Garfield Re-2 quiere notificar a los padres si un estudiante transgénero solicita un cambio de nombre elegido

You can find an English-language version of this story here.

El distrito escolar Garfield Re-2 está considerando exigir a su personal que notifique a los padres si un estudiante solicita utilizar en la escuela un nombre elegido que difiera de su nombre legal y refleje su identidad de género, una medida que algunos miembros de la comunidad apoyan, mientras que a otros les preocupa que pueda aislar aún más a los niños transgénero e incluso ponerlos en peligro.

La junta escolar del distrito propuso añadir la notificación obligatoria a los padres como parte de una nueva política de cambio de nombre que ahora es obligatoria en virtud de una ley de Colorado que se aprobó el pasado mes de abril.

El proyecto de ley 1039 exige a las escuelas públicas que apliquen una política escrita sobre cómo atenderán la solicitud de un estudiante de utilizar un nombre que afirme su género en la escuela, y negarse a hacerlo se considera ahora discriminación.

El proyecto de ley pretende proteger los derechos de los estudiantes transgénero cuyos nombres elegidos difieren de los nombres que se les dieron al nacer, y permite a dichos estudiantes presentar un informe ante su escuela o incluso una denuncia federal de derechos civiles si el personal de la escuela se niega intencionadamente a utilizar su nombre preferido.

"Esto fue algo que surgió directamente de los estudiantes que estaban preocupados por sus compañeros y por los problemas que tenían en la escuela", dijo la exrepresentante estatal de Colorado Steph Vigil, que fue una de las principales patrocinadoras del proyecto de ley. "Ahora los distritos escolares tienen que cumplir la ley y ya no se les permite en ninguna circunstancia negarse rotundamente a dirigirse a un niño como quiere que se dirijan a él".

Las escuelas no pueden exigir la aprobación de los padres según la ley, lo que deja en manos de cada distrito la decisión de notificar o no a los padres cuando un estudiante solicita un cambio de nombre.

El Distrito Escolar de Roaring Fork, que aprobó su nueva política en una reunión de la junta escolar el 9 de octubre , sostiene que "los padres pueden ser notificados del cambio de nombre de su estudiante si es apropiado". Mientras tanto, el Distrito Escolar de Aspen aún no ha implementado una política escrita de cambio de nombre, pero dijo que está en proceso de revisar la nueva ley estatal.

"La política de no discriminación e igualdad de oportunidades del distrito incluye la expresión de género y la identidad de género como estatus protegido", dijo Monica Mendoza, responsable de comunicación del Distrito Escolar de Aspen. "El Distrito Escolar de Aspen está revisando actualmente la ley HB24-1039 de Colorado para asegurarse de que nuestra actual política cumple con la ley y si necesita alguna revisión".

La idea de la notificación obligatoria a los padres para las escuelas de Garfield Re-2 fue propuesta por primera vez por la junta escolar del distrito durante la primera lectura de su nueva política de cambio de nombre elegida en New Castle el 8 de enero.

Está prevista una segunda lectura para el 12 de febrero y se espera una decisión final en la siguiente reunión del 26 de febrero. Ambas reuniones incluirán un período de comentarios públicos.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism and Aspen Public Radio Un boletín informativo en el pasillo de la escuela primaria del distrito escolar Garfield Re-2 en New Castle muestra una serie de copos de nieve dibujados por los estudiantes y un cartel que dice: "Somos tan únicos como los copos de nieve". El distrito escolar no es el primero del estado en lidiar con la cuestión de si se debe notificar a todos los padres cuando un estudiante solicita utilizar un nombre elegido que afirme su género en la escuela.

La junta escolar de Re-2 da prioridad a la comunicación con los padres

Después de que se aprobara la ley estatal en abril, la organización sin ánimo de lucro Colorado Association of School Boards (CASB) proporcionó a sus juntas escolares miembros en todo el estado, incluida la junta de Garfield Re-2, una muestra de política como punto de partida para elaborar sus propias versiones.

"Les proporcionamos un borrador que básicamente decía: 'Esta es nuestra mejor suposición de lo que pretendía la legislatura, pero definitivamente deben consultar a su asesor legal y considerar cómo su junta quiere tomar decisiones'" dijo el director ejecutivo de CASB, Jubal Yennie. "Las juntas escolares de Colorado tienen mucha libertad con el control y la jurisdicción locales para poder cambiar esas políticas como mejor les parezca".

El borrador de la política de CASB incluía la misma línea que fue adoptada por el Distrito Escolar de Roaring Fork, que dice: "los padres pueden ser notificados del cambio de nombre de su estudiante si es apropiado", pero el vicepresidente de la junta escolar de Re-2, Fathom Jensen, solicitó a su distrito que cambiara el lenguaje sugerido en la reunión del 8 de enero a "los padres serán notificados del cambio de nombre de su estudiante".

"Creo que lo más importante que realmente no me ha gustado en general de esta política es que nos hemos esforzado mucho por conseguir la participación y la implicación de los padres y la comunicación", dijo Jensen en la reunión del 8 de enero. "Y si empezamos a hacer cosas como 'Tal vez te llamemos, tal vez no', eso no va a ser recíproco y entonces dejarán de confiar en nosotros y dejarán de acudir a nosotros".

Varios miembros de la junta escolar estuvieron de acuerdo con Jensen, incluido el presidente de la junta, Britton Fletchall.

“Para mí, es como si la ley de Colorado se hubiera creado para subvertir a los padres, y eso me parece un problema”, dijo Fletchall. “Si un estudiante está tan comprometido, entonces, siendo realistas, una vez que sus padres se involucren y quieran seguir ese camino, entonces apoyaríamos a ese padre y a ese estudiante y haríamos que se sintieran lo más cómodos posible en la escuela.”

Estudiantes, padres y educadores alzan la voz

El cambio propuesto por Garfield Re-2 al lenguaje sugerido por CASB provocó que una docena de miembros de la comunidad se pronunciaran durante los comentarios públicos en la siguiente reunión de la junta escolar el 22 de enero. La reunión estaba prevista para ser la segunda.

La propuesta de cambio de Garfield Re-2 al lenguaje sugerido por CASB provocó que una docena de miembros de la comunidad se pronunciaran durante los comentarios públicos en la siguiente reunión de la junta escolar el 22 de enero.

La reunión estaba prevista para la segunda lectura de la política de cambio de nombre, pero el punto del orden del día se pospuso debido a la ausencia del presidente de la junta.

La mayoría de los que hicieron comentarios estaban en contra de la notificación obligatoria a los padres, incluida Ashley Stahl, madre local que dirige PFLAG Roaring Fork Valley y Cook Inclusive y está abriendo el nuevo Queer Resource Center en New Castle. Ayudó a organizar varias cartas anónimas de padres, estudiantes y educadores que fueron leídas por miembros de la comunidad al comienzo de la reciente reunión de la junta escolar.

Stahl y otros señalaron que exigir a un estudiante transgénero que quiere usar un nombre elegido en la escuela que informe a sus padres sobre su identidad de género antes de que esté preparado podría ponerlos en riesgo de sufrir abusos verbales o físicos en casa, problemas de salud mental e incluso suicidio .

"Al promulgar esta política, en realidad lograrás exactamente lo contrario de lo que pretendes", dijo Stahl. "Menos padres acabarán siendo informados sobre la identidad de sus hijos y lo que les sucede, porque menos niños lo contarán a nadie".

Según Stahl, la transición suele ser un proceso lento y deliberado en el que una persona joven puede empezar probando un nuevo nombre o pronombres que afirmen su género en un entorno seguro y de apoyo.

"Cuando llega el momento de involucrar a sus padres, necesitan apoyo, tanto el niño como los padres, e incluso los padres más cariñosos pueden tener dificultades", dijo Stahl. "Cuando les confesé mi orientación sexual a mis padres, me dijeron que me querían, pero que no sabían cómo apoyarme; sus dudas y sus miedos me hicieron ocultarme durante otra década".

El obispo Walden, que creció en el distrito escolar de Roaring Fork y ahora enseña en una guardería y centro preescolar en Grand Junction, también se pronunció en contra de exigir a las escuelas que notifiquen a los padres.

"Les dije a mis padres que soy transgénero cuando tenía 18 años, después de unos años de intentar nuevos nombres y pronombres con mis amigos cercanos", dijo Walden. "No puedo imaginarme que me quiten la opción de elegir cuándo o cómo tuvo lugar esa conversación. Me habría devastado y habría alterado por completo el curso de mi vida".

Dos personas, ambas madres con hijos en las escuelas de Re-2, hablaron a favor de exigir al personal del distrito que informe a los padres si un estudiante quiere usar un nombre elegido que se alinee con su identidad de género en la escuela.

"Creo que es muy importante que siempre se incluya a los padres en las elecciones y decisiones que afectan a nuestros hijos, porque en última instancia, somos responsables de ellos", dijo Danielle Cordova.

Michelle Williams, que tiene tres hijos en el distrito escolar, estuvo de acuerdo en que los padres deben ser "notificados de todo lo que sucede con sus hijos" y elogió a la junta escolar por querer mantener informadas a las familias.

"Siento que están tratando de ser comprensivos y de involucrar a las familias", dijo Williams. "Creo que es realmente peligroso cuando decidimos no informar a los padres sobre nada, podría sentar un precedente peligroso, como ¿dónde termina esto? ¿Acaso no informamos a los padres sobre vapeo, embarazo o armas?"

Williams también cuestionó la decisión de los legisladores de Colorado de aprobar una ley de cambio de nombre elegido en primer lugar.

"Esta política realmente va a afectar a un número tan mínimo de estudiantes en nuestro distrito", dijo. "Honestamente, es tan mínimo, que es realmente una excepción y en el sector privado, no redactamos políticas sobre la excepción."

Después de los comentarios públicos, la secretaria de la junta, Cassie Haskell, solicitó que el personal informara a la junta antes de la próxima reunión del 12 de febrero sobre cuántos estudiantes en el distrito han solicitado un cambio de nombre elegido en los últimos años y cómo el distrito gestiona actualmente dichas solicitudes.

Aspen Public Radio y Aspen Journalism se pusieron en contacto con el Distrito Escolar Garfield Re-2 para solicitar información similar, pero los líderes del distrito no estaban disponibles para proporcionar esa información o responder a otras preguntas en el momento de la publicación.

Las juntas escolares de Colorado tienen respuestas variadas

Garfield Re-2 no es el primer distrito escolar del estado que se enfrenta a la cuestión de si se debe notificar a los padres cuando un estudiante solicita utilizar un nombre elegido que afirme su género en la escuela.

"Hay algunos distritos que quieren que haya más notificación a los padres... y que haya comunicación, y quieren incluirlo en su política, lo cual, según la ley actual, tal y como la aprobamos, es su derecho", dijo Vigil, anterior legislador a demócrata de Colorado Springs que ayudó a redactar y aprobar el proyecto de ley.

Yennie, de CASB, también dijo que las juntas escolares de todo el estado varían en la forma en que planean manejar la notificación a los padres, así como en la forma en que están respondiendo a la nueva ley estatal en su conjunto.

"En su mayor parte, la gente acepta, 'Bueno, esto era lo que la legislatura pretendía con esta ley', y lo están dejando pasar”, dijo Yennie. “Pero estamos escuchando un par de cosas de los distritos escolares que dicen que la están impugnando y hay grupos que están pidiendo a las juntas escolares que la impugnen”.

Una pareja del área metropolitana de Denver ha demandado recientemente a su distrito escolar local y al estado por la legislación sobre el nombre elegido. Aunque un juez federal rechazó su intento de bloquear inmediatamente la nueva ley, el caso sigue en curso y podría llegar a la Corte Suprema de los Estados Unidos.

El panorama político nacional augura un incierto futuro

Yennie y Vigil coinciden en que no es de extrañar que se haya producido cierta oposición a una ley destinada a proteger a los estudiantes transgénero, dado el clima político actual.

"Con la nueva administración Trump respaldando todas las órdenes ejecutivas que están llegando, todo se vuelve un poco complicado y la gente no sabe muy bien qué hacer con todas estas cosas", dijo Yennie. "Creo que eso es probablemente lo que ha creado parte de esta conversación".

Desde que asumió el cargo el 20 de enero, el presidente Donald Trump ya ha firmado una serie de órdenes ejecutivas dirigidas a personas transgénero y no binarias, entre ellas la de ordenar al Departamento de Educación que elabore una política que impida a las escuelas utilizar fondos federales para apoyar a los estudiantes que están en transición social.

"No creo que nada de esto estuviera surgiendo en absoluto si no fuera por el hecho de que el Partido Republicano y su querido líder y todo su movimiento han decidido que las personas transgénero en particular van a ser uno de sus chivos expiatorios". dijo Vigil. "Me encantaría que no tuviéramos que aprobar leyes como esta, que fuera algo natural que si un niño empieza a usar un nombre diferente y va a la escuela y dice: 'Oye, ahora uso este', simplemente se les respete a ellos y a su familia".

Aunque los cambios en la política federal aún no han desafiado directamente a legislaciones como la nueva ley de Colorado, Vigil reconoció que es posible que eso ocurra en el futuro.

"Trump está llegando con el mazo y golpeando todo lo que no le gusta y no tenemos un buen precedente para eso en este país", dijo. "Desafortunadamente, mucho de esto es solo para tratar de empujar a la gente de vuelta al armario a esconderse... y da miedo para mucha gente, pero no sé necesariamente si va a afectar a esta política de una manera más específica que todo lo demás".

A pesar de un futuro incierto, Vigil tiene la esperanza de que la nueva ley estatal de cambio de nombre proteja aún más a los estudiantes transgénero de la discriminación en Colorado en un momento en que sus derechos están siendo amenazados a nivel federal.

"Si podemos crear más espacios en los que no tengan miedo de hablar por sí mismos, entonces tendremos más posibilidades de prevenir también algunos de los graves problemas de salud mental e incluso el riesgo de suicidio que existe para los jóvenes queer", dijo Vigil. "Y, sin duda, las familias de jóvenes transgénero que apoyan a sus hijos tienen el derecho de que se respete a sus hijos en la escuela".

El exlegislador estatal también instó a los distritos escolares como Garfield Re-2 a tener en cuenta la seguridad y el bienestar de los estudiantes a la hora de decidir si debe ser obligatorio informar a sus padres sobre la solicitud de un nombre elegido.

"La mayoría de los niños que están pasando por cualquier tipo de transición social mientras aún son menores de edad, lo hacen con el apoyo de sus padres, pero no todos los niños pueden salir del armario en casa", dijo Vigil. "Yo diría que una escuela tiene la obligación de no poner en peligro a un niño si hay razones para creer que va a ser expulsado de casa o maltratado debido a esta información".

Esta noticia fue traducido en Español por Convey Language Solutions.