionamiento del motel justo al lado de la autopista 82 en Glenwood Springs. Aspen Meadows dispuso que algunos estudiantes de intercambio con visado J-1 que trabajaron en el complejo este verano alquilaran habitaciones en el motel, mientras que a otros se les dio la opción de alquilar apartamentos recientemente construidos en Carbondale.

Surgen problemas de vivienda

El nuevo trabajo de Cană ofrecía alojamiento por 850 dólares al mes en Carbondale o en Glenwood Springs, pero empezó a preocuparse cuando su patrocinador, CHI, le dijo que Aspen Meadows no podía compartir una dirección exacta ni fotos de dónde se alojaría durante los cuatro meses del programa hasta que llegara allí. Cană dijo que tampoco se le permitía mudarse hasta su orientación el 10 de junio, pero aun así se le exigía que pagara un mes completo de alquiler.

Las preocupaciones de Cană aumentaron el día de la orientación cuando el director de Recursos Humanos de Aspen Meadows, Darren Zemnick, que le entrevistó y contrató a él y a otros en el programa de verano, dio a los participantes con visado J-1 un acuerdo de alojamiento de ocho páginas para firmar.

En él se decía que perderían la fianza y la vivienda si dejaban su trabajo por cualquier motivo, y que tendrían que pagar el alquiler hasta que su empleador encontrara un nuevo inquilino.

Cană y sus compañeros de piso acabaron en un moderno complejo de apartamentos en Carbondale, frente al City Market.

Pero no todos aquellos con visado J-1 del programa de verano tuvieron tanta suerte, incluida Kristina Velichkovikj, una estudiante de derecho de 23 años de Macedonia que trabajaba como camarera en un restaurante de Aspen Meadows.

Velichkovikj pasó los dos últimos veranos trabajando como J-1 en una tienda de recuerdos en Carolina del Norte y como camarera de restaurante en Nueva Jersey.

"Sentí igualdad en el trabajo. No me sentí discriminada, ni siquiera cuando era una extraña que venía de otro país", dijo. "Con este programa, tienes la experiencia de ir al otro lado del mundo, así que puedes experimentar otra cultura y conoces a mucha gente".

Pero su estancia en los Meadows no fue como ella esperaba.

En su primer día, Velichkovikj se enteró de que viviría en el Frontier Lodge, junto a la carretera 82 en Glenwood Springs.

Ella y otros con visado J-1 que vivían allí pagaban el mismo alquiler que sus compañeros de trabajo en Carbondale, pero Velichkovikj describió las habitaciones como estrechas, sin cocina ni lavandería en funcionamiento in situ, y un viaje más largo que a menudo le llevaba de una hora y media a dos horas en comparación con los 45-60 minutos prometidos en su contrato de trabajo .

Los participantes con visado J-1 que vivían en el Frontier Lodge dijeron que también experimentaron una serie de problemas, desde ventanas que no cerraban hasta moho, ratas e infestaciones de bichos.

"Mi compañera de habitación tenía muchas picaduras de bichos en la piel y nos quejábamos, pero nadie hacía nada", dijo Velichkovikj. "Toda la experiencia fue terrible. Trabajas tanto y luego llegas a casa y te da miedo entrar en la habitación".

Courtesy of Adi Hodžić Adi Hodžić, a la derecha, y Andrej Ninkovic, ambos participantes con visado J-1 de 23 años y procedentes de Bosnia, se preparan para un turno de trabajo en Aspen Meadows Resort este verano. Hodžić y Ninkovic trabajaron como camareros de banquetes en el resort durante varios meses y forman parte de un grupo de unas dos docenas de empleados con visado J-1 que han denunciado un supuesto trato injusto en el Meadows este pasado verano.

Aquellos con visado J-1 cuestionan las políticas salariales y de propinas

El alojamiento no era el único problema al que se enfrentaban Velichkovikj, Cană y sus compañeros con un visado J-1.

Aunque sabían que se les podría exigir que hicieran algunas horas extraordinarias remuneradas por 30 dólares la hora, no estaban preparados para jornadas de 17 horas con pocos descansos durante grandes eventos como el Aspen Ideas Fest y el Security Forum.

Las largas jornadas -con poco tiempo para dormir o lavar sus uniformes tras los desplazamientos- empeoraron cuando se enteraron por algunos de sus compañeros no con visado J-1 en funciones similares de que aquellos con visado J-1 ganaban menos. El 2 de diciembre, Aspen Meadows había listado un puesto de camarero de banquetes de guardia por $35/hora, así como un puesto de camarero de restaurante por $18/hora más propina y un puesto de anfitrión por $21/hora con beneficios a tiempo completo.

"Me di cuenta de que estos tipos nos están utilizando muy mal", dijo Cană. "Si no fuera por los participantes con visado J-1, no puedo imaginar cómo sacarían adelante el Ideas Fest".

Durante la entrevista de trabajo de Velichkovikj con Zemnick, dijo que le preguntó sobre una línea en su oferta de trabajo con visado J-1 para un puesto de camarera de restaurante que decía que sólo se llevaría a casa "propinas en efectivo" y no propinas ganadas con tarjeta de crédito como los camareros habituales del restaurante West End Social del complejo.

"Fue muy amable en la entrevista y le pregunté: '¿Qué es esto? ¿Hay algún error? Porque no se puede escribir que el camarero sólo puede llevarse las propinas en efectivo - eso es ilegal'", dijo Velichkovikj. "Y me dijo: 'Oh, no, no tiene que preocuparse por eso. Lo solucionaremos con los camareros americanos, todo irá bien".

Sin embargo, Velichkovikj dijo que aunque se quejó a la dirección de Aspen Meadows varias veces después de su llegada, nunca se cambió la norma de que ella y otros J-1 del programa de verano no podían recibir propinas con tarjeta de crédito.

"La única respuesta que obtuve de ellos sobre las propinas es que me dijeron: 'Firmaste que ibas a aceptar propinas en efectivo'", dijo. «Y yo les digo: “Pero en la entrevista me dijeron que podemos hablar con los camareros americanos y ver si están de acuerdo en incluirnos en el fondo común de las propinas”".

Aunque Cană y otros J-1 dijeron que disfrutaron de experiencias culturales como visitar las Maroon Bells o subir en góndola a la cima de Aspen Mountain, la moral en el trabajo era baja y temían que si dejaban su empleo, perderían su vivienda y tendrían que volver a casa.

Velichkovikj decidió que valía la pena perder su depósito de 400 dólares para la vivienda y el resto del alquiler que debía, y se marchó un mes antes para otro trabajo de servidor J-1 en California.

"No podía soportarlo más", dijo. "Tenía como colapsos mentales sin dormir, estrés y todo eso".

Ştefan-Dragoş Cană (extrema derecha), que cursa su tercer año de estudios de ingeniería civil en Rumanía, su país de origen, posa para una foto panorámica con dos de sus compañeros con visado J-1 Dario Miladinov (extrema izquierda) y Daniel Tamas en la cima de Aspen Mountain este verano. Aspen Meadows ha prometido una mayor remuneración a los estudiantes con visado J-1 que regresen este invierno, después de que una docena de participantes, entre ellos Cană, Miladinov y Tamas, se quejaran de unas supuestas condiciones de trabajo injustas este verano.

Aspen Meadows subirá el sueldo y ofrecerá propinas a los participantes con visado J-1 que regresen este invierno

A finales de agosto, Cană y otras dos docenas de participantes J-1 de Aspen Meadows enviaron una carta al personal de Salamander Collection. Los participantes con visado J-1 también enviaron una versión de la carta relativa a su experiencia de verano al personal del Instituto Aspen, propietario de las instalaciones de Meadows y del campus circundante donde se asienta el complejo, así como al personal de la ciudad de Aspen y a los medios de comunicación locales.

Los funcionarios de Meadows, el Instituto y Salamander declinaron las solicitudes de entrevista, pero el director general de Meadows, Justin Todd, compartió una declaración inicial y él, junto con Silo, la directora de recursos humanos de Salamander, respondieron a preguntas de seguimiento por correo electrónico.

"Aunque la mayoría de los estudiantes J-1 disfrutan de su experiencia, somos conscientes de que algunos participantes en el programa de este año no estaban satisfechos con su estancia en Aspen", dijo Todd. "Nos esforzamos por mantener a todos los solicitantes claramente informados durante el proceso de entrevistas y antes de la llegada sobre lo que ocurrirá, incluidos los escenarios de alojamiento y transporte".

Según Todd, Aspen Meadows investigó las quejas de los participantes J-1 y determinó que el complejo no infringió ninguna ley ni ningún requisito del programa. Dijo que las reparaciones llevadas a cabo en la carretera 82 el año pasado "desafortunadamente a veces alargaron los tiempos de viaje para nuestros estudiantes J-1 más recientes", y que "no se encontró moho ni infestaciones de bichos" cuando inspeccionaron las condiciones del alojamiento.

"Todos los alojamientos se inspeccionan para garantizar su limpieza y buen funcionamiento", dijo Todd.

Añadió que los estudiantes también tuvieron la oportunidad de organizar su propio alojamiento antes de llegar, aunque la mayoría opta por el alojamiento proporcionado por el complejo turístico. "Debido a la escasez de viviendas asequibles en la zona de Aspen, buscamos continuamente opciones de alojamiento asequible en otras partes del valle Roaring Fork", dijo Todd.

Todd y Silo también respondieron a preguntas sobre el trabajo en horas extraordinarias y el sistema de propinas.

"Los estudiantes J-1 de cuatro meses de trabajo y de viaje forman parte de nuestro programa de formación hotelera, y no consideramos que los puestos de formación sean puestos con propinas", dijo Silo en un comunicado. “En lugar de incluirlos en el fondo de propinas, pagamos a los estudiantes con visado J-1 una tarifa por hora superior a la de nuestros camareros locales y les garantizamos un mínimo de 32 horas semanales".

"Cumplimos plenamente todas las leyes federales y estatales relativas al programa de visados J-1, incluidos los salarios y las propinas, y pagamos de forma competitiva", dijo Todd en otro correo electrónico.

Todd añadió que, a partir de este invierno, "los estudiantes J-1 que regresen en puestos de camareros podrán optar a un aumento de sueldo y a participar en la bolsa de propinas en función de su experiencia y habilidades." Los camareros de banquetes con visado J-1, que no ganan propinas, también serán elegibles para un salario más alto, dijo.

"Como parte de la evolución del programa, nos complace que ahora podamos ofrecer a cualquier estudiante con visado J-1 que regrese paridad salarial con nuestra mano de obra local", dice el comunicado de Todd. "Aquellos que hayan trabajado anteriormente en Aspen Meadows recibirán el mismo salario base y potencial de ingresos que nuestros empleados locales. Aquellos que sean nuevos en Aspen Meadows tendrán la oportunidad de aumentar su salario tras realizar un breve programa de formación."

El Instituto Aspen también colabora con el Festival y Escuela de Música de Aspen y el Centro de Física de Aspen en un proyecto propuesto de 57 viviendas para empleados en Aspen Meadows, pero el plan aún está buscando la aprobación del uso del terreno y no está claro si los participantes con visado J-1 podrían residir allí si se completa dicho proyecto.

Courtesy of Adi Hodžić Los participantes con visado J-1 Andrej Ninkovic (delante) y Dario Miladinov, que trabajaron como camareros de banquetes en Aspen Meadows este verano, ayudan a transportar sillas en los preparativos del Festival de las Ideas de Aspen en el campus del Instituto Aspen. A algunos participantes con visado J-1 se les han prometido reembolsos por parte de su agencia patrocinadora de visados tras denunciar un supuesto trato injusto en el complejo turístico este verano.

Los estudiantes buscan ayuda externa y los expertos opinan

Cuando el programa llegó a su fin este verano, algunos con visado J-1 buscaron asesoramiento legal así como presentaron quejas al Departamento de Estado de EE.UU. , que supervisa el programa de visados J-1, y al Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado .

Aspen Public Radio y Aspen Journalism se pusieron en contacto con ambos departamentos para solicitar una entrevista, que declinaron, pero sí enviaron respuestas por correo electrónico. Silo dijo por correo electrónico que Aspen Meadows no había sido contactado por los departamentos de trabajo federal o estatal ni por el Departamento de Estado de EE. UU., pero "si recibimos una consulta o queja, sin duda cooperaremos plenamente para resolver cualquier inquietud."

En un comunicado, un portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. aclaró sus procesos de tramitación de quejas.

"Si un visitante de intercambio tiene un incidente o una queja relacionada con su programa, debe empezar por trabajar directamente con el personal de campo local y el patrocinador", dice el comunicado. "Los patrocinadores están obligados a proporcionar a los visitantes de intercambio los números de teléfono de emergencia, incluida la línea de ayuda del departamento que trabaja para garantizar la salud y la seguridad de sus visitantes de intercambio".

En un correo electrónico, un portavoz del departamento de trabajo de Colorado confirmó que su división de trabajo había recibido "dos reclamaciones abiertas sobre Aspen Meadows Resort", pero dijo: "no podemos proporcionar más detalles hasta que se tome una determinación".

Sin embargo, el portavoz sí respondió a preguntas sobre las leyes de Colorado en torno a las propinas y los salarios justos.

"En el momento en que un cliente paga una propina, por ley ésta es ganada por el empleado, y es propiedad exclusiva del empleado, por lo que todas las propinas deben ser pagadas al empleado, independientemente de si la propina fue dejada en efectivo, a crédito, electrónicamente, o de otra manera", dijo el comunicado.

El portavoz del departamento de trabajo del estado también aclaró que, según la ley de Colorado, "los empleadores no pueden excluirse de la protección de las propinas designando a los empleados como 'estacionales', 'temporales', 'en prácticas' o cualquier otro nombre, si el empleado realiza realmente un trabajo con propina".

"Si un camarero en prácticas sólo está observando, o haciendo su trabajo junto a un camarero más experimentado que le está formando, entonces las propinas pueden ir sólo al camarero más experimentado que realmente realiza el trabajo con propina", dijo el portavoz. "Pero una vez que un camarero está sirviendo a los clientes por sí mismo, incluso si todavía está en un programa de formación supervisado, entonces las propinas de los clientes a los que sirve son suyas, con la excepción de que las propinas se pueden agrupar, pero el camarero en formación tendría derecho a formar parte de esa agrupación."

La profesora de la Universidad de Denver Rebecca Galemba, que dirige el Proyecto Salarios Justos de la DU , dijo que aunque el pago obligatorio de las horas extraordinarias suele ser legal, prácticas como negar a los trabajadores no ciudadanos las propinas que han ganado es ilegal según la ley estatal, pero no es infrecuente.

"Es horrible pero no sorprendente, sobre todo en industrias que dependen de trabajadores con un estatus migratorio precario y que utilizan un sinfín de prácticas laborales explotadoras, algunas de las cuales son legales y otras ilegales", dijo Galemba. "Y aunque los trabajadores del programa de visados J-1 pueden dejar a sus empleadores, hay muchas dificultades, ¿verdad?".

David Seligman, abogado y director ejecutivo del bufete de abogados sin ánimo de lucro Towards Justice , con sede en Denver, coincidió en que la experiencia que los participantes en el programa J-1 vivieron en Aspen Meadows el verano pasado no es única.

"Se trata de trabajadores que se supone que están aquí en un intercambio cultural; no se supone que estén aquí proporcionando un trabajo difícil, extenuante y mal pagado", dijo Seligman. "Y, sin embargo, demasiados empleadores parecen explotarlos con ese fin".

Towards Justice representa actualmente a los demandantes en dos pleitos relacionados con el programa J-1: uno contra el Grand America Hotel de Salt Lake City, y otro presentado en octubre de 2023 contra Marriott Hotels en el que se alegan problemas similares en el St. Regis Aspen a los citados por los estudiantes J-1 del Meadows.

El director de recursos humanos nombrado en la demanda del St. Regis es Zemnick, que desde entonces se trasladó al Meadows y supervisó la contratación y gestión de los empleados J-1 en el complejo este verano. Zemnick no respondió a una solicitud inicial de entrevista.

Además de apoyo legal y representación para los J-1, Seligman dijo que se necesita una mayor aplicación de las leyes laborales para responsabilizar a los empleadores y a los programas de trabajadores invitados.

"Necesitamos mucha más aplicación de la ley por parte de las autoridades federales, estatales y locales, porque esto es malo", dijo Seligman. "Es malo para los trabajadores que están siendo explotados, y también es malo para las familias trabajadoras cuyos salarios se suprimen debido a que los grandes empleadores con grandes bolsillos explotan estos programas, lo que hace que sea difícil para todos llegar a fin de mes".

Seligman también sugiere que, debido a su condición de programa de trabajadores invitados, los visados J-1 pasen a estar bajo la supervisión del Departamento de Trabajo de EE. UU. y no del Departamento de Estado.

"También tenemos agencias de control que carecen de fondos suficientes", añadió Seligman. "Gastamos demasiado poco en general en la aplicación de la legislación laboral, lo que va en detrimento de todos".

Aspen Public Radio y Aspen Journalism también se pusieron en contacto con los patrocinadores sin ánimo de lucro Cultural Homestay International (CHI) e InterExchange, que el verano pasado conectaron a participantes con visados J-1 con Aspen Meadows.

El patrocinador del visado de Cană, CHI, declinó una solicitud de entrevista, pero la organización sin ánimo de lucro respondió a una serie de preguntas por correo electrónico y dijo que sigue investigando las quejas sobre los J-1. La organización sin ánimo de lucro patrocinó a unos 14 estudiantes J-1 en los Meadows este verano.

"Aunque no podemos comentar los casos de individuos específicos debido a cuestiones de privacidad, somos conscientes de las quejas de los visitantes de intercambio y estamos investigando proactivamente sus reclamaciones", dijo CHI en un comunicado. "Como patrocinador del programa, nuestro enfoque y prioridades son garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de los visitantes de intercambio, y nos hemos estado comunicando tanto con los participantes como con Aspen Meadows para abordar y resolver los problemas".

CHI añadió que el caso de cada participante con visado J-1 está siendo revisado individualmente y que están "considerando todas las opciones, incluidos reembolsos".

El patrocinador de Velichkovikj, InterExchange, no respondió a las múltiples solicitudes de entrevista, pero funcionarios de la organización le informaron a ella y a otros J-1 por correo electrónico de que InterExchange no volvería a trabajar con Meadows. También ofrecieron reembolsar los costos del programa si los estudiantes firmaban un acuerdo de no demandar al patrocinador del visado.

"Impulsados por su carta, hemos investigado estas cuestiones y hemos decidido que InterExchange ya no colocará a participantes del programa ni se asociará de ninguna otra forma con Aspen Meadows Resort", escribió un funcionario de InterExchange a Velichkovikj en un correo electrónico del 24 de octubre. "Debido a que Aspen Meadow Resort no cumplía las normas de InterExchange para empleadores anfitriones cualificados, estamos dispuestos a ofrecerle el reembolso de las tasas que pagó a InterExchange en relación con su participación en el Programa".

Aunque nada de esto puede cambiar la experiencia que los J-1 tuvieron este verano, Velichkovikj espera que sirva para su trabajo como abogada algún día, y que marque la diferencia para los futuros participantes J-1.

"No me gustaría que ninguna otra persona volviera a pasar por lo que hemos pasado nosotros", dijo Velichkovikj.

Esta historia fue producida a través de una colaboración de reportaje sobre justicia social entre Aspen Journalism y Aspen Public Radio.