Las autoridades de salud pública tienen reacciones encontradas ante los cambios en el calendario de vacunación infantil del CDC

Read this story in English.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades anunciaron el 5 de enero que actualizaban sus recomendaciones sobre vacunas infantiles. La agencia ahora recomienda vacunas contra solo 11 enfermedades, frente a las 17 anteriores, y ha eliminado las vacunas contra la gripe, la meningitis y la COVID-19, entre otras.

Según los CDC, la decisión se basó en una " evaluación científica exhaustiva ", pero la agencia no solicitó comentarios públicos sobre su decisión y no se consultó a un panel clave que normalmente revisa los cambios en el calendario de vacunación de la agencia, según NPR.

En el valle de Roaring Fork, los funcionarios de salud pública respondieron de manera diferente a los cambios. Carrie Godes, portavoz de Salud Pública del condado de Garfield, destacó que “nada ha cambiado” en cuanto a la disponibilidad o al acceso a las vacunas.

Hizo referencia a un proyecto de ley que los legisladores de Colorado aprobaron la primavera pasada, por el que se autoriza al estado a utilizar otras fuentes distintas de los CDC para su calendario de vacunación recomendado.

A partir del 17 de diciembre, la Junta de Salud de Colorado comenzó a seguir las recomendaciones de vacunación emitidas por la Academia Americana de Pediatría, que recomienda las 17 vacunas.

Por su parte, la epidemióloga del condado de Pitkin, Carly Senst, criticó la decisión de los CDC de eliminar seis vacunas del calendario recomendado.

"Esto no se basa en datos", afirmó. "No se basa en estudios revisados por pares".

Los CDC afirmaron que eliminaron las vacunas para armonizar sus recomendaciones con las de países similares , como Dinamarca, Alemania y Japón. Sin embargo, los expertos en salud pública criticaron la justificación de la administración, afirmando que era como “conducir un Porsche por una pista todoterreno”.

La epidemióloga Dra. Katelyn Jetelina citó el ejemplo de Dinamarca, que cuenta con un sistema de salud universal sólido y bien financiado.

"Es como una autopista lisa y meticulosamente mantenida en la que un coche deportivo puede rendir al máximo", escribió en su blog .

El sistema de salud estadounidense, por el contrario, “se parece más a los caminos todoterreno de Utah”, añadió. "Es fragmentado, desigual, caro y muy variable dependiendo de dónde viva uno”.

El acceso depende del seguro médico, la geografía, la capacidad de las clínicas, el transporte y la política estatal. Esto requiere de un coche todoterreno capaz de sortear baches, pendientes pronunciadas y condiciones impredecibles".

Senst aplaudió el alejamiento de Colorado de los CDC, pero le preocupaba lo que las inconsistencias en las directrices sobre vacunas podrían significar para la salud pública en general.

"Lo que hace Colorado es fantástico", afirmó. "Pero se verá afectado por los estados que nos rodean, por el hecho de que vivimos en un país con altos índices de movilidad y que seguirá sembrando la desconfianza en las vacunas".

Señaló que la eliminación por parte de los CDC de la vacuna contra la gripe del calendario universalmente recomendado para los niños era especialmente preocupante, dado que Estados Unidos se enfrenta a la peor temporada de gripe en 25 años .

Un comunicado de prensa del 6 de enero del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente del condado de Eagle advirtió de un aumento significativo de las hospitalizaciones relacionadas con la gripe.

Los casos más graves se dan entre personas mayores que no están vacunadas o que tienen el sistema inmunitario debilitado, pero el comunicado de prensa afirmaba que "también se está observando un aumento entre los niños pequeños".

Según los CDC, al menos 11 millones de personas han tenido la gripe esta temporada, 120,000 han sido hospitalizadas por el virus y 5,000 han fallecido, entre ellas nueve niños.

Las vacunas contra la gripe también han disminuido entre los niños, pasando de un máximo del 53% durante la temporada de gripe 2019-20 a un 42% esta temporada.

"Estamos en una temporada en la que estamos viendo tasas increíblemente altas de actividad gripal, no solo en el país, sino también en Colorado", dijo Senst. "Esto está provocando hospitalizaciones de niños, por lo que resulta un poco irónico ver cómo se da un paso atrás en una de las mejores herramientas de seguridad preventiva que tenemos", dijo, señalando que la vacuna contra la gripe reduce la gravedad de la enfermedad y el riesgo de hospitalización.

Senst añadió que la decisión de los CDC de eliminar la vacuna contra el meningococo era igualmente extraña. Aunque la meningitis es poco frecuente en comparación con la gripe o la COVID-19, supone un grave peligro para los niños pequeños y los adultos que contraen la enfermedad y puede provocar complicaciones de salud en el futuro.

Senst añadió que, durante todo el tiempo que ha trabajado en salud pública, la agencia federal ha sido el "estándar de oro", pero ha empezado a replantearse esa suposición.

"Es un día desgarrador en el que tengo que desvincular a los CDC de nuestros sitios web personales", afirmó.

Esta noticia fue traducido en español por Convey Language Solutions.