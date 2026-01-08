El Fondo para la Salud Mental Jack Raife de AspenOUT ampliará sus servicios en 2026

Read this article in English.

El próximo año, el Fondo Jack Raife para la Salud Mental de AspenOUT ampliará sus servicios debido al aumento de la demanda en el valle de Roaring Fork.

Esta organización sin fines de lucro ha visto cómo en los últimos años ha aumentado el número de estudiantes que solicitan sus becas y, entre 2024 y 2025, el fondo proporcionó 600 horas de sesiones de terapia ambulatoria, lo que supone un aumento con respecto a las 300 horas del año anterior.

En 2026, el fondo ofrecerá capacitación a educadores, consejeros y padres para que puedan identificar y apoyar mejor a los jóvenes LGBTQ+ en situación de crisis.

El fondo también ofrecerá más grupos de apoyo presenciales y virtuales con el fin de llegar a los niños que sufren aislamiento en zonas rurales como el valle de Roaring Fork.

Los organizadores afirman que estos grupos pueden servir de puente hacia la terapia profesional.

Kathy Potter es la madre de Jack Raife. Él se suicidó en 2023 y Potter afirma que le preocupa más la salud mental de las personas LGBTQ+ bajo la administración Trump.

"Es muy difícil ser un niño hoy en día", afirma. "Es difícil ser un adulto joven y, a veces, creo que a menudo es difícil ser un adulto hecho y derecho en el mundo en el que vivimos".

"Y si a eso le sumamos el hecho de ser LGBTQ... se necesita que la gente se una y cree un entorno seguro e inclusivo. Y todo el mundo en nuestro país merece vivir en un entorno seguro, tolerante y no violento".

La nueva directora ejecutiva de AspenOUT, Kimberly Kuliga, afirmó que, bajo la administración Trump, es más importante que nunca ampliar las fuentes de financiación, ya que se están recortando los fondos destinados a la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) y a los servicios de salud mental.

“Todo eso nos afecta directamente a nivel local, y si a eso le sumamos el público LGBTQIA+, que es aún más reducido, se están recortando muchas cosas", señaló Kuliga. "Esto pone a la gente en modo de crisis".

La mayor parte del dinero del Fondo Conmemorativo Jack Raife procedía anteriormente de los fondos recaudados en la Semana de Esquí Gay de AspenOUT. Pero el año que viene, intentarán mantenerse gracias a donaciones individuales y subvenciones.

Nota del editor: Si se encuentra en una situación de crisis, llame al 988 para recibir asistencia de emergencia en materia de salud mental.

Esta noticia fue traducido en español por Convey Language Solutions.