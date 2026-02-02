El director de las bibliotecas del condado de Garfield anuncia su jubilación y anima a la comunidad a proteger la “libertad de lectura”

Read this article in English.

Tras décadas al frente de bibliotecas públicas en todo Colorado, el director ejecutivo de las Bibliotecas del Condado de Garfield, Jamie LaRue, anunció que se jubilará a principios de abril.

LaRue ha dirigido durante los últimos cuatro años el distrito bibliotecario local, que cuenta con sedes en los seis municipios del condado, desde Carbondale hasta Parachute.

Su amor por los libros y las bibliotecas comenzó cuando era joven. En séptimo grado, fundó el primer club de biblioteca de su escuela y fue asistente de biblioteca pública durante la universidad. Más tarde, construyó una biblioteca totalmente voluntaria en Arizona mientras viajaba por todo el país haciendo autostop.

LaRue finalmente obtuvo su título en biblioteconomía y, en 1982, consiguió su primer trabajo como bibliotecario profesional en Springfield, Illinois. Se mudó a Colorado varios años después para ocupar el puesto de director de biblioteca en Greeley, y luego centró su atención en crear un distrito bibliotecario en el condado de Douglas, donde fue director durante 24 años.

Antes de asumir su cargo actual en el condado de Garfield, LaRue trabajó durante tres años como director de la Oficina para la Libertad Intelectual de la Asociación Americana de Bibliotecas, y se ha dado a conocer entre muchos miembros de la comunidad por su postura contra los esfuerzos locales y nacionales para censurar libros.

"Estamos aquí para servir a todo el mundo, y cualquier persona, independientemente de su ideología política, es más que bienvenida a utilizar nuestros servicios", afirmó LaRue. "Pero también tenemos una misión y unos valores institucionales que intentamos respetar, y la libertad intelectual y la curiosidad por el mundo son algunos de ellos".

Aunque algunos residentes conservadores del condado que han estado presionando para eliminar o restringir el acceso de los niños a ciertos libros para adultos consideran que LaRue es demasiado liberal y han abogado por su dimisión en los últimos años, él sostiene que esa no es la razón por la que ha decidido jubilarse.

"De hecho, creo que probablemente me quedé más tiempo por eso", dijo LaRue. "Durante mi última evaluación con la junta de la biblioteca, dije: He estado pensando que tal vez es hora de jubilarme, pero me quedo porque mucha gente estaba tratando de que me despidieran y no quería dejar que lo hicieran".

Sin embargo, varios amigos de LaRue fallecieron recientemente y él ha estado lidiando con sus propios problemas de salud, por lo que decidió que era hora de dejar que otra persona tomara el mando.

"Todo tiene que ver con el envejecimiento, ya que ahora tengo 71 años y mi padre murió a los 72", dijo LaRue. "Siento la necesidad de dedicar un poco más de tiempo a cuidar mi salud. ... Y prefiero caerme en una montaña que sobre un escritorio".

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio La sección infantil de la biblioteca pública de Carbondale cuenta con una amplia variedad de libros, entre los que se incluyen varios cuentos en español. En los últimos cuatro años, LaRue ha contribuido a ampliar los programas y recursos de alfabetización temprana para niños en las bibliotecas del condado de Garfield, incluida su colaboración con el programa nacional Raising a Reader.

Proteger la "libertad intelectual"

La junta actual de la biblioteca se encargará de buscar y, finalmente, contratar al sustituto de LaRue, y él espera que elijan a un candidato cualificado que también defienda la Primera Enmienda y la libertad de lectura.

"Estamos viendo mucha presión sobre las bibliotecas y los directores de bibliotecas, no solo aquí, sino también en el condado de Mesa, Meeker, Colorado Springs y otros lugares", dijo LaRue. "Está sucediendo en todo el país, pero creo que nuestra junta está bien posicionada".

El Distrito Bibliotecario del Condado de Garfield y los comisionados del condado comenzaron a recibir quejas hace varios años sobre una serie de novelas gráficas para adultos con contenido sexual que se encontraban en las estanterías de algunas bibliotecas, lo que llevó a los comisionados a hacerse cargo del proceso de nombramiento de los miembros de la junta del distrito en 2023.

A principios del año pasado, los comisionados se negaron a volver a nombrar a dos miembros titulares de la junta de la biblioteca que habían solicitado otro mandato y, en su lugar, incorporaron a tres nuevos miembros a la junta. Aunque la junta actual ha considerado ciertas medidas, como la creación de un carné de biblioteca para niños que restringiría el acceso a algunos contenidos para adultos, los miembros de la junta finalmente votaron en contra de la idea y no se ha retirado ni restringido ningún libro.

Algunos miembros de la junta también han expresado en recientes reuniones públicas que están obligados a cumplir una ley de Colorado aprobada en 2024 que limita las restricciones a los libros en las bibliotecas públicas.

A pesar de los retos y la oposición a los que se ha enfrentado LaRue por parte de algunos miembros de la comunidad debido a su defensa contra la restricción de libros, él mismo ha afirmado que también ha recibido mucho apoyo y que dirigir las bibliotecas del condado de Garfield ha sido una experiencia gratificante en general.

"El noventa y nueve por ciento de mi trabajo es maravilloso. Estoy muy, muy orgulloso del trabajo que hacemos", dijo LaRue. "Hacemos muchas cosas maravillosas para fortalecer la comunidad, invertir en la alfabetización temprana y tener una ciudadanía más informada".

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Una "ofrenda" del Día de Muertos en la biblioteca de Carbondale a finales de octubre de 2024 rinde homenaje a los miembros de la comunidad que han fallecido. Durante el mandato de Jamie LaRue, las bibliotecas del condado de Garfield aumentaron su oferta en español y contrataron a más personal hispanohablante.

"Una experiencia gratificante"

Durante su mandato, el número de personas que utilizan las bibliotecas locales aumentó y la rotación de personal disminuyó significativamente, pasando del 51% en 2020 al 11% el año pasado.

"Si hay algo de lo que me siento más orgulloso, es de escuchar y apoyar a nuestro personal y animarles a crecer", dijo LaRue. "No deja de sorprenderme la creatividad, la pasión y la inteligencia de nuestro personal".

Según el distrito bibliotecario, el número de visitantes en 2025 aumentó un 31% con respecto al año anterior, con 411,071 usuarios atendidos y 42,220 personas que participaron en los programas de la biblioteca.

"El año pasado se prestaron 250,000 títulos y hemos tenido un gran aumento en el uso de nuestros programas y materiales infantiles", dijo LaRue. “No importa desde qué perspectiva se observe, la biblioteca resulta ser un verdadero éxito”.

Además de ampliar los programas y recursos de alfabetización temprana para niños, como su colaboración con el programa nacional Raising a Reader , el distrito bibliotecario también aumentó su oferta en español y contrató a más personal hispanohablante bajo el liderazgo de LaRue.

"Cuando llegué aquí, creo que teníamos dos o tres personas que hablaban español dentro del personal... Ahora casi el 30% del personal habla español y hemos aumentado el tamaño de nuestra colección en español", afirmó LaRue. "También hemos organizado muchos eventos para que nuestra comunidad hispanohablante y todas nuestras comunidades de inmigrantes den un paso al frente y cuenten su parte de la historia de Estados Unidos".

En una declaración escrita proporcionada a Aspen Public Radio y Aspen Journalism, el presidente de la junta de la biblioteca, Adrian Rippy-Sheehy, elogió el liderazgo orientado a la comunidad de LaRue y dijo que muchos le echarán de menos.

"Ha convertido una biblioteca con un ambiente muy desalentador en un distrito vibrante y con todo el personal necesario", dijo Rippy-Sheehy. "Ahora tenemos más asociaciones comunitarias que nunca y él siempre ha defendido un sistema bibliotecario centrado en la comunidad".

"El distrito bibliotecario es financieramente estable, nuestros empleados están contentos de venir a trabajar y Jamie nos ha empoderado a todos para ser mejores, ser más amables y continuar con el excelente trabajo que estamos haciendo", continuó Rippy-Sheehy. "Le deseamos buena salud y felicidad en su merecida jubilación".

LaRue tiene previsto dedicar los pocos meses que le quedan antes de jubilarse a preparar el distrito bibliotecario para la transición a un nuevo liderazgo.

Dijo que eso incluye asegurarse de que los nuevos miembros de la junta directiva tengan las herramientas y la información que necesitan para tener éxito y que todo el personal comprenda el plan y la visión a largo plazo del distrito para los próximos cinco años.

"También me interesa lanzar una serie de promoción de las bibliotecas con embajadores de las bibliotecas de todo el condado para responder preguntas y compartir información sobre nuestras bibliotecas, incluidas nuestras finanzas y nuestro presupuesto", dijo LaRue.

El distrito también ha puesto en marcha una nueva colaboración con el banco de alimentos Lift-Up en su sucursal de Rifle y, durante el próximo año, el distrito realizará una encuesta comunitaria como continuación de una encuesta a nivel de condado que LaRue supervisó en 2023 para conocer qué espera la gente de sus bibliotecas locales.

Esta noticia fue traducido en español por Convey Language Solutions.