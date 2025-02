Empresas locales, familias y estudiantes se unen a la protesta nacional frente a las medidas contra la inmigración

El 3 de febrero, como parte de la protesta nacional "Un Día Sin Inmigrantes", muchos negocios dirigidos por inmigrantes cerraron y un número considerable de estudiantes y personal de escuelas se quedaron en casa en los valles de Roaring Fork y Colorado River.

La huelga organizada por la comunidad tenía como objetivo destacar el importante papel social y económico que desempeñan los inmigrantes en las comunidades en medio de las medidas contra la inmigración del presidente Trump y el aumento de las redadas de ICE .

“Todos venimos de y de nuestros países salimos en busca de una vida mejor”, dijo Geovanny Marín, copropietario de las taquerías La Placita en Carbondale y Silt. “Somos esenciales en este valle porque sin nosotros, ¿dónde va a estar la gente para trabajar para construir una casa o un hotel en Aspen?”

Las publicaciones en las redes sociales que promovían el reciente boicot animaban a los inmigrantes a no ir a trabajar, a comprar o a ir a la escuela, y la gente salió a las calles a protestar en algunas ciudades importantes de todo el país.

Protestas similares a nivel nacional se llevaron a cabo en 2017 durante la primera presidencia de Trump, y los orígenes de la huelga “Un Día Sin Inmigrantes” se remontan a 2006 , cuando se produjeron protestas en todo Estados Unidos en respuesta a la propuesta de legislación federal que habría permitido la deportación masiva al tiempo que permitía a la policía local hacer cumplir las leyes civiles de inmigración. El proyecto de ley, que fue aprobado por la Cámara de Representantes de EE. UU., murió en el Senado, mientras que una medida competidora que habría creado una vía hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados pasó por el Senado, pero nunca llegó al escritorio del presidente George W. Bush.

Courtesy of Geovanny Marin Geovanny Marín y su hijo están de pie frente a la taquería La Placita en Silt el 6 de febrero. Marín y su copropietario cerraron sus dos taquerías el 3 de febrero para “Un Día Sin Inmigrantes” y llamar la atención sobre el papel social y económico que desempeñan los inmigrantes en el valle en medio de las medidas federales contra la inmigración.





Las empresas cercanas muestran el impacto económico

El French Pastry Café en Aspen, La Placita en Carbondale y Silt, y The Local Kitchen & Coffee Shop en Glenwood Springs son solo algunos de los restaurantes, tiendas y negocios propiedad de inmigrantes que cerraron en el valle el 3 de febrero.

Marin y su socio Juan Carlos Hernández tomaron la decisión de cerrar ambos locales de La Placita en solidaridad con sus clientes inmigrantes y latinos.

“La mayoría de mis clientes son latinos, son hispanos, y pienso que sin ellos La Placita no existiría”, dijo Marin. “Yo apoyo a los inmigrantes porque yo también soy un inmigrante. Yo llegué aquí sin nada y este país, este gran país me ha dado mucho a mí”.

Marin, que creció en México y se mudó al valle por primera vez en 2007, empezó a trabajar en la limpieza de nieve, lavando platos y en la construcción.

“Tenía el amigo que trabajaba conmigo en la mañana en la construcción pasaba por mí casa y pues sentía gran apoyo por eso porque pues no me sentía como muy seguro de andar en los buses por lo mismo de migración”, dijo Marin.

Finalmente consiguió su residencia legal en EE. UU. y fundó La Placita.

“Mi socio y yo hemos trabajado duro para poder darle a la gente lo que necesita prácticamente para que no olviden lo que dejaron en México, en El Salvador, o sea todo Centro América”, dijo Marin. “Nosotros tenemos muchos productos centroamericanos, tenemos muchos productos mexicanos que la gente busca para sentirse como en su país”.

Aunque Marin dijo que no está en contra de que el presidente Trump arreste a personas que cometen delitos como el robo que perjudican a otros ciudadanos, espera que el boicot nacional ayude a las comunidades a comprender el impacto positivo que los inmigrantes y los latinos tienen en el valle.

“Los que llevan a cabo el trabajo duro, el trabajo pesado, son la gente latina, somos la mayoría que no nos importa trabajar si hace frío, si hace calor, o si está lejos o está cerca”, dijo Marin. “La cosa es que venimos por salir adelante y ver a nuestras familias felices y darles una mejor vida que tal vez en nuestro país no lo podemos hacer y que venimos a Estados Unidos a aportar a dar un granito de arena para que la economía esté bien”.

Margarita Álvarez, que se encarga del French Pastry Café en el Aspen Airport Business Center y el Local Kitchen & Coffee Shop en Glenwood Springs, también decidió cerrar ambos establecimientos el 3 de febrero.

“No queremos pelear, no queremos causar problemas, no queremos hacer nada malo”, dijo Álvarez. “Solo queremos apoyar a la gente buena, como mis empleados, como la gente que viene aquí a trabajar duro y no hace nada malo”.

Alvarez, que se mudó al valle desde México en 2008, recordaba haber ido a trabajar en “Un Día Sin Inmigrantes” en 2017, cuando todavía era empleada de la panadería francesa de la que ahora es propietaria.

“Estaba callada porque no sabía qué hacer y nunca le dije a mi jefe que no quería venir”, dijo Álvarez. “Así que ese día llegué a mi trabajo, como todos los días, y cuando me vio, me dijo: '¿Qué haces aquí?'. Me hizo sentir feliz porque me apoyaba y pensé: 'Vale, si esto vuelve a pasar, quiero hacer algo'”.

Después de una década trabajando y viviendo en el valle, Álvarez consiguió la residencia en Estados Unidos y se hizo cargo del French Pastry Café en 2018. Unos años más tarde, abrió un segundo café en Glenwood Springs.

Cuando Álvarez se enteró de que iba a haber otra protesta nacional en apoyo a los inmigrantes este mes, decidió poner carteles explicando el cierre temporal y dar el día libre a su personal.

“Cerré mis dos restaurantes, sobre todo por mis empleados, por sus familias”, dijo Álvarez. “Aquí tienen un buen estatus, pero tienen miedo, incluso yo también”.

Alvarez dijo que incluso las personas que tienen residencia legal están preocupadas por perder su estatus debido a la severidad de la ofensiva para tomar medidas enérgicas contra la inmigración, así como a la difusión de rumores y desinformación.

“Hace poco tuve que viajar a México y mi hijo de 10 años estaba preocupado por mí porque sabe que su madre y su padre son mexicanos”, dijo Álvarez. “No sabe que puedo viajar y no tengo problemas, pero nunca sabemos lo que puede pasar”.

A pesar de la oposición de algunos clientes por apoyar la huelga, Álvarez se enorgullece de defender a los inmigrantes en el valle.

“Algunos de mis clientes preguntan: '¿Por qué cerraste? Vimos tu cartel, pero ¿y qué?'. Y otras personas decían: 'Eso es muy bueno, me alegra ver tu cartel ahí'”, dijo Álvarez. “No podemos hacer felices a todos, pero intentamos hacer algo por la gente buena”.

Halle Zander / Aspen Public Radio Los estudiantes se dirigen hacia la entrada de la escuela secundaria Roaring Fork en Carbondale. Los distritos escolares de Roaring Fork y Garfield Re-2 no pudieron compartir cuántos estudiantes y personal estuvieron ausentes en observancia del “Día sin inmigrantes” el 3 de febrero, pero varios maestros en esos distritos reportaron ausencias notables de estudiantes en sus clases.

Los estudiantes se quedan en casa en solidaridad

Los distritos escolares de Roaring Fork y Garfield Re-2 no pudieron compartir cuántos estudiantes y personal estaban ausentes el 3 de febrero, pero varios maestros de esos distritos informaron de ausencias notables de estudiantes en sus clases.

En una declaración enviada por correo electrónico, la superintendente del distrito escolar de Roaring Fork, Anna Cole, confirmó que el distrito estaba al tanto de algunas ausencias durante la huelga del 3 de febrero y sigue comprometido a garantizar que sus escuelas sean entornos seguros e inclusivos para los estudiantes, incluso a través de sus políticas de refugio seguro y no discriminación .

“Somos conscientes de la participación de los estudiantes y el personal en el movimiento del 'Día sin inmigrantes' y estamos siguiendo los procedimientos existentes para las ausencias del personal y los estudiantes”, dijo Cole en el comunicado. “Más del 59 % de nuestros estudiantes son estudiantes de color, más del 40 % de los estudiantes proceden de hogares hispanohablantes y muchos de nuestros estudiantes y personal han vivido la experiencia o la experiencia generacional de la inmigración”.

María Chávez, madre local, que se enteró de la reciente protesta en las redes sociales y por el locutor de radio local Samuel Bernal en la emisora en español La Tricolor, decidió no llevar a sus hijas a la escuela primaria Highland de Rifle.

“Quería unirme al boicot, ya sabe, obviamente por ser inmigrante e hija de inmigrantes”, dijo Chávez. “Creo que es algo importante que hagamos... y espero que podamos demostrar que hay una diferencia y un impacto si un grupo de inmigrantes no va a la escuela, no trabaja o no consume este día”.

Chávez, que llegó a Estados Unidos desde México con sus padres cuando era niña, dijo que ha sido un momento aterrador para los padres inmigrantes y otras personas de la comunidad que están preocupados por el aumento de las deportaciones y las redadas de ICE .

“He estado aquí prácticamente toda mi vida, así que no estamos acostumbrados a vivir en ningún otro lugar que no sea aquí, en Estados Unidos”, dijo Chávez. “Si ocurriera algo que nos obligara a volver, tendría un gran impacto en nosotros”.

En su primer día en el cargo, el presidente Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas relacionadas con la inmigración, entre ellas una medida para poner fin a la ciudadanía por nacimiento , garantizada por la 14ª Enmienda, para los hijos de inmigrantes sin estatus legal. Hasta el 11 de febrero, tres jueces federales ya habían bloqueado la orden ejecutiva, dictaminando que carecía de base constitucional.

Aunque Chávez dijo que ella y otros tenían algunos de los mismos temores y preocupaciones durante el último mandato de Trump, su segunda presidencia se siente diferente.

“Esta vez da más miedo para más gente porque entonces la gente seguía saliendo como de costumbre, pero este primer mes ha sido más lento en todas partes, ya sabes, en muchos restaurantes mexicanos y cosas así, y creo que es por todo esto que está pasando”, dijo Chávez. “Y, como otros padres, nos preocupa que no puedan entrar en las escuelas y demás, y que muchos padres no puedan ir a recoger a sus hijos por eso”.

Chávez dijo que le alegra que el Distrito Escolar Garfield Re-2 haya estado compartiendo información en español e inglés sobre las leyes federales que protegen el derecho a la educación y la privacidad de la información de los estudiantes, junto con los procedimientos del distrito sobre quién puede entrar en los edificios escolares y cómo se protege la información personal de los estudiantes .

“De hecho, enviaron un mensaje con algunas de sus directrices, como informar a los padres de que no permitirán que ningún agente entre y pida información sobre un estudiante a menos que tenga una orden firmada por un juez”, dijo Chávez.

Los portavoces del distrito escolar de Aspen y del Colorado Mountain College dijeron que no vieron una caída notable en la asistencia de los estudiantes el 3 de febrero.

Courtesy of Elizabeth Velasco La representante del Distrito 57 de la Cámara de Representantes, Elizabeth Velasco, de Glenwood Springs, que se mudó a Estados Unidos desde México cuando tenía 15 años, se unió a los manifestantes en 50 States Protest (manifestación de 50 estados) frente al edificio del Capitolio del Estado en Denver el 5 de febrero. La manifestación nacional contra las políticas de la nueva administración Trump se produjo dos días después de una huelga nacional en apoyo a los inmigrantes, “Un Día Sin Inmigrantes”. Velasco está trabajando en una nueva legislación para aumentar la protección de los inmigrantes en Colorado.





Los legisladores estatales refuerzan las protecciones a los inmigrantes

Para la representante del distrito 57 de la Cámara de Representantes, Elizabeth Velasco, de Glenwood Springs, que se mudó a Estados Unidos desde México cuando tenía 15 años, protestas como “Un Día Sin Inmigrantes” son una forma importante para que los residentes locales destsaquen el papel que desempeñan los inmigrantes en las comunidades de Colorado y Estados Unidos.

“Esto forma parte de los movimientos comunitarios de personas que quieren alzar la voz y compartir que 'estamos aquí y somos importantes, y nuestro poder adquisitivo, nuestro trabajo, nuestros hijos, son parte de la comunidad, parte de la economía'”, dijo Velasco. “Ves que tal vez tu restaurante favorito está cerrado, o que los niños no han ido a la escuela, y eso envía el mensaje de que habrá un impacto si no estamos aquí”.

Además de reforzar las leyes actuales de Colorado que protegen a los inmigrantes , Velasco y otros legisladores estatales planean introducir una nueva legislación en las próximas semanas que esperan que proteja aún más a las personas a medida que el presidente dicte órdenes ejecutivas relacionadas con la inmigración.

“Estamos muy cerca de compartir algunas de esas nuevas protecciones para los miembros de la comunidad”, dijo Velasco. “Queremos reforzar las protecciones existentes y también responder a algunas de las acciones ejecutivas del gobierno federal que podrían afectar a cosas como los espacios seguros, la privacidad de los datos y la posibilidad de que los niños vayan a la escuela”.

Velasco estaba ocupada trabajando en una nueva legislación el 3 de febrero, pero participó en otra protesta nacional contra las políticas de la administración Trump a finales de esa semana frente al edificio del Capitolio del Estado en Denver.

“Estamos viendo ataques a nuestras libertades, ataques a los derechos humanos, a nuestras comunidades de inmigrantes, y eso afecta a todos los que conoce, no solo a un grupo de personas”, dijo Velasco.

Nota del editor: Las entrevistas y citas en español de esta historia se transcribieron tanto en español como en inglés con la ayuda de Convey Language Solutions.