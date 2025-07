En medio de las protestas nacionales, los residentes locales se manifiestan contra el ICE y apoyan a las comunidades de inmigrantes

You can find an English-language version of this story here .

Mientras las protestas contra las medidas federales de inmigración se extendían por todo el país esta semana, los residentes locales participaban el 10 de junio en Aspen en un debate comunitario sobre cómo apoyar a las comunidades de inmigrantes. Los manifestantes de Glenwood Springs también se manifestaron al día siguiente contra el aumento de las detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en ingles).

Decenas de residentes asistieron al acto del 10 de junio, organizado por el grupo de voluntarios Mountain Action Indivisible en casa de Blanca Uzeta O'Leary, residente en Aspen, abogada y ex presidenta de los Demócratas del Condado de Pitkin.

El sheriff del condado de Pitkin, Michael Buglione, habló en el acto y dijo a los asistentes que su oficina no había tenido conocimiento de ninguna aplicación de la ley del ICE en el condado en lo que va de año. Sin embargo, varios abogados y grupos de defensa locales, incluida la organización sin fines de lucro Voces Unidas , dirigida por latinos, confirmaron el mes pasado que habían recibido un aumento reciente de informes comunitarios sobre detenciones federales relacionadas con la inmigración en los valles de Roaring Fork y del río Colorado.

Si ICE solicita la ayuda del Sheriff del Condado de Pitkin en un arresto, Buglione dijo que sólo ayudarán si la agencia tiene una orden judicial emitida en un tribunal federal, que es diferente de una orden administrativa emitida sobre la base de la situación migratoria de un individuo por el Departamento de Seguridad Nacional.

Según la ley de Colorado , las fuerzas del orden estatales y locales tienen prohibido arrestar o detener a una persona basándose únicamente en una orden de retención civil de inmigración.

"El mero hecho de que alguien entre y esté en nuestro país indocumentado no es un delito, es una cuestión civil, y no podemos detener a nadie por no tener papeles", dijo Buglione. "Mis ayudantes no interrogan a la gente de dónde son, por qué están aquí, ni nada por el estilo".

Y continuó: "La oficina del sheriff no detendrá, interrogará, investigará ni detendrá a una persona basándose únicamente en su condición real o supuesta de inmigrante o ciudadano, o en una orden civil de inmigración."

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Alan Muñoz Valenciano de Voces Unidas, centro, habla sobre los esfuerzos de la organización sin fines de lucro para ayudar a preparar a las familias, escuelas y organizaciones para el aumento de la presencia de ICE en un debate comunitario celebrado el 10 de junio en Aspen. El sheriff del condado de Pitkin, Michael Buglione, izquierda, y la abogada de inmigración de Alpine Legal Services, Alexis Katsiaficas, derecha, también hablaron en el evento.

En 2017, el condado de Pitkin aprobó una resolución en la que se afirmaba como una "comunidad acogedora para los inmigrantes" y prohibía a los empleados del condado y a la oficina del sheriff proporcionar información no pública sobre una persona a los funcionarios federales de inmigración a menos que la solicitud vaya acompañada de una orden judicial.

"Si ICE viene a una oficina del condado por alguna razón, los empleados del condado de Pitkin no están calificados para determinar si se trata de una orden de retención o una orden de arresto", dijo Buglione. "Así que se les dice que llamen al fiscal del condado o al gerente del condado, y no van a dejar que ninguna información sobre cualquier empleado en el condado de Pitkin, incluyendo en nuestra cárcel."

Alan Muñoz Valenciano trabaja para Voces Unidas y también intervino en el debate comunitario del 10 de junio.

Dijo que los distritos escolares de los valles de Roaring Fork y del río Colorado también han implementado algunos protocolos sobre cómo manejar los encuentros con agentes federales de inmigración, incluyendo la Política de Refugio Seguro del Distrito Escolar de Roaring Fork , recientemente aprobada .

"Antes era la 'Resolución de Refugio Seguro', pero el año pasado, trabajando con el superintendente, el distrito escolar y las fuerzas del orden locales, pudimos elaborar una Política de Refugio Seguro y protocolos para que los estudiantes y las familias inmigrantes estén protegidos y se sientan seguros al ir a la escuela", dijo Valenciano.

El distrito escolar de Aspen también cuenta con protocolos similares para impedir que los agentes federales de inmigración entren en los edificios escolares sin una orden judicial.

"Así que, si ICE viene a Aspen High School o cualquier escuela en el condado de Pitkin, no se les permitiría más allá de la recepción, y se nos notificaría, porque las escuelas están en mi jurisdicción", dijo Buglione.

Colorado también aprobó una ley el mes pasado, que entrará en vigor en agosto, y que incluye la limitación de que los agentes del ICE puedan acceder a zonas sensibles como escuelas, hospitales y guarderías sin una orden judicial.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Una cesta con tarjetas gratuitas con información básica sobre los derechos de las personas según la Constitución de EE.UU. se encuentra a la entrada de un debate comunitario celebrado el 10 de junio en Aspen sobre la aplicación de las leyes de inmigración. El acto fue organizado por el grupo de defensa Mountain Action Indivisible.

Proteger a los trabajadores

Varios asistentes al reciente acto celebrado en Aspen pidieron a las empresas locales que contratan a personas sin un estatus migratorio seguro que hagan más por defender a sus empleados.

"Miro a mi alrededor y veo una enorme cantidad de poder", dijo la asistente Cynthia Jacobson. "Cuando pienso en lo que realmente podemos hacer en este momento, somos consumidores de todo, desde madera, construcción, servicios gubernamentales y hostelería. Soy muy consciente de que hay empresas que contratan bajo el lema 'no preguntes, no digas', pero que no están dispuestas a defender a sus empleados, y eso me parece muy triste. Así que lo que podemos hacer es asegurarnos de que se sepa que nos preocupamos por estas personas de nuestra comunidad que trabajan aquí".

Durante el debate comunitario, Mary -directora general de un complejo de apartamentos y hoteles en Snowmass Village- compartió que su equipo de gestión hotelera ha repartido tarjetas "Conozca sus derechos" entre sus empleados y tiene un plan preparado si aparece el ICE, que incluye ponerse en contacto con un abogado.

Aspen Public Radio no utiliza el nombre completo de Mary porque teme que el ICE pueda apuntar a los empleados de su empresa.

"En caso de que [ICE] aparezca, cada empleado sabe que sólo hay tres personas en mi personal con las que se les permite hablar, y lo primero que vamos a hacer es llamar a ese abogado de inmigración para hablar con ellos", dijo Mary. "Así que intentamos ser lo más proactivos posible".

Voces Unidas también ofrece formación sobre "Conozca sus derechos" para empresas y organizaciones locales, así como recursos de preparación familiar y una línea telefónica local donde la gente puede denunciar actividades del ICE.

"Como alguien que tiene experiencia de la vida real como inmigrante, viniendo de una familia de inmigrantes, siempre queremos ser proactivos en lugar de reactivos", dijo Valenciano. "Y eso se relaciona con gran parte del trabajo que Mountain Action Indivisible está haciendo, que Voces Unidas está haciendo, que todos deberíamos estar tratando de hacer juntos para idear maneras de prevenir que sucedan cosas en nuestra comunidad que causen daño, pongan a la gente en el miedo, y obstaculicen el progreso que hemos llegado tan lejos para hacer."

Aunque Valenciano reconoció que los inmigrantes constituyen una gran parte de la mano de obra en comunidades como Aspen y Snowmass Village, también advirtió que no hay que fijarse en eso.

"No podemos vincular a los inmigrantes, vincular su valor a lo que hacen para nosotros", dijo Valenciano. "Los inmigrantes no son sólo sus trabajadores de la construcción. No son sólo las amas de casa. No son sólo sus cocineros. Los inmigrantes, ante todo, son personas, y el hecho de que haya personas es suficiente para abogar por ellos."

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Un residente del valle del río Colorado sostiene un cartel en el que se lee "Estados Unidos construido por inmigrantes" en una protesta en Glenwood Springs el 11 de junio contra el aumento de la aplicación de las leyes federales de inmigración.

Protesta contra ICE

La reciente reunión de Aspen fue uno de los diversos actos organizados durante la semana del 9 de junio en respuesta a las recientes medidas federales contra la inmigración.

En la mañana del 11 de junio, los residentes se reunieron en Glenwood Springs para protestar por el aumento de la presencia del ICE en los valles de los ríos Roaring Fork y Colorado.

Alrededor de 30 manifestantes marcharon por un carril bici desde el West Glenwood Park and Ride hasta un edificio que figura en el sitio web del ICE como "oficina de campo" local.

Mientras los coches pasaban, algunos tocando el claxon en señal de apoyo, una estudiante de Glenwood Springs llevaba un cartel que decía: “Me gusta mi horchata sin ICE”. (ICE, además de ser el acrónimo para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. significa “hielo” en inglés). Aspen Public Radio no utiliza el nombre completo de la estudiante porque está preocupada por la seguridad de su familia.

Varios miembros de su familia extendida han sido detenidos por ICE en el pasado, y el aumento de la aplicación de la ley federal de inmigración bajo la administración Trump ha resurgido los temores de ser separada de su padre, quien dijo que ha estado tratando de obtener su ciudadanía durante unos 20 años.

"Me preocupa que un día vuelva a casa y no vea a mi padre", dice. "Ese es el miedo que siempre he tenido: No ver a mis padres cuando vuelvo a casa, y me duele mucho".

Le gustaría que hubiera vías más accesibles a la ciudadanía o la residencia para personas que, como su padre, han vivido y trabajado en Estados Unidos durante décadas.

"Todo el mundo es humano y todo el mundo ha trabajado para llegar al punto en el que está", dijo. "Y si se los quitan, ¿dónde queda todo ese trabajo duro?".

Aunque ella personalmente no tiene miedo de ir a la escuela, dijo que algunos de sus compañeros sí lo tienen, incluso con los protocolos en vigor en el Distrito Escolar de Roaring Fork para proteger a los estudiantes de la aplicación de ICE en el campus.

A pesar de una reciente orden judicial que prohíbe al ICE llevar a cabo detenciones civiles en o alrededor de los tribunales en los condados de Garfield, Pitkin y Río Blanco, los casos de detenciones del ICE en los tribunales a principios de este año en el oeste de Colorado también preocupan al estudiante de Glenwood Springs.

"La gente tiene miedo de que cualquier inmigrante que tenga problemas con la ley, aunque sólo sea una multa de estacionamiento, pueda ser detenido por el ICE en el juzgado", dijo. "Así que corren peligro sólo por presentarse en el juzgado, cosa que hacen correctamente, pero hoy tienen miedo incluso de presentarse".

En respuesta a la protesta del 11 de junio en Glenwood Springs y a las preocupaciones generales compartidas por algunos asistentes, un portavoz del ICE facilitó a Aspen Public Radio y Aspen Journalism la siguiente declaración escrita:

"Como parte de sus operaciones rutinarias, el ICE detiene a extranjeros que cometen delitos y a otras personas que han infringido las leyes de inmigración de nuestro país. Todos los extranjeros que infrinjan las leyes de inmigración de Estados Unidos pueden ser objeto de arresto, detención y, si se considera que pueden ser expulsados por orden definitiva, expulsión de Estados Unidos, independientemente de su nacionalidad", declaró el portavoz del ICE.

La declaración continuaba: "El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos puede encontrarse con ciudadanos estadounidenses mientras realiza su trabajo de campo y puede solicitar su identificación para establecer la identidad de un individuo. Cualquier funcionario de inmigración de EE.UU. tiene autoridad para interrogar, sin orden judicial, a cualquier extranjero o persona que se crea que es extranjero en relación con su derecho a estar o permanecer en Estados Unidos".

Otra protesta contra la aplicación de la ley de inmigración y otras acciones y políticas de la administración Trump tuvo lugar en Sayre Park en Glenwood Springs el sábado 14 de junio.

La "No Kings People's March" forma parte de una jornada nacional de protesta, con el acto local organizado por Mountain Action Indivisible.

Esta noticia fue traducido en Español por Convey Language Solutions.