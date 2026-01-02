Un antiguo motel en Parachute se está convirtiendo en apartamentos para trabajadores debido al aumento del coste de la vivienda

Read this article in English.

El aumento del coste de la vivienda en la región oeste de las montañas de Colorado (Western Slope) está obligando a la gente a trasladarse, reducir el tamaño de sus viviendas y dejar sus trabajos, incluso en pequeñas comunidades rurales como Parachute y Battlement Mesa.

Esta tendencia ha llamado la atención de desarrolladores inmobiliarios de viviendas asequibles, como Headwaters Housing Partners, con sede en Aspen, que está construyendo un conjunto de 68 apartamentos con un espacio comercial en donde estaba antes el Parachute Inn, junto a la Interestatal 70, cerca de la entrada de la ciudad.

El administrador municipal de Parachute, Travis Elliott, y otros líderes locales han ayudado a apoyar y dar forma al proyecto, que está dirigido a los residentes locales de ingresos medios que ganan entre el 60% y el 100% de la renta media de la zona (AMI, por sis siglas en inglés). En el condado de Garfield, esa renta media es de $ 74 , 000 en un hogar de una persona .

"Este proyecto me entusiasma por muchas razones", afirma Elliott. "Realmente cumple muchos requisitos para la ciudad y nuestros objetivos estratégicos, así como para nuestro futuro, no solo en lo que respecta a la vivienda asequible, sino también en términos de revitalización de la comunidad en general".

Elliott, que creció en Grand Junction y obtuvo su máster en administración de empresas en la Universidad de Kansas, siempre supo que quería trabajar en el servicio público para un gobierno local.

Antes de asumir el cargo de administrador municipal en Parachute hace cuatro años, desempeñó diferentes funciones en la ciudad de Aspen y más tarde se convirtió en asistente del administrador municipal de Snowmass Village.

Parte de su decisión de abandonar el valle de Roaring Fork se debió a su deseo de vivir en una ciudad donde pudiera permitirse comprar una casa, pero sin renunciar a poder salir al río o a la montaña.

"Vivía en un condominio con restricciones de propiedad (en Snowmass Village), lo cual era absolutamente fantástico porque, de verdad, me había tocado la lotería en cuanto a vivienda asequible", dijo Elliott. "Así que estaba muy agradecido por eso, pero siempre lo consideré algo temporal porque tenía limitaciones en cuanto a espacio y coste".

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio El Parachute Inn se construyó originalmente para alojar a los trabajadores del sector del petróleo y el gas justo antes de la crisis petrolera del “Domingo Negro” de 1982. A pesar de la recesión económica, el negocio permaneció abierto durante varias décadas más, sirviendo tanto de motel como de alojamiento temporal para algunos residentes de la zona.

Aumento de los precios de la vivienda

Aunque los costes de la vivienda siguen siendo más bajos en Parachute y en la vecina Battlement Mesa que en gran parte de los valles de Roaring Fork y Colorado River, el precio medio de una vivienda unifamiliar ha aumentado más del doble en la última década.

Parachute, que tenía una población de aproximadamente 1,400 habitantes según el censo de 2020, vio cómo el precio medio de venta de una vivienda unifamiliar pasaba de $190,500 en 2015 a $393,304 en 2024. Battlement Mesa, que fue inicialmente desarrollada por Exxon durante el auge petrolero de finales de la década de 1970, es una urbanización planificada no incorporada situada fuera de los límites de la ciudad de Parachute, con una población de aproximadamente 5,400 habitantes en 2020. El precio medio de una vivienda unifamiliar en esta zona aumentó de $241,500 en 2015 a $400,000 en 2024.

Estos datos sobre el precio de la vivienda se basan en los resultados preliminares de una nueva evaluación regional de las necesidades de vivienda que abarca desde Parachute hasta Aspen, exigida por el estado como parte de su esfuerzo por abordar los retos de accesibilidad en todo Colorado. La ciudad de Aspen y Economic and Planning Systems lideran la evaluación del valle mediante investigación y análisis de datos.

En la zona de Parachute, el aumento de los precios de la vivienda y el limitado inventario de viviendas han ejercido una presión adicional sobre el mercado local de alquiler, lo que dificulta a algunas personas que trabajan en la ciudad conseguir una vivienda allí. Según el plan integral de Parachute para 2022, más de la mitad de las personas que trabajan en la ciudad se desplazan desde lugares como Battlement Mesa, Grand Junction y otras partes de los condados de Mesa y Garfield.

Esta tendencia de que las personas no puedan vivir donde trabajan y la creciente interconexión entre las economías locales y las redes de vivienda es algo que Elliott ha observado en toda la región.

"Es, literalmente, una cadena de desplazamientos", explica Elliott. "Muchos de nuestros residentes se desplazan a Glenwood, y muchos a Carbondale, y otros incluso más lejos".

Eleanor Bennett / Cortesía de Travis Elliott El administrador municipal de Parachute, Travis Elliott, frente al ayuntamiento el 17 de diciembre. Elliott, que también ha trabajado en el gobierno local de Aspen y Snowmass Village, considera que el proyecto de viviendas para trabajadores del Parachute Inn forma parte de un esfuerzo más amplio por revitalizar una ciudad petrolera que en su día fue muy próspera.

Auge y caída

A finales de mayo, los desarrolladores inmobiliarios Adam Roy y Grady Lenkin, con sede en Aspen y pertenecientes a Headwaters Housing, observaron cómo una excavadora comenzaba a demoler el antiguo Parachute Inn.

El motel se construyó a principios de la década de 1980 para alojar a los trabajadores del petróleo y el gas justo antes del “Domingo Negro”, la crisis petrolera de 1982 , cuando miles de personas perdieron sus puestos de trabajo después de que Exxon cerrara su proyecto de esquisto bituminoso en la zona.

A pesar de la recesión económica, el Parachute Inn permaneció abierto, sirviendo tanto de motel como de alojamiento temporal para algunos residentes de la zona, hasta que hace unos años no superó la inspección de salud y seguridad de la ciudad y cerró sus puertas definitivamente.

"Cumplió su función durante décadas, pero acabó deteriorándose y quedando en mal estado", dijo Roy. "Así que lo compramos y ahora estamos en proceso de derribarlo y convertirlo en viviendas para los trabajadores de la ciudad de Parachute".

Cuando Roy y Lenkin decidieron por primera vez que querían comprar el edificio, les costó mucho conseguir un préstamo bancario porque no había precedentes de otros complejos de viviendas asequibles similares en la ciudad.

"Ningún banco quería ser el primero en arriesgarse con este tipo de desarrollo en Parachute, ya que no hay proyectos comparables en el mercado que podamos analizar y saber que han tenido éxito", explicó Lenkin. "Otro factor fue el Domingo Negro, que realmente devastó a la comunidad y la economía, y muchos de los bancos locales lo recuerdan".

Pero en 2022, los desarrolladores consiguieron un préstamo de $640,000 del estado para comprar el antiguo motel y comenzaron el proceso, que duró varios años, de convertirlo en una combinación de estudios y apartamentos de uno y dos dormitorios para alquilar.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio El desarrollador inmobiliario de Aspen, Grady Lenkin, habla con un trabajador de la construcción durante la demolición del antiguo Parachute Inn el 22 de mayo. La mayoría de las 68 viviendas de alquiler del nuevo edificio se reservarán para personas con ingresos inferiores al 100% de la renta media de la zona, que es de $74,000 para un hogar de una persona en el condado de Garfield.

"Clase media perdida"

Inicialmente, Headwaters Housing asumió que construiría un proyecto para personas con ingresos muy bajos que se desplazaban más arriba en el valle para trabajar, pero eso cambió después de que Roy y Lenkin dedicaran tiempo a realizar estudios de mercado y reunirse con residentes locales y líderes municipales como Elliott.

"Lo que aprendimos fue a quién iba a servir en última instancia este proyecto, y era realmente a la ciudad de Parachute", dijo Roy. "Y no es que estuvieran pidiendo a gritos viviendas ultraasequibles, sino que necesitaban viviendas para alojar a su mano de obra".

Según los resultados preliminares de la nueva evaluación de las necesidades regionales de vivienda, que analiza las tendencias de vivienda para la próxima década, las viviendas de alquiler serán más necesarias para los residentes de Parachute que ganan entre el 50% y el 90% del AMI, lo que se traduce en entre $ 37 , 000 y $ 66,600 al año para un hogar de una persona en el condado de Garfield. La siguiente necesidad más importante es la de las personas que ganan entre el 110% y el 135% del AMI, lo que supone entre $81,400 y 99,900 para una persona.

La mayoría de los 68 nuevos apartamentos se destinarán a personas con ingresos inferiores al AMI, con 25 unidades restringidas a hogares con ingresos de hasta el 80% del AMI, otras 25 unidades para hogares con ingresos de hasta el 100% del AMI y 18 unidades que se alquilarán a precio de mercado.

Lenkin comentó: "Les hicimos la pregunta: '¿Qué quieren que haya aquí?' Se trataba de un proyecto pensado para que personas como profesores, gerentes de la nueva gasolinera Love's o el subjefe de policía pudieran vivir de manera asequible". "Trabajamos a partir de todas esas descripciones de puestos de trabajo para ver: "Bien, ¿cuánto ganan estas personas?". Y así es como diseñamos los límites de ingresos del proyecto".

También escucharon a los miembros de la comunidad decir que les gustaría que el espacio comercial de aproximadamente 3,000 pies cuadrados se conservara como una lavandería, que es lo que tenía el antiguo motel.

Roy comentó: "Durante nuestra campaña de divulgación pública, nos dijeron que esto era un recurso muy valioso para la comunidad". Agregó que, por ejemplo, podría instalarse un pequeño mercado en la parte delantera y una lavandería en la parte trasera, o bien destinarse todo el espacio únicamente a la lavandería si fuera necesario.

Roy y Lenkin también se han asociado con otros gobiernos locales del oeste de Colorado, incluidos Fruita y Grand Junction, en otros proyectos de viviendas para trabajadores destinados a personas con ingresos medios.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio El representante de la División Estatal de Vivienda, James Russell, segundo por la derecha, visita las obras del complejo Parachute Inn el 22 de mayo. El estado ha concedido más de $6 millones en préstamos y subvenciones para apoyar el proyecto de viviendas para trabajadores en Parachute.

Financiación estatal

Headwaters Housing estima que el coste total del proyecto Parachute Inn será de aproximadamente $13.5 millones, parte de los cuales procederán de capital privado y subvenciones estatales. Además del préstamo de $640,000 del estado para comprar la propiedad, que los desarrolladores ya han pagado, la Junta de Vivienda del estado concedió al proyecto un préstamo de $5 millones el año pasado para ayudar a construir el conjunto de apartamentos.

Los desarrolladores también se asociaron con la ciudad de Parachute para conseguir una subvención adicional este año del estado para ayudar a cubrir el coste de la mejora de las infraestructuras públicas relacionadas con el proyecto, como carreteras, aceras, servicios públicos y elementos de accesibilidad. El proyecto también se beneficiará de una reducción de impuestos proporcionada por la Autoridad de Vivienda del Condado de Garfield.

Los legisladores de Colorado han cambiado la política estatal para apoyar más proyectos de ingresos medios en los últimos años, lo que ha suscitado críticas por parte de algunos defensores de la vivienda que temen que haya menos dinero para las familias con ingresos más bajos.

En un correo electrónico, un portavoz del Departamento de Asuntos Locales (DOLA) del estado, que supervisa la División de Vivienda (DOH), defendió sus programas que apoyan al llamado "segmento desaparecido de la clase media" en algunas comunidades.

"Si bien sigue siendo urgente atender las necesidades de la población con bajos ingresos, existe una necesidad demostrada de viviendas para personas con ingresos medios que, si no se atiende, puede ejercer aún más presión sobre la oferta de viviendas para personas con bajos ingresos", afirmó el portavoz. "La legislatura ha decidido dar prioridad a esta necesidad a través de varios programas que administra el DOLA".

El portavoz también señaló que parte de la financiación que recibió para proyectos de viviendas para personas con ingresos medios a raíz de la pandemia es limitada.

“Con la llegada de los fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense y la posibilidad de que esos fondos se destinen a personas con ingresos más altos, el DOH pudo desempeñar un papel más importante en el ámbito de los ingresos medios”, afirmó el portavoz. “Sin embargo, esos fondos están a punto de agotarse, por lo que el papel del DOH en el ámbito de los ingresos medios puede ser más limitado en el futuro”.

Los dirigentes municipales, como Elliott y la concejala Claudia Flores Cruz, sostienen que Parachute necesita más viviendas de ambos tipos.

“Me encantaría que hubiera más oportunidades de vivienda de todo tipo”, afirmó Flores Cruz. “Ya sean casas diminutas, estudios o casas rodantes, lo importante es poder satisfacer las necesidades de vivienda específicas de cada persona”.

En la vecina Battlement Mesa se está llevando a cabo otro desarrollo de viviendas asequibles . El proyecto Aster Place contará con unas 60 viviendas de alquiler reservadas para personas con ingresos entre el 30% y el 80% del AMI, lo que se traduce en entre $ 22 , 200 y $59 , 200 al año para un hogar de una persona en el condado de Garfield. El grupo Lincoln Avenue Communities, que tiene proyectos en todo el país, está detrás del desarrollo. El grupo también está trabajando con la Autoridad de Vivienda del Condado de Garfield, que se espera que asigne ocho vales para personas con bajos ingresos al proyecto.

Nicole Loschke / ortesía del Distrito Escolar 16 del condado de Garfield

Claudia Flores Cruz, atrás a la izquierda, coordinadora del Centro de Recursos Familiares de las escuelas del Distrito 16 de Garfield, y Jennifer Baugh, superintendente de las escuelas del Distrito 16 de Garfield, posan junto a un grupo de niños frente al Centro Grand Valley para el Aprendizaje Familiar en Parachute. Baugh y Flores Cruz dijeron que hay familias y maestros en sus escuelas que están luchando por encontrar una vivienda sostenible.

Diferentes necesidades

Flores Cruz también ayuda a dirigir el Centro de Recursos Familiares del Distrito Escolar 16 del Condado de Garfield. En su función allí, llegó a conocer a las familias que vivían en algunas de las unidades del antiguo Parachute Inn.

Cuando el motel tuvo que cerrar por motivos de salud y seguridad, la mayoría de esas familias no pudieron permitirse quedarse en la zona.

“No quieres ver a nadie sin hogar, pero al mismo tiempo, tampoco quieres ver a nadie viviendo en esas condiciones, especialmente cuando tienen hijos”, dijo Flores Cruz. “Algunas de las familias acabaron yéndose a Utah y a otros estados donde tenían familia, simplemente no podían salir adelante en nuestra pequeña ciudad sin recursos suficientes”.

Flores Cruz sigue trabajando con otras familias en situaciones similares que viven en sus coches. También conoce a profesores que están pasando apuros, compartiendo casa para poder pagar el alquiler o buscando trabajo en otros lugares.

“Una de las mayores fuerzas laborales que tenemos aquí es nuestro distrito escolar”, dijo. “Pero cada año tenemos muchos profesores nuevos, y eso realmente perjudica el desarrollo de los niños, ya sabes, solo por tener esa ansiedad de pensar: “Oh, mi profesor ha perdido su casa y ahora, después de las vacaciones de Navidad, voy a tener un profesor nuevo”.

Jennifer Baugh, que se mudó a la zona hace cuatro años para ocupar el cargo de superintendente del distrito escolar, dijo que los problemas de vivienda también afectan a su capacidad para contratar a otros empleados, como conductores de autobús, personal de cafetería y asistentes administrativos.

“Una de las cosas que creo que también hemos observado es que otros distritos escolares del valle se han comprometido a proporcionar o ya proporcionan viviendas a sus empleados”, dijo Baugh. “Esa no es una conversación que estemos teniendo todavía aquí en Garfield 16, ... pero estamos descubriendo que los empleadores de la región tienen que asumirla y pensar seriamente en ella”.

Baugh también ha observado que más familias se están mudando a la zona desde comunidades del valle debido a la asequibilidad. Al comienzo de este año escolar, el distrito recibió a 21 nuevos estudiantes transferidos de Rifle, seis de Glenwood Springs, cuatro de Silt y dos de Carbondale.

“Además de las necesidades de vivienda, esto crea otro desafío porque, a menudo, los padres siguen trabajando en el valle, por lo que hay muchos niños que necesitan cuidado infantil u otros programas hasta que los padres pueden llegar a casa”, dijo.

En lo que respecta a abordar el reto de la vivienda, Baugh y Flores Cruz esperan que la ciudad siga colaborando con desarrolladores inmobiliarios como Headwaters Housing y con financiadores externos como el estado para garantizar que las personas con diferentes niveles de ingresos tengan un lugar seguro donde vivir.

Por su parte, Elliott está de acuerdo y afirma que proyectos como el Parachute Inn son un gran paso en la dirección correcta.

“Este tipo de colaboración es realmente el ejemplo perfecto de lo que va a ser la solución para resolver la crisis de la vivienda asequible en todo el estado, ... y tiene el potencial de ser realmente transformador para la comunidad”, dijo Elliott. “Estoy muy emocionado no solo por ver cómo se termina el edificio, sino por ver qué familias y residentes acabarán viviendo allí y lo considerarán su hogar”.

El edificio de apartamentos se encuentra actualmente en construcción y se espera que abra sus puertas el próximo otoño.

Esta noticia fue traducido en español por Convey Language Solutions.